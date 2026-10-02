Musim 2026/2027 akan menjadi persimpangan yang sangat penting untuk memahami dan mengurai masa depan Juventus. Tekanan terhadap LucianoSpalletti jelas sangat besar dan dalam dua hari terakhir, penutupan neraca 2025/2026 lebih dulu lalu pernyataan CEO GiovanniCarnevali kemudian, tak terelakkan telah meningkatkan level perhatian terhadap apa yang bisa, atau lebih tepatnya harus, dikatakan lapangan.

CEO Juventus, dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport, memberi isyarat, meski dengan senyum dan sikap tenang yang menjadi ciri khasnya, bahwa alarm ekonomi di klub sudah berbunyi dan bahwa, berdasarkan hasil yang akan diraih di lapangan, strategi masa depan juga akan berubah dalam membangun skuad.



