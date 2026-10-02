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Carnevali Grafica Juve
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Juventus, dari "pertumpahan darah" hingga penjualan yang "mungkin" terjadi: 3 alarm yang dibunyikan Carnevali

Juventus

Wawancara panjang yang diberikan CEO Juventus kepada Gazzetta dello Sport menjelaskan bagaimana masa depan Juventus dan skuadnya dibebani kendala finansial yang sangat besar.

Musim 2026/2027 akan menjadi persimpangan yang sangat penting untuk memahami dan mengurai masa depan Juventus. Tekanan terhadap LucianoSpalletti jelas sangat besar dan dalam dua hari terakhir, penutupan neraca 2025/2026 lebih dulu lalu pernyataan CEO GiovanniCarnevali kemudian, tak terelakkan telah meningkatkan level perhatian terhadap apa yang bisa, atau lebih tepatnya harus, dikatakan lapangan.

CEO Juventus, dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport, memberi isyarat, meski dengan senyum dan sikap tenang yang menjadi ciri khasnya, bahwa alarm ekonomi di klub sudah berbunyi dan bahwa, berdasarkan hasil yang akan diraih di lapangan, strategi masa depan juga akan berubah dalam membangun skuad.


  • Alarm pertama: "mandi darah" tanpa Liga Champions

    Lolos ke Liga Champions musim depan akan menjadi hal yang fundamental dan utama. Uang dari kompetisi tertinggi UEFA yang akan absen dari neraca 2026/2027 harus diimbangi dengan pemasukan lain, tetapi gagal lolos selama dua tahun beruntun akan memaksa klub melakukan langkah-langkah yang jauh lebih besar dan ekstrem.


    "Yang terpenting adalah menang. Ya, Anda harus menang. Tetapi Anda juga harus memahami bagaimana cara melakukannya. Posisi keempat kini sudah menjadi urusan bisnis ketimbang sepakbola, jika Anda masuk Liga Champions itu satu hal, kalau tidak maka itu pertumpahan darah"

  • PERINGATAN KEDUA: "BATASAN PENYELESAIAN" UEFA

    Carnevali menekankan bahwa bahkan saat ini pun sudah ada batasan-batasan penting bagi klub yang harus dipatuhi, terutama terkait Settlement Agreement yang ditandatangani dengan UEFA.

    "Juventus harus menyeimbangkan hasil olahraga dan hasil ekonomi. Keberlanjutan harus berjalan seiring dengan daya saing. Uang dari Liga Champions sangat penting, juga karena kami telah menandatangani settlement agreement dengan UEFA dan kami memiliki beberapa batasan yang harus dipatuhi"

  • PERINGATAN KETIGA: "DIHARAPKAN" TIDAK TERPAKSA MENJUAL

    Jika tidak ditemukan cara untuk meningkatkan pemasukan organik dari sektor lain selain yang bersifat olahraga, Juventus akan berada dalam posisi harus menutup kekurangan pemasukan dengan satu-satunya cara yang melibatkan sisi olahraga secara langsung: player trading. Carnevali menegaskan bahwa bermimpi mendatangkan pemain-pemain juara, untuk saat ini, tidaklah mungkin. Bursa transfer berikutnya harus diwarnai oleh kesempatan dan peluang "dengan harapan" tidak perlu melakukan penjualan besar sebelum Juni.


    "Kami menginginkan tim yang kompetitif, kami tahu bahwa kami punya keterbatasan yang harus kami patuhi. Mari lihat bagaimana bursa transfer akan berkembang. Saya ingin membeli tiga pemain top, tetapi itu tidak mungkin. Jadi kami harus memperkuat tim dengan bergerak cerdas dan memanfaatkan peluang. Juga belum tentu kami harus melakukan penjualan besar pada Juni untuk membiayai bursa transfer. Kami punya pemain-pemain muda yang dipinjamkan dengan opsi pembelian oleh klub-klub peminjam. Mungkin itu saja sudah cukup"

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  • Siapa yang berisiko hengkang

    Dalam konteks ini, Luciano Spalletti harus bekerja, dengan tugas bukan hanya mengembalikan Juventus menjadi tim yang menghibur dan kompetitif, tetapi juga membawa mereka kembali setidaknya ke Liga Champions tanpa ruang untuk kesalahan dan mungkin memenangkan sebuah gelar seperti Liga Europa.

    Jika tidak demikian, maka Juventus akan terpaksa melakukan penjualan pemain untuk menyeimbangkan kondisi ekonomi klub. Nama paling penting yang dalam satu langkah bisa membereskan hitungan dan neraca tetaplah Kenan Yildiz (datang secara gratis dan karena itu berpotensi menjadi capital gain murni di neraca jika pergi), tetapi juga tidak boleh dilupakan Thuram, Bremer, Conceicao, dan bahkan Alajbegovic yang punya pasar jauh lebih besar dibanding pemain seperti Koopmeiners yang dampaknya pada neraca harus diredam dengan cara lain.

  • Opsi pembelian permanen yang mungkin

    Lalu, siapa saja pemain yang untuk musim ini sudah tidak lagi berada di Juventus dan yang bisa dipermanenkan sehingga memberi napas serta ruang gerak bagi Carnevali?

    Dua yang paling penting tetap Lois Openda, yang dipinjamkan ke Lyon tanpa opsi pembelian yang sudah ditetapkan dan akan memiliki beban hampir 30 juta di pembukuan per 30 Juni 2027, serta Jonathan David, yang untuknya Atletico memiliki opsi pembelian senilai 25 juta euro.

    Lalu ada Michele Di Gregorio, yang untuknya Bournemouth memiliki opsi pembelian sebesar 12,7 juta ditambah bonus 1,5 juta, Fabio Miretti yang bisa dipermanenkan Besiktas seharga 13 juta euro, dan juga Joao Mario, yang pindah ke Fiorentina dan bisa dipertahankan dengan membayar 9,5 juta euro kepada Juventus.

    Di antara pemain yang bisa dikorbankan, Vasiljie Adzic juga bisa masuk, yang sedang melejit di Sassuolo yang memiliki opsi pembelian sebesar 12 juta euro dan untuknya Juventus akan memiliki opsi beli kembali senilai 13,7 juta.


    Jika semuanya berjalan mulus, dan mengecualikan Openda dari perhitungan karena tidak memiliki angka yang sudah ditetapkan serta tidak memperhitungkan pembelian kembali Adzic, Juventus bisa mendapatkan total 72,2 juta euro dari para pemain surplusnya. Jumlah yang cukup untuk mengompensasi pemasukan yang hilang dari Liga Champions 2026/27.

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