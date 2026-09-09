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Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Juventus: dari Brozovic hingga Bissouma, ada masalah daftar skuad untuk pengganti Locatelli dengan status bebas transfer

Juventus
M. Brozovic
I. Bennacer
Y. Bissouma
T. Ndombele
Transfers
AC Milan
Lazio

Cedera kapten Italia itu membuka lubang yang sangat besar di lini tengah bagi Juventus, tetapi mereka tidak bisa menggantikannya dengan pemain bebas transfer tanpa harus melakukan satu pencoretan lagi.

Ini kabar yang tak diinginkan. Luciano Spalletti kembali menerima pukulan berupa cedera panjang kesekian pada musim 2026/2027 dan setelah Yildiz serta Thuram tumbang, ia terpaksa harus kehilangan juga kapten ManuelLocatelli selama hampir 5 bulan.

Gelandang itu telah menjalani operasi lutut dan absennya dia tak terelakkan membuka lubang besar di sektor yang sebelumnya sudah membuat Juventus "terpaksa" merehabilitasi Douglas Luiz dan mempertahankan Teun Koopmeiners hampir dengan berat hati. Kini keduanya praktis harus dianggap sebagai starter karena opsi untuk merekrut pemain secara instan dengan status bebas transfer kini tak terelakkan terbentur masalah regulasi lain.


  • Brozovic dan bukan hanya itu

    Nama yang paling panas, juga karena sudah lama dibahas sepanjang musim panas dan masih hidup dalam ide-ide Juventus, adalah mantan pemain Inter Marcelo Brozovic. Gelandang Kroasia itu, yang juga diminati Lazio, berstatus tanpa klub setelah kontraknya dengan Al Nassr berakhir dan sedang mencari tim untuk melanjutkan kariernya dengan kembali, kenapa tidak, ke Italia.

    Profil lain yang ditawarkan ke Turin, lapor Tuttosport, adalah Yves Bissouma, tanpa klub setelah berpisah dengan Tottenham, Ismael Bennacer, berstatus bebas transfer setelah berpisah dengan Milan tetapi dijanjikan untuk berlabuh ke Qatar, dan terakhir Tanguy Ndombele, yang pernah bermain di Italia bersama Napoli dan berstatus bebas transfer setelah berpisah dengan Nice.

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  • MASALAH DAFTAR

    Namun, persoalan Locatelli bagi Juventus jauh lebih luas. Sebab komposisi skuad harus disusun dengan mengikuti kriteria yang ketat dan penting, baik dari sisi ekonomi (gaji yang harus diberikan kepada kemungkinan rekrutan bebas transfer akan memengaruhi keseimbangan sensitif struktur gaji Juventus yang sudah berada di bawah sorotan UEFA) maupun dari sisi teknis-regulasi.

    Dan justru dari sisi regulasi, gelandang Italia itu merupakan pemain yang "khusus" bagi Juventus dalam urusan daftar yang diserahkan kepada UEFA (tidak bisa digantikan) dan Serie A. Pasalnya, Locatelli adalah pemain "FIGC trained", yakni dibina di akademi klub-klub Italia, dan menempati satu dari empat slot yang diperuntukkan bagi tipe pemain ini.

  • Untuk seorang "asing" diperlukan pendekatan lain

    Daftar Serie A bisa diubah dan diperbarui, tetapi untuk menggantikan Locatelli dengan pemain "asing" atau lebih tepatnya yang tidak dibina di akademi muda Italia seperti Brozovic dan profil lain yang disebutkan, memang perlu melakukan satu pencoretan lagi.

    Juventus harus mencoret satu pemain asing, selain fakta bahwa setelah Tahun Baru, dalam daftar itu juga harus kembali masuk Khephren Thuram yang sebelumnya sudah dicoret.

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