Juventus: dari Brozovic hingga Bissouma, ada masalah daftar skuad untuk pengganti Locatelli dengan status bebas transfer

Ini kabar yang tak diinginkan. Luciano Spalletti kembali menerima pukulan berupa cedera panjang kesekian pada musim 2026/2027 dan setelah Yildiz serta Thuram tumbang, ia terpaksa harus kehilangan juga kapten ManuelLocatelli selama hampir 5 bulan.

Gelandang itu telah menjalani operasi lutut dan absennya dia tak terelakkan membuka lubang besar di sektor yang sebelumnya sudah membuat Juventus "terpaksa" merehabilitasi Douglas Luiz dan mempertahankan Teun Koopmeiners hampir dengan berat hati. Kini keduanya praktis harus dianggap sebagai starter karena opsi untuk merekrut pemain secara instan dengan status bebas transfer kini tak terelakkan terbentur masalah regulasi lain.



