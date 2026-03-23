Juventus memilih untuk mempertahankan stabilitas: Luciano Spalletti siap memperpanjang kontraknya hingga 2027 (dengan opsi perpanjangan) sebelum Paskah, terlepas dari hasil imbang melawan Sassuolo yang tidak memengaruhi strategi klub. Pihak klub menganggap sang pelatih sebagai orang yang tepat untuk segera mengembalikan daya saing Bianconeri di Italia, tanpa perlu melakukan perombakan besar-besaran, bahkan jika mereka gagal lolos ke Liga Champions musim depan.





Tidak ada rencana alternatif: pemilik klub puas dan dalam beberapa hari ke depan detail terakhir akan diselesaikan. Spalletti, di sisi lain, meminta kejelasan total, seperti yang dilaporkan Tuttosport:otonomi teknis, dukungan penuh dalam membangun tim yang siap menang segera, dan bursa transfer tanpa campur tangan eksternal. Tujuannya adalah menghindari kesalahpahaman masa lalu (seperti saat Tudor meminta Kolo Muani dan klub malah mendatangkan Openda) serta membangun kesepakatan bersama dalam setiap keputusan.





Di lapangan, persaingan untuk posisi keempat masih terbuka, dengan selisih tiga poin: sulit tapi bukan tidak mungkin. Untuk masa depan, dengan target Liga Champions, sang pelatih mengincar enam pemain baru berkualitas, di mana setidaknya empat di antaranya adalah pemain inti, guna meningkatkan kualitas dan pengalaman serta membidik gelar juara.



