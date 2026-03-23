Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus dan Spalletti, banyak hal yang perlu diklarifikasi: masalah-masalah yang ada, serta bagaimana pasar transfer akan berubah tanpa Liga Champions

Klub Bianconeri tidak ragu: Spalletti akan memperpanjang kontraknya dan tetap bertahan, namun pergerakan di bursa transfer akan bergantung pada keberhasilan lolos ke Liga Champions

Juventus memilih untuk mempertahankan stabilitas: Luciano Spalletti siap memperpanjang kontraknya hingga 2027 (dengan opsi perpanjangan) sebelum Paskah, terlepas dari hasil imbang melawan Sassuolo yang tidak memengaruhi strategi klub. Pihak klub menganggap sang pelatih sebagai orang yang tepat untuk segera mengembalikan daya saing Bianconeri di Italia, tanpa perlu melakukan perombakan besar-besaran, bahkan jika mereka gagal lolos ke Liga Champions musim depan.


Tidak ada rencana alternatif: pemilik klub puas dan dalam beberapa hari ke depan detail terakhir akan diselesaikan. Spalletti, di sisi lain, meminta kejelasan total, seperti yang dilaporkan Tuttosport:otonomi teknis, dukungan penuh dalam membangun tim yang siap menang segera, dan bursa transfer tanpa campur tangan eksternal. Tujuannya adalah menghindari kesalahpahaman masa lalu (seperti saat Tudor meminta Kolo Muani dan klub malah mendatangkan Openda) serta membangun kesepakatan bersama dalam setiap keputusan.


Di lapangan, persaingan untuk posisi keempat masih terbuka, dengan selisih tiga poin: sulit tapi bukan tidak mungkin. Untuk masa depan, dengan target Liga Champions, sang pelatih mengincar enam pemain baru berkualitas, di mana setidaknya empat di antaranya adalah pemain inti, guna meningkatkan kualitas dan pengalaman serta membidik gelar juara.


  • JIKA TIDAK ADA LIGA CHAMPIONS, APA YANG AKAN TERJADI?

    Tanpa kompetisi Eropa yang bergengsi, ambisi dan target pun akan berubah: pemain-pemain bintang akan sulit didatangkan. Namun, Spalletti tidak berniat melepaskan para bintang yang ada saat ini dan, dalam skenario yang lebih sederhana, ia akan mengandalkan perpaduan antara pemain senior berpengalaman dan talenta muda, meniru model sukses yang telah dibangunnya di Napoli.


    Tanpa Liga Champions, misalnya, akan sulit meyakinkan Goretzka dan Bernardo Silva untuk menjalani "neraka" Liga Europa. Begitu pula dengan Ederson, impian untuk lini tengah: beberapa pemain kunci akan menjadi tak terjangkau. Namun, Spalletti tidak akan menerima kehilangan pemain bintang mana pun: mulai dari Bremer hingga Cambiaso, termasuk Kalulu dan Thuram, dengan tentu saja mengasumsikan bahwa Yildiz dan McKennie akan tetap bertahan. Tanpa finis di posisi ke-4, bursa transfer akan memiliki skala yang lebih kecil, dan Spalletti menyadarinya.


