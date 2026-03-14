Juventus dan Milan memburu Lewandowski: "Saya belum memutuskan masa depan saya, Genoa juga tertarik pada saya. Serie A sangat kompetitif, sepak bola Italia menurut saya tidak sedang dalam krisis"

Kontrak penyerang tengah asal Polandia berusia 37 tahun itu akan berakhir pada bulan Juni bersama Barcelona.

Berusia 37 tahun (akan genap 38 pada 21 Agustus mendatang) namun tak terlihat tua. Robert Lewandowski tetap menjadi incaran di bursa transfer: kontraknya dengan Barcelona akan berakhir pada Juni, dan striker asal Polandia ini dikabarkan menjadi target Juventus dan Milan.

Berikut pernyataannya dalam wawancara dengan SportWeek , majalah mingguan yang terbit bersamaan dengan La Gazzetta dello Sport pada hari Sabtu: "Sejujurnya , saat ini tidak ada yang bisasaya katakan mengenai masa depan saya . Tujuannya adalah mengakhiri musim ini dengan sebanyak mungkin kemenangan, gol, dan gelar. Nanti kita lihat saja. Saya tidak memikirkannya dan belum memutuskan, saat ini itu bukan prioritas."

  • "Pernahkah Anda hampir bermain di Serie A? Pada tahun 2010, saya masih di Polandia dan akan bergabung dengan Borussia Dortmund. Genoa ingin merekrut saya, jadi mereka mengundang saya untuk menonton pertandingan melawan Sampdoria. Saya penasaran ingin melihat seperti apa klub, stadion, dan suasananya. Juga untuk menghormati mereka yang telah menunjukkan minat pada saya, saya datang menonton derby di Marassi. Itu adalah satu-satunya kali saya berurusan dengan tim Italia."

    "Saya melihat liga Italia sangat kompetitif, biasanya pertandingannya sengit dan tidak selalu tim yang sama yang menang. Di Liga Champions, kalian memiliki final Juventus dan kemudian final Inter, jadi menurut saya liga ini tidak dalam krisis."

