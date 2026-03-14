Juventus dan Milan memburu Lewandowski: "Saya belum memutuskan masa depan saya, Genoa juga tertarik pada saya. Serie A sangat kompetitif, sepak bola Italia menurut saya tidak sedang dalam krisis"

Berusia 37 tahun (akan genap 38 pada 21 Agustus mendatang) namun tak terlihat tua. Robert Lewandowski tetap menjadi incaran di bursa transfer: kontraknya dengan Barcelona akan berakhir pada Juni, dan striker asal Polandia ini dikabarkan menjadi target Juventus dan Milan.

Berikut pernyataannya dalam wawancara dengan SportWeek , majalah mingguan yang terbit bersamaan dengan La Gazzetta dello Sport pada hari Sabtu: "Sejujurnya , saat ini tidak ada yang bisasaya katakan mengenai masa depan saya . Tujuannya adalah mengakhiri musim ini dengan sebanyak mungkin kemenangan, gol, dan gelar. Nanti kita lihat saja. Saya tidak memikirkannya dan belum memutuskan, saat ini itu bukan prioritas."