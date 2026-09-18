Juventus, dalam hal apa Alajbegovic sudah lebih kuat daripada Yildiz: akankah Spalletti bisa membuat mereka bermain bersama?

Kemenangan telak Juventus atas NEC Nijmegen memberi Juventus sedikit napas lega, yang berguna untuk meredakan sisa-sisa dari kekalahan mengejutkan melawan Sassuolo. Skor 5-0 atas tim Belanda itu, sebuah pesta gol yang diwarnai kontribusi Nico Gonzalez (bahkan lewat assist dari Grabara), Alajbegovic, Woltemade, Celik, dan Kolo Muani, tentu harus disikapi dengan hati-hati. Pendekatan terbuka NEC, serta kualitas teknis yang tidak terlalu tinggi dari tim asuhan Dick Schreuder, memang menyarankan Luciano Spalletti dan Juventus untuk tetap membumi, sambil tetap membawa pulang sikap positif yang diperlihatkan sepanjang 90 menit dan, terutama, gol yang akhirnya ditemukan oleh Alajbegovic, Woltemade, dan terutama Kolo Muani.





Setelah menyampaikan catatan yang semestinya soal bobot sesungguhnya dari kemenangan pada laga pembuka Europa League, elemen yang paling menarik perhatian kami dalam pertandingan tadi malam di Allianz Stadium adalah penampilan Kerim Alajbegović. Pemain Bosnia berusia 18 tahun itu (akan genap 19 tahun dalam tiga hari) menampilkan performa level tinggi, dengan satu gol dan beberapa aksi yang memancing tepuk tangan dari publik Juventus. Juga dari para komentator, seperti Alessandro Costacurta, di Sky: "Alajbegovic sedang berkembang menjadi sangat bagus dan saya ingin menekankannya: karena saya merasa anak ini diremehkan, sementara saya justru mengatakan bahwa dia akan punya masa depan yang besar". Penampilan Alajbegovic bernilai penting karena ini bukan kasus yang berdiri sendiri, melainkan datang setelah sejumlah laga bagus lainnya: saat melawan Sassuolo dia adalah salah satu dari sedikit pemain Juventus yang layak mendapat nilai cukup, dan dia juga tampil baik melawan Milan dan Parma, setelah 90 menit di bangku cadangan pada debutnya kontra Frosinone.



