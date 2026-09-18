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Juventus Inside Alajbegovic Yildiz 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Juventus, dalam hal apa Alajbegovic sudah lebih kuat daripada Yildiz: akankah Spalletti bisa membuat mereka bermain bersama?

Juventus
FEATURES
Opinion
K. Alajbegovic
K. Yildiz

Penampilan Alajbegovic bersama NEC memunculkan perbandingan soal kemiripan dan perbedaannya dengan Yildiz, serta bagaimana keduanya bisa hidup berdampingan.

Kemenangan telak Juventus atas NEC Nijmegen memberi Juventus sedikit napas lega, yang berguna untuk meredakan sisa-sisa dari kekalahan mengejutkan melawan Sassuolo. Skor 5-0 atas tim Belanda itu, sebuah pesta gol yang diwarnai kontribusi Nico Gonzalez (bahkan lewat assist dari Grabara), Alajbegovic, Woltemade, Celik, dan Kolo Muani, tentu harus disikapi dengan hati-hati. Pendekatan terbuka NEC, serta kualitas teknis yang tidak terlalu tinggi dari tim asuhan Dick Schreuder, memang menyarankan Luciano Spalletti dan Juventus untuk tetap membumi, sambil tetap membawa pulang sikap positif yang diperlihatkan sepanjang 90 menit dan, terutama, gol yang akhirnya ditemukan oleh Alajbegovic, Woltemade, dan terutama Kolo Muani.


Setelah menyampaikan catatan yang semestinya soal bobot sesungguhnya dari kemenangan pada laga pembuka Europa League, elemen yang paling menarik perhatian kami dalam pertandingan tadi malam di Allianz Stadium adalah penampilan Kerim Alajbegović. Pemain Bosnia berusia 18 tahun itu (akan genap 19 tahun dalam tiga hari) menampilkan performa level tinggi, dengan satu gol dan beberapa aksi yang memancing tepuk tangan dari publik Juventus. Juga dari para komentator, seperti Alessandro Costacurta, di Sky: "Alajbegovic sedang berkembang menjadi sangat bagus dan saya ingin menekankannya: karena saya merasa anak ini diremehkan, sementara saya justru mengatakan bahwa dia akan punya masa depan yang besar". Penampilan Alajbegovic bernilai penting karena ini bukan kasus yang berdiri sendiri, melainkan datang setelah sejumlah laga bagus lainnya: saat melawan Sassuolo dia adalah salah satu dari sedikit pemain Juventus yang layak mendapat nilai cukup, dan dia juga tampil baik melawan Milan dan Parma, setelah 90 menit di bangku cadangan pada debutnya kontra Frosinone.


  • Alajbegovic dan Yildiz

    Saat melawan Frosinone, Kenan Yildiz juga berada di lapangan, dan ia justru mengalami cedera dalam pertandingan itu. Memikirkan pemain Turki itu, dan memikirkan laga yang dimainkan Alajbegovic kemarin, wajar jika orang mulai membayangkan bagaimana keduanya bisa bermain bersama, ketika pemilik nomor 10 itu kembali tersedia pada awal November. Pemilik nomor 17 itu memang sedang menemukan posisinya tepat di area yang biasanya ditempati Yildiz: bergerak dari kiri lalu masuk ke tengah. Tentu saja, masalah kelimpahan seperti ini patut disambut baik, bagi semua tim dan semua pelatih: Spalletti-lah yang akan mendapat kesenangan sekaligus kewajiban untuk menemukan solusi agar mereka bisa bermain bersama.


    Sementara itu, selain kemiripan antara Yildiz dan Alajbegovic dalam hal posisi di lapangan, penampilan-penampilan awal pemain Bosnia itu bersama Juventus juga mulai memperlihatkan perbedaan di antara keduanya. Dibandingkan Yildiz, Alajbegovic kurang bertenaga dan kurang eksplosif dalam akselerasi jarak pendek; dibandingkan Yildiz, Alajbegovic lebih sering bermain dengan kepala tegak dan tampak lebih baik dalam melihat permainan jarak jauh, seperti ditunjukkan lewat umpan terobosan yang sangat presisi untuk Nico Gonzalez dalam momen terjadinya penalti untuk Juventus saat melawan NEC, tipe umpan yang jarang kita lihat dilakukan Yildiz, yang lebih cenderung berakselerasi dengan kepala tertunduk sebelum kemudian memberi assist dari garis akhir dengan bola ditarik ke belakang. Singkatnya, keduanya memiliki kualitas yang mirip, tetapi juga perbedaan yang jelas. Dengan pelatih yang mampu membuat mereka bermain bersama, sambil memaksimalkan aspek-aspek yang saling melengkapi dari kualitas mereka dan mengurangi yang serupa, masa depan Juventus bisa cerah.





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