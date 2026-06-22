Juventus, daftar harga kiper: Dibu Martinez turun, Carnesecchi kembali muncul, waspadai Napoli, namun Vicario tetap memimpin

Masalah penjaga gawang merupakan salah satu isu terpanas yang sedang dihadapi Giovanni Carnevali, direktur eksekutif Juventus. Setelah peluang mendatangkan Alisson Becker pupus—akibat kegagalan Bianconeri lolos ke Liga Champions dan penolakan keras dari Liverpool—Bianconeri pada dasarnya harus memulai dari nollagi dalam perburuan penjaga gawang baru. Kiper asal Brasil itu merupakan incaran utama Spalletti, dan gagalnya kedatangannya bahkan memicu titik perpecahan yang menentukan antara sang pelatih dengan mantan direktur eksekutif Damien Comolli, pertama dengan Spalletti dan kemudian dengan John Elkann.
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