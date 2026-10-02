Laga uji coba hari ini untuk Juventus asuhan Luciano Spalletti melawan Cremonese di Continassa. Untuk kesempatan ini, Spalletti harus bermain tanpa para pemain tim nasional, tetapi bisa mengandalkan seorang pemain yang kembali dari cedera: Andrea Cambiaso. Sementara rekrutan baru,Norberto Neto, masih belum ada karena masih dalam fase pemulihan kebugaran. Di antara pemain yang dipanggil Spalletti, ada pula banyak pemain muda, termasuk dua anak legenda: Davide Marchisio, kelahiran 2009, dan Alfonso Montero, kelahiran 2007, masing-masing putra Claudio dan Paolo, dua legenda Juventus. Untuk Cremonese asuhan Fabio Pecchia, sorotan tertuju pada Adin Licina, kelahiran 2007 milik Juventus dan dipinjamkan ke Cremonese, yang tampil sangat menonjol pada awal musim ini di Serie B dan Coppa Italia. Pada akhir babak pertama, setelah mencatatkan assist untuk gol, Licina pergi ke J|Medical setelah mengalami benturan pada tangan kanannya dalam pertandingan.





Pertandingan ditentukan oleh gol Bonazzoli di babak pertama, atas assist dari Licina. Untuk Juventus, ada penalti yang diklaim di babak pertama, akibat kontak yang diragukan dari Luperto terhadap Kolo Muani, lalu pada akhir pertandingan, sebuah tembakan mengenai tiang (Durmisi) dan satu mengenai mistar (Guerra). Di kubu Juventus, pada babak kedua turut bermain juga, di antaranya, Marchisio JR dan Montero JR. Kabar baik untuk Spalletti datang dari kembalinya Cambiaso ke lapangan (dimainkan sebagai gelandang tengah), sementara sedikit keraguan muncul dari Kolo Muani, yang juga hari ini sangat kesulitan di kotak penalti, tak pernah menemukan jalan untuk melepaskan tembakan ke gawang.









JUVENTUS-CREMONESE 0-1

PENCETAK GOL: 12' Bonazzoli (C)



