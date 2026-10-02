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Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Juventus-Cremonese 0-1: Spalletti kembali menemukan Cambiaso, di lini tengah. Licina mencatat assist dan cedera

Juventus
Cremonese
Serie A

Laga uji coba untuk Juventus asuhan Spalletti

Laga uji coba hari ini untuk Juventus asuhan Luciano Spalletti melawan Cremonese di Continassa. Untuk kesempatan ini, Spalletti harus bermain tanpa para pemain tim nasional, tetapi bisa mengandalkan seorang pemain yang kembali dari cedera: Andrea Cambiaso. Sementara rekrutan baru,Norberto Neto, masih belum ada karena masih dalam fase pemulihan kebugaran. Di antara pemain yang dipanggil Spalletti, ada pula banyak pemain muda, termasuk dua anak legenda: Davide Marchisio, kelahiran 2009, dan Alfonso Montero, kelahiran 2007, masing-masing putra Claudio dan Paolo, dua legenda Juventus. Untuk Cremonese asuhan Fabio Pecchia, sorotan tertuju pada Adin Licina, kelahiran 2007 milik Juventus dan dipinjamkan ke Cremonese, yang tampil sangat menonjol pada awal musim ini di Serie B dan Coppa Italia. Pada akhir babak pertama, setelah mencatatkan assist untuk gol, Licina pergi ke J|Medical setelah mengalami benturan pada tangan kanannya dalam pertandingan.


Pertandingan ditentukan oleh gol Bonazzoli di babak pertama, atas assist dari Licina. Untuk Juventus, ada penalti yang diklaim di babak pertama, akibat kontak yang diragukan dari Luperto terhadap Kolo Muani, lalu pada akhir pertandingan, sebuah tembakan mengenai tiang (Durmisi) dan satu mengenai mistar (Guerra). Di kubu Juventus, pada babak kedua turut bermain juga, di antaranya, Marchisio JR dan Montero JR. Kabar baik untuk Spalletti datang dari kembalinya Cambiaso ke lapangan (dimainkan sebagai gelandang tengah), sementara sedikit keraguan muncul dari Kolo Muani, yang juga hari ini sangat kesulitan di kotak penalti, tak pernah menemukan jalan untuk melepaskan tembakan ke gawang.



JUVENTUS-CREMONESE 0-1

PENCETAK GOL: 12' Bonazzoli (C)


  • GOAL DAN MOMEN-MOMEN PENTING

    89' - Tendangan kaki kiri Ripani yang bagus dari luar kotak penalti nyaris menyambar sudut atas gawang Cremonese


    85' - Dua kali membentur mistar untuk Juventus. Tembakan-cross Durmisi dari sisi kiri membentur tiang. Pada serangan berikutnya, umpan silang Guerra dari kanan membuat bola membentur mistar


    79' - Tendangan bebas Marchisio untuk Guerra, yang diantisipasi dengan sangat baik oleh Fulignati


    66' - Banyak pergantian juga untuk Juventus: masuk Radu, Guerra, Marchisio, Montero, dan Savio, keluar Pinsoglio, Makiobo, Kolo Muani, Kelly, dan Gatti.


    58' - Banyak pergantian untuk Cremonese: keluar Baschiotto, Collocolo, Gelsi, dan Bonazzoli, masuk Bignamini, Barros, Djuric, dan Herzuah.


    34' - Di kotak penalti Cremonese, Kolo Muani mengecoh Luperto dan terjatuh setelah kontak ringan: wasit tidak memberikan penalti


    27' - Amaradio melepaskan tendangan kaki kanan menyilang melewati Agazzi, tetapi tembakan diagonalnya melebar.


    13' - Dua penyelamatan dari Pinsoglio, pertama atas Elia lalu atas Barbieri


    12' - Tim tamu unggul lewat gol kaki kiri Bonazzoli atas assist Licina setelah serangan balik Cremonese

  • SUSUNAN PEMAIN RESMI DAN STATISTIK PERTANDINGAN

    JUVENTUS-CREMONESE 0-1

    PENCETAK GOL: 12' Bonazzoli (C)


    JUVENTUS (4-2-3-1): Pinsoglio (66′ Radu); Gatti (66′ Savio), Bremer (46′ Rizzo), Rugani (66′ Montero), Kelly (66′ Durmisi); McKennie (66′ Corigliano), Makiobo (66′ Marchisio); Cambiaso (66′ Corradi), Amaradio (82′ Brancato), Grelaud (46′ Ripani); Kolo Muani (66′ Guerra)

    Cadangan: Mangiapoco, Brancato

    Pelatih: Luciano Spalletti


    CREMONESE (4-2-3-1): Agazzi (46′ Fulignati); Barbieri (46′ Vogliacco), Luperto (58′ Marsi), Baschirotto (58′ Bignamini), Pezzella (46′ Rocchetti); Gerli (58′ Barros), Grassi (58′ Villa); Collocolo (58′ Herzuah); Licina (46′ Thorsby), Elia (46′ Vandeputte); Bonazzoli (58′ Djuric)

    Cadangan: Festa, Stuckler, Bianchetti

    Pelatih: Fabio Pecchia


    WASIT: Gabriele Restaldo. Asisten Nicola Di Meo dan Umberto Galasso.

    KARTU KUNING: 92′ Barros (C)

    KARTU MERAH: -



  • Skuad Juventus yang dipanggil

    3 Bremer

    4 Gatti

    6 Kelly

    9 Kolo Muani

    20 Cambiaso

    22 McKennie

    23 Pinsoglio

    24 Rugani

    40 Radu

    44 Rizzo

    47 Durmisi

    49 Makiobo

    51 Amaradio

    52 Corigliano

    53 Montero

    54 Grelaud

    55 Brancato

    56 Ripani

    57 Marchisio

    58 Savio

    59 Corradi

    60 Guerra

    61 Mangiapoco




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