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Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Juventus-Cremonese 0-1: assist dan cedera Licina, Spalletti kembali menemukan Cambiaso dan Kelly

Juventus
Cremonese
Serie A

Laga uji coba untuk Juventus asuhan Spalletti

Uji coba hari ini untuk Juventus asuhan Luciano Spalletti melawan Cremonese di Continassa. Untuk kesempatan ini, Spalletti harus bermain tanpa para pemain tim nasional, tetapi bisa mengandalkan dua pemain yang kembali dari cedera masing-masing: Andrea Cambiaso dan Lloyd Kelly. Sementara rekrutan anyar,Norberto Neto, masih belum ada karena masih dalam tahap pemulihan kebugaran. Di antara pemain yang dipanggil Spalletti juga ada sejumlah pemain muda, termasuk dua anak legenda: Davide Marchisio, kelahiran 2009, dan Alfonso Montero, kelahiran 2007, masing-masing putra Claudio dan Paolo, dua legenda Juventus. Sementara untuk Cremonese asuhan Fabio Pecchia, sorotan tertuju pada Adin Licina, kelahiran 2007 milik Juventus dan dipinjamkan ke Cremonese, yang tampil sangat menonjol pada awal musim ini di Serie B dan Coppa Italia. Pada akhir babak pertama, saat ia mencatatkan assist untuk gol, Licina menuju J|Medical setelah mengalami benturan di tangan kanan dalam pertandingan.


Pertandingan ditentukan oleh satu gol Bonazzoli di babak pertama, atas assist dari Licina. Untuk Juventus, ada penalti yang diminta pada babak pertama, karena kontak yang meragukan antara Luperto dan Kolo Muani, lalu, di akhir laga, ada tembakan yang membentur tiang (Durmisi) dan mistar (Guerra). Di kubu Juventus, pada babak kedua turut bermain juga, di antaranya, Marchisio JR dan Montero JR. Kabar baik untuk Spalletti datang dari kembalinya Cambiaso dan Kelly ke lapangan, sementara sedikit keraguan muncul dari Kolo Muani, yang juga hari ini sangat kesulitan di kotak penalti dan tidak pernah menemukan celah untuk melepaskan tembakan ke gawang.



JUVENTUS-CREMONESE 0-1

PENCETAK GOL: 12' Bonazzoli (C)


  • Gol dan momen-momen penting

    89' - Tendangan kaki kiri Ripani dari luar kotak penalti nyaris mengenai sudut pertemuan tiang dan mistar gawang Cremonese


    85' - Dua kali membentur mistar untuk Juventus. Tembakan-silang Durmisi dari sisi kiri membentur tiang. Pada serangan berikutnya, umpan silang Guerra dari kanan membuat bola mengenai mistar


    79' - Tendangan bebas Marchisio untuk Guerra, yang diantisipasi dengan sangat baik oleh Fulignati


    66' - Banyak pergantian juga untuk Juventus: masuk Radu, Guerra, Marchisio, Montero, dan Savio; keluar Pinsoglio, Makiobo, Kolo Muani, Kelly, dan Gatti.


    58' - Banyak pergantian untuk Cremonese: keluar Baschiotto, Collocolo, Gelsi, dan Bonazzoli; masuk Bignamini, Barros, Djuric, dan Herzuah.


    34' - Di kotak penalti Cremonese, Kolo Muani mengecoh Luperto lalu terjatuh setelah kontak ringan: wasit tidak menunjuk titik putih


    27' - Amaradio melepaskan tembakan kaki kanan menyilang melewati Agazzi, tetapi upaya diagonalnya melenceng ke samping gawang.


    13' - Dua penyelamatan dari Pinsoglio, pertama atas Elia lalu Barbieri


    12' - Tim tamu unggul lewat Bonazzoli, dengan kaki kiri setelah assist dari Licina menyusul serangan balik grigiorossi

  • SUSUNAN PEMAIN RESMI DAN STATISTIK PERTANDINGAN

    JUVENTUS-CREMONESE


    Juventus: Pinsoglio, Gatti, Bremer, Rugani, Kelly, McKennie, Makiobo, Cambiaso, Amaradio, Grelaud, Kolo Muani. Cadangan: Radu, Mangiapoco, Rizzo, Durmisi, Corigliano, Montero, Brancato, Ripani, Marchisio, Savio, Corradi, Guerra. Pelatih: Luciano Spalletti


    Cremonese: Agazzi, Pezzella, Barbieri, Luperto, Baschirotto, Licina, Gerli, Collocolo, Grassi, Elia, Bonazzoli. Cadangan: Fulignati, Festa, Thorsby, Stuckler, Djuric, Bianchetti, Rocchetti, Bignamini, Barros Cabezas, Herzuah, Vandeputte, Marsi, Villa, Vogliacco. Pelatih: Fabio Pecchia


  • Skuad Juventus yang dipanggil

    3 Bremer

    4 Gatti

    6 Kelly

    9 Kolo Muani

    20 Cambiaso

    22 McKennie

    23 Pinsoglio

    24 Rugani

    40 Radu

    44 Rizzo

    47 Durmisi

    49 Makiobo

    51 Amaradio

    52 Corigliano

    53 Montero

    54 Grelaud

    55 Brancato

    56 Ripani

    57 Marchisio

    58 Savio

    59 Corradi

    60 Guerra

    61 Mangiapoco




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