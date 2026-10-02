Juventus-Cremonese 0-1: assist dan cedera Licina, Spalletti kembali menemukan Cambiaso dan Kelly

Uji coba hari ini untuk Juventus asuhan Luciano Spalletti melawan Cremonese di Continassa. Untuk kesempatan ini, Spalletti harus bermain tanpa para pemain tim nasional, tetapi bisa mengandalkan dua pemain yang kembali dari cedera masing-masing: Andrea Cambiaso dan Lloyd Kelly. Sementara rekrutan anyar,Norberto Neto, masih belum ada karena masih dalam tahap pemulihan kebugaran. Di antara pemain yang dipanggil Spalletti juga ada sejumlah pemain muda, termasuk dua anak legenda: Davide Marchisio, kelahiran 2009, dan Alfonso Montero, kelahiran 2007, masing-masing putra Claudio dan Paolo, dua legenda Juventus. Sementara untuk Cremonese asuhan Fabio Pecchia, sorotan tertuju pada Adin Licina, kelahiran 2007 milik Juventus dan dipinjamkan ke Cremonese, yang tampil sangat menonjol pada awal musim ini di Serie B dan Coppa Italia. Pada akhir babak pertama, saat ia mencatatkan assist untuk gol, Licina menuju J|Medical setelah mengalami benturan di tangan kanan dalam pertandingan.





Pertandingan ditentukan oleh satu gol Bonazzoli di babak pertama, atas assist dari Licina. Untuk Juventus, ada penalti yang diminta pada babak pertama, karena kontak yang meragukan antara Luperto dan Kolo Muani, lalu, di akhir laga, ada tembakan yang membentur tiang (Durmisi) dan mistar (Guerra). Di kubu Juventus, pada babak kedua turut bermain juga, di antaranya, Marchisio JR dan Montero JR. Kabar baik untuk Spalletti datang dari kembalinya Cambiaso dan Kelly ke lapangan, sementara sedikit keraguan muncul dari Kolo Muani, yang juga hari ini sangat kesulitan di kotak penalti dan tidak pernah menemukan celah untuk melepaskan tembakan ke gawang.









JUVENTUS-CREMONESE 0-1

PENCETAK GOL: 12' Bonazzoli (C)



