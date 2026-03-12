Goal.com
Juventus, Conceicao memiliki statistik yang setara dengan Yildiz dan lebih baik dari Leao: dia adalah pemain paling "Eropa" yang tersedia bagi Spalletti

Francisco Chico Conceicao akan menjadi orang yang akan memimpin konferensi pers menjelang pertandingan liga yang dijadwalkan pada hari Sabtu, di mana Juventus akan bertandang ke Friuli untuk menghadapi Udinese. Mengapa dia yang berbicara? Karena klub Juventus telah lama menerapkan sistem rotasi untuk para pemainnya dalam konferensi pers pra-pertandingan.

Namun, ada lebih dari itu dalam keputusan ini, karena pemain Portugal ini akhirnya memiliki dampak besar dalam perannya di tim yang dilatih oleh Luciano Spalletti (yang tidak akan hadir dalam konferensi pers), setidaknya di Serie A. 

Berdasarkan angka-angka, performa mantan pemain Porto ini benar-benar meledak dan mencapai level bintang ter terang tim: Kenan Yildiz.

  • ANGKA-ANGKA YILDIZ

    Bahwa pemain sayap Turki adalah elemen kunci Juventus sudah diketahui sejak lama, tetapi yang hingga beberapa minggu lalu tampak tak terbayangkan adalah bahwa Conceicao berada pada level yang sama. Dengan menganalisis statistik serangan kedua pemain, selisih dalam statistik khas pemain sayap (serangan yang berhasil, pergerakan dengan bola, dan dribbling yang berhasil) sangat minim, bahkan hampir tidak ada. 

    • Aksi ofensif yang berhasil dalam 90 menit: Yildiz 7,51, Conceicao 7,32
    • Aksi progresif per 90 menit: Yildiz 5,1 dan Conceicao 4,83
    • Dribbling yang berhasil dalam 90 menit: Yildiz 4,86 dan Conceicao 4,83
    • Dribbling yang dicoba selama 90 menit: Yildiz 7,8 dan Conceicao 7,8
  • LEBIH DARI LEAO, DIA ADALAH PEMAIN PORTUGIS TERBAIK DI LIMA LIGA TERATAS

    Dengan memperluas analisis dan memanfaatkan statistik Data Mb, Conceicao ternyata memiliki angka yang lebih tinggi daripada Rafael Leao, tetapi juga sebagian besar pemain sepak bola Portugal yang bermain di lima liga teratas Eropa. 

    • Progresi yang diselesaikan dalam 90 menit: dengan 4,83 (2° Portugal Pedro Neto)
    • Dribbling berhasil dalam 90 menit: Portugal dengan 4,83 (2° Portugal Pedro Neto)
    • Aksi ofensif yang berhasil dalam 90 menit: dengan 7,32 (2° Pedro Neto dari Portugal)
    • Dribbling yang dicoba dalam 90 menit: dengan 7,8 (2° Vitinha dari Genoa, Portugal)
    • Sentuhan di area penalti selama 90 menit: dengan 5,52 (1° Gonçalo Ramos)
    • Tembakan dalam 90 menit: dengan 2,69 (1° Gonçalo Ramos)

  • Yang paling Eropa, kurang gol.

    Pada masa ketika sepak bola Italia dianggap sedang dalam krisis, lambat, dan kurang internasional setelah kegagalan tim-tim yang berpartisipasi di Liga Champions, ada data yang menjadikan Conceicao sebagai pemain paling "Eropa" di antara pemain-pemain yang tersedia bagi Spalletti. 

    Di lima liga teratas Eropa, Conceicao adalah pemain kedua terbaik di posisinya dan hanya kalah dari Victor Munoz dalam hal akselerasi rata-rata selama 90 menit dengan 1,38.

    Namun, yang masih kurang untuk menjadi pemain top level adalah hal yang dianggap Conceicao sebagai kelemahannya: mencetak gol. "Untuk mencapai level yang lebih tinggi, saya harus mencetak lebih banyak gol," katanya setelah hasil imbang 3-3 melawan Roma. Dari sinilah pertumbuhan masa depan dirinya dan Juventus akan dimulai.

