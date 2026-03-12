Juventus, Conceicao memiliki statistik yang setara dengan Yildiz dan lebih baik dari Leao: dia adalah pemain paling "Eropa" yang tersedia bagi Spalletti

Francisco Chico Conceicao akan menjadi orang yang akan memimpin konferensi pers menjelang pertandingan liga yang dijadwalkan pada hari Sabtu, di mana Juventus akan bertandang ke Friuli untuk menghadapi Udinese. Mengapa dia yang berbicara? Karena klub Juventus telah lama menerapkan sistem rotasi untuk para pemainnya dalam konferensi pers pra-pertandingan.

Namun, ada lebih dari itu dalam keputusan ini, karena pemain Portugal ini akhirnya memiliki dampak besar dalam perannya di tim yang dilatih oleh Luciano Spalletti (yang tidak akan hadir dalam konferensi pers), setidaknya di Serie A.

Berdasarkan angka-angka, performa mantan pemain Porto ini benar-benar meledak dan mencapai level bintang ter terang tim: Kenan Yildiz.