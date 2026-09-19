Francisco Conceicao tidak lagi tak tersentuh di Juventus. Atau setidaknya, tidak lagi indispensable seperti saat ia berada pada 2025-26. Ini mungkin terdengar paradoks, mengingat pemain Portugal itu tetap menjadi salah satu yang terbaik dari segi performa pada awal musim ini, tetapi hal tersebut merupakan hasil dari serangkaian faktor: kembalinya Nico Gonzalez dan besarnya pengaruh yang sedang diukir pemain Argentina itu dalam tim asuhan Luciano Spalletti, dampak positif serta kualitas yang tak diragukan dari Kerim Alajbegovic, dan banyaknya pemain sayap yang ada dalam skuad Juventus. Selain Gonzalez dan Alajbegovic, saat ini ada Edon Zhegrova yang bangkit berkat dwigolnya ke gawang Sassuolo, sambil menunggu kembalinya Kenan Yildiz dan Jeremie Boga.
Juventus, Conceicao harus merebut kembali tempatnya: ia kurang gol, dan dua klub Premier League memantau situasinya
Gol dan assist
Mantan pemain Porto kelahiran 2002 itu adalah salah satu kekuatan Juventus asuhan Spalletti, tetapi dibandingkan masa lalu persaingan internal kini meningkat dan tidak ada lagi ruang untuk berleha-leha dan merasa diri sebagai starter yang tak tergantikan. Conceicao harus memastikan tempat dan menit bermainnya lewat performa apik, yang sejauh ini tidak kurang, serta dengan gol, yang justru masih menjadi batasannya. Conceicao jarang mencetak gol dan performanya di depan gawang sejak berada di Juventus terus menurun: 40 penampilan dan 7 gol pada 2024-25, 42 penampilan dan 4 gol pada 2025-26. Musim ini, dalam 5 pertandingan, putra mantan pesepak bola itu masih nol gol, dengan tiang gawang pada beberapa kesempatan menggagalkannya. Jadi, gol jelas merupakan salah satu aspek yang harus ditingkatkan oleh pemain bernomor punggung 7 itu agar menjadi lebih efektif, mungkin mulai dari laga besok melawan Atalanta, karena 'persaingan' internal mencetak lebih banyak gol dan, secara potensial, memiliki lebih banyak gol dalam gudang senjata dibandingkan Chico. Sebaliknya, Conceicao bisa menebusnya lewat assist, tetapi di sana pun masih ada ruang untuk berkembang: sering kali pemain Portugal itu menggiring bola, lalu berhenti dan menggiringnya lagi. Satu tempo permainan terlalu lama yang memungkinkan pertahanan lawan mengawal rekan-rekan setimnya dengan lebih baik, padahal umpan silang segera setelah dribel pertama bisa menemukan lawan dalam kondisi lebih terbuka.
BURSA TRANSFER
Selain menjadi penonton atas situasi Conceicao saat ini, ada pula faktor 'pasar transfer', serta tim-tim yang berpotensi tertarik untuk merekrutnya, yang di Premier League tidak sedikit, dari Liverpool hingga Manchester United. Conceicao, yang kontraknya bersama Juventus berakhir pada 2030, dengan gaji bersih 3,8 juta per musim, dibeli secara permanen oleh Juventus pada 2025 (setelah peminjaman pada musim pertama), dengan investasi sebesar 30,4 juta. Setelah satu tahun, 6,8 juta telah diamortisasi, dan 6,8 juta lainnya akan diamortisasi selama musim ini: untuk mencatatkan capital gain, jika pada 2027 Juventus ingin menjual Conceicao, mereka harus meminta setidaknya 16,8 juta. Angka yang tentu jauh lebih rendah daripada nilai sang pemain, yang menurut Juventus berada di kisaran 40 juta euro.
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