Juventus, Conceicao harus merebut kembali tempatnya: ia kurang gol, dan dua klub Premier League memantau situasinya

Mantan pemain Porto kelahiran 2002 itu adalah salah satu kekuatan Juventus asuhan Spalletti, tetapi dibandingkan masa lalu persaingan internal kini meningkat dan tidak ada lagi ruang untuk berleha-leha dan merasa diri sebagai starter yang tak tergantikan. Conceicao harus memastikan tempat dan menit bermainnya lewat performa apik, yang sejauh ini tidak kurang, serta dengan gol, yang justru masih menjadi batasannya. Conceicao jarang mencetak gol dan performanya di depan gawang sejak berada di Juventus terus menurun: 40 penampilan dan 7 gol pada 2024-25, 42 penampilan dan 4 gol pada 2025-26. Musim ini, dalam 5 pertandingan, putra mantan pesepak bola itu masih nol gol, dengan tiang gawang pada beberapa kesempatan menggagalkannya. Jadi, gol jelas merupakan salah satu aspek yang harus ditingkatkan oleh pemain bernomor punggung 7 itu agar menjadi lebih efektif, mungkin mulai dari laga besok melawan Atalanta, karena 'persaingan' internal mencetak lebih banyak gol dan, secara potensial, memiliki lebih banyak gol dalam gudang senjata dibandingkan Chico. Sebaliknya, Conceicao bisa menebusnya lewat assist, tetapi di sana pun masih ada ruang untuk berkembang: sering kali pemain Portugal itu menggiring bola, lalu berhenti dan menggiringnya lagi. Satu tempo permainan terlalu lama yang memungkinkan pertahanan lawan mengawal rekan-rekan setimnya dengan lebih baik, padahal umpan silang segera setelah dribel pertama bisa menemukan lawan dalam kondisi lebih terbuka.



