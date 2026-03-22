Juventus, Chiellini: "Tendangan penalti melawan Sassuolo? Reaksinya bisa dibayangkan. Semoga kami bisa merayakannya dengan cara yang berbeda pada bulan Mei. Protti adalah idola saya"

Giorgio Chiellini, Kepala Strategi Sepak Bola Juventus, tampil secara langsung di Sky Sport di sela-sela pemutaran perdana film dokumenter tentang Igor Protti, rekan setimnya yang legendaris saat masih bermain di Livorno.





Selain mengenang pengalamannya bersama Protti, tak terhindarkan pula pembahasan mengenai kegagalan tim Bianconeri asuhan Luciano Spalletti melawan Sassuolo, terutama terkait tendangan penalti yang gagal dieksekusi oleh Locatelli, yang tentu saja membuat mantan bek tersebut tidak senang.



