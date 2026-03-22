Bologna FC 1909 v Juventus FC - Serie A
Emanuele Tramacere

Juventus, Chiellini: "Tendangan penalti melawan Sassuolo? Reaksinya bisa dibayangkan. Semoga kami bisa merayakannya dengan cara yang berbeda pada bulan Mei. Protti adalah idola saya"

Giorgio Chiellini, Kepala Strategi Sepak Bola Juventus, tampil secara langsung di Sky Sport di sela-sela pemutaran perdana film dokumenter tentang Igor Protti, rekan setimnya yang legendaris saat masih bermain di Livorno.


Selain mengenang pengalamannya bersama Protti, tak terhindarkan pula pembahasan mengenai kegagalan tim Bianconeri asuhan Luciano Spalletti melawan Sassuolo, terutama terkait tendangan penalti yang gagal dieksekusi oleh Locatelli, yang tentu saja membuat mantan bek tersebut tidak senang.


  • "PROTTI ADALAH SEORANG LEGENDA BAGI SAYA"

    "Pada akhirnya, bagi saya Igor adalah seorang legenda. Dia adalah kapten kami dan pemain terbaik di tim, yang membawa kami meraih prestasi-prestasi penting. Saya beruntung bisa bergabung saat masih anak-anak, belum genap 16 tahun, bagiku dia seperti kakak laki-laki. Dia selalu mendampingiku sepanjang karierku, lalu di lapangan dia luar biasa, memiliki kecepatan, teknik, tendangan jarak jauh, sundulan, dan semakin tinggi levelnya, semakin menentukan perannya. Livorno akan selalu mengingatnya, akan sulit bagi kami untuk memiliki pemain seperti dia di masa depan."

    • Iklan

  • PENDIDIKAN UNTUK GENERASI MUDA

    "Saya mulai dari Igor untuk menjawab pertanyaanmu: Igor memang selalu punya 1.000 kekurangan, tapi juga banyak kelebihan. Dia adalah sosok yang tulus, seseorang yang selalu memberikan segalanya untuk lingkungan di sekitarnya, dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai para pendukung bahkan sebelum klub itu sendiri. Menurut saya, ini bisa menjadi pelajaran bagi generasi muda, karena dunia kini telah berubah total. Nilai-nilai ini, jika disesuaikan dengan zaman modern, adalah nilai-nilai yang dapat tetap hidup dan terus ada."

  • "KAMI BERHARAP BISA MERAYAKAN KEMENANGAN PADA BULAN MEI"

    "Karena kita sedang membicarakan Protti, saya berhasil mengelabui penjaga gawang... kamu bisa bayangkan reaksinya saat penalti itu gagal. Semoga kita bisa merayakannya dengan cara yang berbeda pada bulan Mei"

