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Carnevali Grafica Juve
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, Carnevali gencar memburu Dibu Martinez, yang sedang mencari rumah di Turin, dan Lucumì

Juventus
Transfers
Serie A
E. Martinez
J. Lucumi

Direktur Utama yang baru memulai dengan mengumumkan penunjukan Boga; kini fokus beralih ke posisi kiper dan lini belakang

Hari pertama Giovanni Carnevali di Continassa ditutup dengan pengumuman resmi pembelian permanen Jeremie Boga. Transaksi ini sebenarnya telah direncanakan pada Januari oleh Damien Comolli dan disetujui oleh Luciano Spalletti, berkat performa apik yang ditunjukkan oleh penyerang asal Pantai Gading tersebut selama lima bulan pertamanya di Juventus. Pemain kelahiran 1997 yang sebelumnya bermain untuk Nice ini, yang pernah dilatih Carnevali di Sassuolo dari 2018 hingga 2022, kini secara resmi menjadi pemain Juventus dengan status permanen setelah klub mengeluarkan dana sebesar 4,8 juta euro.


Direktur eksekutif baru Si Nyonya Tua, yang pada akhir pekan lalu melakukan kontak dengan Spalletti di Forte dei Marmi, hari ini berada di markas Juventus sejak pagi hingga sekitar pukul 18.00, terutama berdiskusi dengan staf yang mengelola aspek keuangan klub.


  • DIBU MENCARI RUMAH

    Dalam beberapa hari ke depan, Carnevali akan melanjutkan pembenahan skuad Juventus, yang saat ini memiliki banyak urusan yang belum tuntas di setiap lini, baik untuk pemain baru maupun yang akan dilepas. Salah satu langkah awal adalah terkait posisi kiper: sementara proses pelepasan Michele Di Gregorio sedang dikerjakan, klub Bianconeri berupaya memberikan Spalletti seorang kiper berpengalaman. Dan dalam hal ini, target utama tetaplah Emiliano Dibu Martinez (lahir tahun 1992), juara dunia bersama Argentina pada tahun 2022 dan kini sedang berjuang mempertahankan gelar bersama timnas Argentina di Piala Dunia Amerika Utara.


    Menurut laporan Sky, Martinez menginginkan Juventus dan sudah mulai mencari rumah di Turin. Kini, Juventus di bawah Carnevali harus bernegosiasi dengan Aston Villa untuk menentukan kompensasi bagi klub pemenang Liga Europa musim lalu. Alternatifnya adalah Oblak dari Atletico Madrid.

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  • PERTAHANAN: SASARAN LUCUMI'

    Jhon Lucumí, pemain asal Kolombia kelahiran 1998, saat ini menjadi nama yang paling santer dibicarakan untuk lini pertahanan Juventus. Lucumí akan hengkang dari Bologna; kontraknya akan berakhir pada 2027 dan memiliki klausul pelepasan sebesar 28 juta euro. Kedatangan Lucumí akan membuka jalan bagi transfer besar di lini belakang: nama pertama yang muncul tentu saja adalah pemain Brasil Gleison Bremer, kelahiran 1997 yang terikat kontrak hingga 2029 dengan Juventus, dengan klausul pelepasan sebesar 58 juta euro.