Juventus, Carnevali gencar memburu Dibu Martinez, yang sedang mencari rumah di Turin, dan Lucumì

Hari pertama Giovanni Carnevali di Continassa ditutup dengan pengumuman resmi pembelian permanen Jeremie Boga. Transaksi ini sebenarnya telah direncanakan pada Januari oleh Damien Comolli dan disetujui oleh Luciano Spalletti, berkat performa apik yang ditunjukkan oleh penyerang asal Pantai Gading tersebut selama lima bulan pertamanya di Juventus. Pemain kelahiran 1997 yang sebelumnya bermain untuk Nice ini, yang pernah dilatih Carnevali di Sassuolo dari 2018 hingga 2022, kini secara resmi menjadi pemain Juventus dengan status permanen setelah klub mengeluarkan dana sebesar 4,8 juta euro.





Direktur eksekutif baru Si Nyonya Tua, yang pada akhir pekan lalu melakukan kontak dengan Spalletti di Forte dei Marmi, hari ini berada di markas Juventus sejak pagi hingga sekitar pukul 18.00, terutama berdiskusi dengan staf yang mengelola aspek keuangan klub.



