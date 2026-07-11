Juventus: Carnevali dan Spalletti bersepakat untuk mengatasi kegagalan yang ditimbulkan oleh Comolli dan Giuntoli

Oleh karena itu, diperlukan kompromi bersejarah di Continassa antara kedua gagasan tersebut, sebuah kesepakatan yang pasti akan dicapai oleh Carnevali dan Spalletti, berkat pengalaman mereka yang mumpuni serta rasa saling percaya yang semakin kokoh sejak kedatangan Massara—yang dihargai dan disambut baik oleh pelatih asal Toscana tersebut. Jadi, tidak hanya pemain muda yang akan bergabung dengan Ekhator—yang sejauh ini merupakan satu-satunya rekrutan resmi Juventus: jajaran manajemen akan berusaha memenuhi harapan Spalletti juga dari segi pengalaman. Di sisi lain, sang pelatih harus bersabar lebih dari yang ia perkirakan sebelumnya: Juventus yang akan ia latih selama pemusatan latihan mungkin akan sangat berbeda dari tim yang akan kita saksikan mulai 1 September mendatang.