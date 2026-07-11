Dua hari menjelang pemusatan latihan pramusim yang dijadwalkan pada Senin, 13, aktivitas transfer Juventus masih sangat, sangat ramai. Setidaknya dalam hal pemain, karena di jajaran manajemen justru telah terjadi banyak pergerakan. Dalam waktu beberapa minggu, Juve telah mengubah arah, beralih dari bahasa Prancis yang dipimpin oleh Damien Comolli dan François Modesto ke bahasa Italia yang dipimpin oleh Giovanni Carnevali dan Frederic Massara, yang melengkapi tim manajemen yang sepenuhnya terdiri dari orang Italia bersama Giorgio Chiellini dan Marco Ottolini. Klub, yang diwakili oleh John Elkann, telah melakukan perubahan besar-besaran yang kesekian kalinya dalam beberapa tahun terakhir, yang tentu saja membutuhkan waktu lama untuk membentuk (dan menghasilkan hasil) dari rencana tersebut.
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Juventus: Carnevali dan Spalletti bersepakat untuk mengatasi kegagalan yang ditimbulkan oleh Comolli dan Giuntoli
Saat ini di Juventus seolah-olah ada dua jiwa dan dua pemikiran: di satu sisi ada Carnevali, yang baru saja bergabung dan tentu saja bekerja demi masa depan klub. Di sisi lain ada Luciano Spalletti, yang justru ingin segera meraih kemenangan dan selama berbulan-bulan telah memimpikan pembentukan tim instan yang mampu langsung bersaing memperebutkan Scudetto. Kemudian, juga karena kesalahannya sendiri dan tim akibat kegagalan lolos ke Liga Champions, impian tentang tim yang diisi oleh Alisson, Bernardo Silva, dan Lewandowski harus berhadapan dengan kenyataan, sebuah kenyataan yang kemudian terwujud secara resmi dalam Perjanjian Penyelesaian (Settlement Agreement) dengan UEFA, beserta tuntutan anggaran yang menyertainya.
Oleh karena itu, diperlukan kompromi bersejarah di Continassa antara kedua gagasan tersebut, sebuah kesepakatan yang pasti akan dicapai oleh Carnevali dan Spalletti, berkat pengalaman mereka yang mumpuni serta rasa saling percaya yang semakin kokoh sejak kedatangan Massara—yang dihargai dan disambut baik oleh pelatih asal Toscana tersebut. Jadi, tidak hanya pemain muda yang akan bergabung dengan Ekhator—yang sejauh ini merupakan satu-satunya rekrutan resmi Juventus: jajaran manajemen akan berusaha memenuhi harapan Spalletti juga dari segi pengalaman. Di sisi lain, sang pelatih harus bersabar lebih dari yang ia perkirakan sebelumnya: Juventus yang akan ia latih selama pemusatan latihan mungkin akan sangat berbeda dari tim yang akan kita saksikan mulai 1 September mendatang.
Kedatangan Carnevali dan Massara yang terlalu mendadak, kendala anggaran, serta banyaknya—terlalu banyaknya—pemain yang harus dilepas Juventus ke bursa transfer (dan untuk menuntaskan beberapa di antaranya akan membutuhkan upaya yang luar biasa), berakibat tak terelakkan bahwa Si Nyonya Tua harus menghitung setiap euro sebelum dapat melakukan pembelian. Dan inilah salah satu warisan dari manajemen yang berantakan di masa Giuntoli dan kemudian Comolli, dua petinggi yang telah menghabiskan dana dalam jumlah gila-gilaan untuk pemain yang hanya memberikan kontribusi biasa-biasa saja. Akibatnya, Carnevali harus bekerja dengan sabar demi masa depan, sementara Spalletti—seperti para suporter—bermimpi mendapatkan segalanya secara instan: kompromi, demi kebaikan Juventus, sangatlah penting.
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