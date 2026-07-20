Juventus, Carnevali, dan Massara melakukan pembicaraan dengan agen-agen Goretzka: inilah permintaan gelandang mantan Bayern Munich tersebut

Juventus memiliki rencana yang jelas: memperkuat lini tengah dengan seorang pemain yang sangat berpengalaman di kancah internasional. Seorang pemimpin yang mampu memikul tanggung jawabnya baik di dalam maupun di luar lapangan. Si Nyonya Tua sudah mempertimbangkan Kessie sejak Januari lalu: kontak-kontak tersebut belum menghasilkan kesepakatan finansial, namun kini situasinya berbeda karena gelandang asal Pantai Gading itu, yang bebas dari ikatan kontrak setelah mengakhiri masa baktinya di Al-Ahli, telah menunda tawaran-tawaran lain yang datang dari Arab Saudi untuk memprioritaskan klub Bianconeri. Permintaannya adalah kontrak tiga tahun senilai 5 juta euro bersih per musim; Massara masih mempertimbangkan karena juga mengevaluasi profil pemain lain. Salah satu yang paling menonjol tentu saja adalah Leon Goretzka, pemain bebas transfer kelas atas lainnya.