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CM grafica Goretzka 16 9Getty Images

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Juventus, Carnevali, dan Massara melakukan pembicaraan dengan agen-agen Goretzka: inilah permintaan gelandang mantan Bayern Munich tersebut

Juventus

Juventus, Carnevali, dan Massara menimbang pasar pemain bebas transfer: Goretzka bergabung dengan Kessie

Juventus memiliki rencana yang jelas: memperkuat lini tengah dengan seorang pemain yang sangat berpengalaman di kancah internasional. Seorang pemimpin yang mampu memikul tanggung jawabnya baik di dalam maupun di luar lapangan. Si Nyonya Tua sudah mempertimbangkan Kessie sejak Januari lalu: kontak-kontak tersebut belum menghasilkan kesepakatan finansial, namun kini situasinya berbeda karena gelandang asal Pantai Gading itu, yang bebas dari ikatan kontrak setelah mengakhiri masa baktinya di Al-Ahli, telah menunda tawaran-tawaran lain yang datang dari Arab Saudi untuk memprioritaskan klub Bianconeri. Permintaannya adalah kontrak tiga tahun senilai 5 juta euro bersih per musim; Massara masih mempertimbangkan karena juga mengevaluasi profil pemain lain. Salah satu yang paling menonjol tentu saja adalah Leon Goretzka, pemain bebas transfer kelas atas lainnya.

  • PERMINTAAN GORETZKA

    Setelah menjalani negosiasi yang cukup lama dengan Milan, Leon Goretzka masih mencari tantangan baru dalam kariernya setelah mengakhiri masa baktinya di Bayern Munich. Juventus telah menjalin kembali kontak dengan agensi Roof yang menangani kepentingan gelandang berpengalaman asal Jerman tersebut, dengan mengajukan tawaran yang cukup besar: gaji bersih sebesar 7 juta euro per tahun dan bonus penandatanganan sebesar 10 juta euro.

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  • PENILAIAN YANG TELAH DIKONFIRMASI

    Kessie, berkat karakteristik fisik dan pengetahuannya tentang liga kami, tampaknya jauh lebih diunggulkan dibandingkan sang raksasa Jerman tersebut; namun, pemain asal Jerman itu tidak boleh dicoret dari daftar mengingat adanya kontak terbaru. Ada satu hal lagi: Goretzka ingin kembali bermain di Liga Champions musim depan, tetapi Juventus tetap menjadi tujuan yang sangat diminati meskipun tanpa peluang untuk berpartisipasi dalam kompetisi internasional tertinggi tersebut.

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