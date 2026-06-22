Setelah pembatalan kesepakatan dengan Alisson, Juventus pada awalnya mengincar Emiliano 'Dibu' Martinez, yang telah mencapai kesepakatan kontrak tiga tahun dengan Si Nyonya Tua, namun kemudian menunda rencana tersebut untuk sementara waktu, baik karena sang pemain harus bertanding di Piala Dunia, maupun—terutama—karena tuntutan Aston Villa: 15 juta sebagai tawaran awal. Angka tersebut dianggap terlalu tinggi oleh Juventus untuk seorang pemain kelahiran 1992, yang belakangan ini telah menjalin kontak baru terkait kiper tim nasional Argentina tersebut.





Pilihan lain, untuk melanjutkan daftar nama yang sedang dipertimbangkan Juventus, kembali mengarah ke Inggris, yaitu Gugliemo Vicario (lahir tahun 1996), yang terikat kontrak dengan Tottenham hingga 2028 dan dinilai oleh Spurs sebesar 18 juta euro. Melanjutkan tinjauan mengenai target Juventus untuk kiper utama baru Bianconeri, kita tiba di Napoli, di mana salah satu dari Alex Meret (lahir tahun 1997, kontraknya akan berakhir dalam satu tahun) dan Vanja Milinkovic-Savic (lahir tahun 1997, kontraknya akan berakhir pada 2030) berpotensi hengkang. Mantan pemain Torino tersebut, khususnya, disukai oleh Spalletti.



