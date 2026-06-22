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Grafica CM Dibu Martinez 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, bursa kiper: ada kontak baru untuk Dibu Martinez, Carnesecchi kembali muncul, perhatikan Napoli, namun Vicario masih memimpin

Juventus
Transfers
M. Carnesecchi
G. Vicario
E. Martinez
A. Meret
V. Milinkovic-Savic

Kiper Atalanta kembali masuk dalam radar Juventus, namun nama-nama yang paling mungkin saat ini adalah orang lain

Masalah penjaga gawang merupakan salah satu isu terpanas yang sedang dihadapi Giovanni Carnevali, direktur eksekutif Juventus. Setelah peluang mendatangkan Alisson Becker pupus—akibat kegagalan Bianconeri lolos ke Liga Champions dan penolakan keras dari Liverpool—Bianconeri pada dasarnya harus memulai dari nollagi dalam perburuan penjaga gawang baru. Kiper asal Brasil itu merupakan incaran utama Spalletti, dan gagalnya kedatangannya bahkan memicu titik perpecahan yang menentukan antara sang pelatih dan mantan direktur eksekutif Damien Comolli, pertama dengan Spalletti dan kemudian dengan John Elkann.


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  • DARI DIBU KE NAPOLI

    Setelah pembatalan kesepakatan dengan Alisson, Juventus pada awalnya mengincar Emiliano 'Dibu' Martinez, yang telah mencapai kesepakatan kontrak tiga tahun dengan Si Nyonya Tua, namun kemudian menunda rencana tersebut untuk sementara waktu, baik karena sang pemain harus bertanding di Piala Dunia, maupun—terutama—karena tuntutan Aston Villa: 15 juta sebagai tawaran awal. Angka tersebut dianggap terlalu tinggi oleh Juventus untuk seorang pemain kelahiran 1992, yang belakangan ini telah menjalin kontak baru terkait kiper tim nasional Argentina tersebut.


    Pilihan lain, untuk melanjutkan daftar nama yang sedang dipertimbangkan Juventus, kembali mengarah ke Inggris, yaitu Gugliemo Vicario (lahir tahun 1996), yang terikat kontrak dengan Tottenham hingga 2028 dan dinilai oleh Spurs sebesar 18 juta euro. Melanjutkan tinjauan mengenai target Juventus untuk kiper utama baru Bianconeri, kita tiba di Napoli, di mana salah satu dari Alex Meret (lahir tahun 1997, kontraknya akan berakhir dalam satu tahun) dan Vanja Milinkovic-Savic (lahir tahun 1997, kontraknya akan berakhir pada 2030) berpotensi hengkang. Mantan pemain Torino tersebut, khususnya, disukai oleh Spalletti.


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  • DAGING KERING

    Terakhir, hari ini juga kembali muncul nama seorang kiper yang, dalam beberapa waktu terakhir, beberapa kali dikaitkan dengan Juventus: Marco Carnesecchi, kelahiran tahun 2000, yang kontraknya dengan Atalanta akan berakhir pada tahun 2028. Di antara semua kandidat, Carnesecchi adalah yang paling sulit untuk didatangkan, baik karena biayanya (setidaknya 30 juta) maupun karena Atalanta sama sekali tidak perlu menjualnya. Namun, ia juga merupakan pemain yang dapat dijadikan bagian dari proyek jangka panjang Juventus.


  • PASAR SAHAM

    'Dibu' Martinez - 35%

    Vicario - 30%

    Milinkovic-Savic - 15%

    Meret - 10%

    Carnesecchi - 5%