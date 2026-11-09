Terlepas dari beberapa faktor yang sedikit meringankan akibat cedera pemain, harus diakui bahwa masalah Juventus dalam mencetak gol memiliki penyebab struktural, bukan terjadi secara kebetulan. Penyebabnya berakar pada keputusan transfer Juventus dalam beberapa bursa transfer terakhir.

Pergantian tiga direktur dalam tiga tahun terakhir (Giuntoli, Comolli, dan Carnevali), misalnya, membuat klub menumpuk banyak penyerang sayap tanpa mendatangkan penyerang tengah sejati yang sekelas Juventus. Terlepas dari catatan statistiknya, Woltemade adalah pemain pinjaman tanpa opsi pembelian sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam sebuah proyek. Sementara itu, penampilan Kolo Muani belakangan ini, yang positif, menunjukkan bahwa kualitas permainan dan performanya meningkat ketika ia dimainkan sebagai penyerang sayap atau penyerang kedua, bukan sebagai penyerang tengah. Mulai sekarang hingga Januari, Spalletti, lalu terutama manajemen pada bursa transfer musim dingin, harus mengatasi situasi ini. Jika terus berlanjut seperti sekarang, Juventus akan sangat sulit mencapai targetnya musim ini.