Setelah 11 pekan liga, pencetak gol terbanyak Juventus adalah seorang bek, Gleison Bremer, dengan 3 gol. Di belakangnya ada seorang penyerang sayap, Edon Zhegrova, dengan 2 gol. Sementara itu, dari empat penyerang tengah dalam skuad Juventus, dua telah mencetak satu gol masing-masing (Randal Kolo Muani dan Nick Woltemade), sedangkan dua lainnya belum mencetak gol (Jeff Ekhator, yang baru saja kembali setelah mengalami dua cedera, dan Arek Milik, yang tidak masuk daftar pemain baik di Serie A maupun Liga Europa). Angka ini saja menjelaskan posisi ketujuh tim Luciano Spalletti di klasemen, jauh lebih daripada analisis lainnya. Dan tentu saja, angka yang paling mengkhawatirkan berkaitan dengan Kolo Muani dan Woltemade: keduanya hanya mencetak total 2 gol dalam 11 pekan liga.
Juventus, Bremer sebagai pencetak gol terbanyak jadi simbol kegagalan transfer penyerang: semua angkanya
Lini serang peringkat ke-13 di Serie A
Di Serie A, Juventus telah mencetak 15 gol, dengan rincian sebagai berikut: Bremer 3 gol; Zhegrova 2 gol; Douglas Luiz, Kolo Muani, Alajbegovic, Conceicao, Gatti, Koopmeiners, Boga, Nico Gonzalez, McKennie, dan Woltemade masing-masing 1 gol. Dengan 15 gol, Juventus memiliki lini serang tersubur ke-13 di Serie A (Roma memimpin dengan 31 gol, disusul Inter dengan 28 dan Lazio dengan 25). Jumlah itu jelas terlalu sedikit untuk mengejar target tinggi, baik gelar Scudetto maupun tiket ke Liga Champions. Dengan catatan seperti itu, lolos ke Liga Europa atau Conference League pun tidak bisa dianggap pasti. Faktanya, Juventus saat ini berada di luar zona kualifikasi kedua kompetisi tersebut.
Lini serang Juventus tampil lebih baik di Liga Europa. Di kompetisi itu, Juventus telah mencetak 11 gol dalam 4 pertandingan, dengan Kolo Muani dan Woltemade masing-masing menyumbang 4 gol.
Faktor-faktor yang meringankan
Faktor yang meringankan Spalletti terutama adalah cedera pemain, khususnya yang menimpa pemain paling berkualitas di tim, pemilik nomor punggung 10 Kenan Yildiz, yang sejauh ini baru bermain selama 69 menit pada pekan pertama liga. Selain pemain asal Turki itu, pelatih Juventus juga harus menghadapi cedera Ekhator, Nico Gonzalez, Conceicao, dan Boga.
MASALAH DAN SOLUSINYA
Terlepas dari beberapa faktor yang sedikit meringankan akibat cedera pemain, harus diakui bahwa masalah Juventus dalam mencetak gol memiliki penyebab struktural, bukan terjadi secara kebetulan. Penyebabnya berakar pada keputusan transfer Juventus dalam beberapa bursa transfer terakhir.
Pergantian tiga direktur dalam tiga tahun terakhir (Giuntoli, Comolli, dan Carnevali), misalnya, membuat klub menumpuk banyak penyerang sayap tanpa mendatangkan penyerang tengah sejati yang sekelas Juventus. Terlepas dari catatan statistiknya, Woltemade adalah pemain pinjaman tanpa opsi pembelian sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam sebuah proyek. Sementara itu, penampilan Kolo Muani belakangan ini, yang positif, menunjukkan bahwa kualitas permainan dan performanya meningkat ketika ia dimainkan sebagai penyerang sayap atau penyerang kedua, bukan sebagai penyerang tengah. Mulai sekarang hingga Januari, Spalletti, lalu terutama manajemen pada bursa transfer musim dingin, harus mengatasi situasi ini. Jika terus berlanjut seperti sekarang, Juventus akan sangat sulit mencapai targetnya musim ini.
STATISTIK LINI SERANG JUVENTUS DI SEMUA KOMPETISI MUSIM INI
PENYERANG TENGAH
Randal Kolo Muani: 4 gol dalam 15 penampilan (1.146 menit)
Nick Woltemade: 4 gol dalam 13 penampilan (746 menit)
Jeff Ekhator: 0 gol dalam 2 penampilan (24 menit)
Arek Milik: 0 gol dalam 0 penampilan
PENYERANG SAYAP
Kenan Yildiz: 0 gol dalam 1 penampilan (69 menit)
Nico Gonzalez: 2 gol dalam 9 penampilan (473 menit)
Francisco Conceicao: 1 gol dalam 9 penampilan (526 menit)
Kerim Alajbegovic: 2 gol dalam 14 penampilan (666 menit)
Edon Zhegrova: 2 gol dalam 9 penampilan (248 menit)
Jeremie Boga: 1 gol dalam 10 penampilan (275 menit)
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