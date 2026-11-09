Setelah 11 pekan liga, pencetak gol terbanyak Juventus adalah seorang bek, Gleison Bremer, dengan 3 gol. Disusul seorang penyerang sayap, Edon Zhegrova, dengan 2 gol. Sementara itu, dari empat penyerang tengah dalam skuad Juventus, dua di antaranya mencetak satu gol masing-masing (Randal Kolo Muani dan Nick Woltemade), sedangkan dua lainnya belum mencetak gol (Jeff Ekhator, yang baru kembali setelah mengalami dua cedera, dan Arek Milik, yang tidak masuk daftar skuad baik di Serie A maupun Liga Europa). Data ini saja sudah menjelaskan posisi ketujuh tim Luciano Spalletti di klasemen, jauh lebih jelas daripada analisis lainnya. Dan tentu saja, data yang paling mengkhawatirkan berkaitan dengan Kolo Muani dan Woltemade: total 2 gol dari keduanya dalam 11 pekan liga.
Juventus, Bremer sebagai pencetak gol terbanyak jadi simbol kegagalan perekrutan penyerang: semua angkanya
Lini serang peringkat ke-13 di Serie A
Di Serie A, Juventus telah mencetak 15 gol dengan perincian sebagai berikut: Bremer 3 gol; Zhegrova 2 gol; Douglas Luiz, Kolo Muani, Alajbegovic, Conceicao, Gatti, Koopmeiners, Boga, Nico Gonzalez, McKennie, dan Woltemade masing-masing 1 gol. Dengan 15 gol, Juventus memiliki lini serang tertajam ke-13 di Serie A (Roma memimpin dengan 31 gol, diikuti Inter dengan 28 gol dan Lazio dengan 25 gol). Itu merupakan jumlah gol yang jelas terlalu sedikit untuk mengejar ambisi besar, baik meraih Scudetto maupun lolos ke Liga Champions. Dengan angka seperti itu, target lolos ke Liga Europa atau Liga Konferensi pun tidak bisa dianggap pasti. Faktanya, Juventus saat ini berada di luar zona kualifikasi kedua kompetisi tersebut.
Namun, lini serang Juventus tampil lebih baik di Liga Europa. Di kompetisi itu, Juventus telah mencetak 11 gol dalam 4 pertandingan, sementara Kolo Muani dan Woltemade masing-masing mencetak 4 gol.
Faktor-faktor yang meringankan
Faktor yang meringankan bagi Spalletti terutama adalah cedera pemain, khususnya yang dialami pemain paling berkelas di skuad, pemilik nomor punggung 10, Kenan Yildiz, yang sejauh ini baru bermain selama 69 menit pada pekan pertama liga. Selain pemain asal Turki itu, pelatih Juventus tersebut juga harus menghadapi cedera Ekhator, Nico Gonzalez, Conceicao, dan Boga.
MASALAH DAN SOLUSINYA
Meski kondisi pemain yang cedera bisa sedikit meringankan penilaian, harus diakui bahwa masalah Juventus dalam mencetak gol memiliki alasan dan penyebab yang bersifat struktural, bukan kebetulan. Alasan itu berkaitan dengan keputusan transfer manajemen Juventus dalam beberapa jendela transfer terakhir.
Pergantian tiga direktur dalam tiga tahun terakhir (Giuntoli, Comolli, dan Carnevali), misalnya, membuat Juventus menumpuk banyak penyerang sayap tanpa mendatangkan penyerang tengah sejati yang sekelas Juventus. Terlepas dari angka-angka yang dicatatkannya, Woltemade berstatus pemain pinjaman murni sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam sebuah proyek. Sementara itu, penampilan-penampilan terakhir Kolo Muani yang positif menunjukkan bahwa kualitas permainan dan performanya meningkat ketika ia dimainkan sebagai penyerang sayap atau penyerang kedua, alih-alih sebagai penyerang tengah. Dari sekarang hingga Januari, Spalletti, lalu terutama jajaran manajemen pada bursa transfer musim dingin, harus mengatasi situasi yang, jika terus berlangsung seperti ini, akan membuat Juventus sangat sulit mencapai target musim ini.
STATISTIK LINI SERANG JUVENTUS DI SEMUA KOMPETISI MUSIM INI
PENYERANG TENGAH
Randal Kolo Muani: 4 gol dalam 15 penampilan (1.146 menit)
Nick Woltemade: 4 gol dalam 13 penampilan (746 menit)
Jeff Ekhator: 0 gol dalam 2 penampilan (24 menit)
Arek Milik: 0 gol dalam 0 penampilan
PENYERANG SAYAP
Kenan Yildiz: 0 gol dalam 1 penampilan (69 menit)
Nico Gonzalez: 2 gol dalam 9 penampilan (473 menit)
Francisco Conceicao: 1 gol dalam 9 penampilan (526 menit)
Kerim Alajbegovic: 2 gol dalam 14 penampilan (666 menit)
Edon Zhegrova: 2 gol dalam 9 penampilan (248 menit)
Jeremie Boga: 1 gol dalam 10 penampilan (275 menit)
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami