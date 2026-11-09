Meski kondisi pemain yang cedera bisa sedikit meringankan penilaian, harus diakui bahwa masalah Juventus dalam mencetak gol memiliki alasan dan penyebab yang bersifat struktural, bukan kebetulan. Alasan itu berkaitan dengan keputusan transfer manajemen Juventus dalam beberapa jendela transfer terakhir.

Pergantian tiga direktur dalam tiga tahun terakhir (Giuntoli, Comolli, dan Carnevali), misalnya, membuat Juventus menumpuk banyak penyerang sayap tanpa mendatangkan penyerang tengah sejati yang sekelas Juventus. Terlepas dari angka-angka yang dicatatkannya, Woltemade berstatus pemain pinjaman murni sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam sebuah proyek. Sementara itu, penampilan-penampilan terakhir Kolo Muani yang positif menunjukkan bahwa kualitas permainan dan performanya meningkat ketika ia dimainkan sebagai penyerang sayap atau penyerang kedua, alih-alih sebagai penyerang tengah. Dari sekarang hingga Januari, Spalletti, lalu terutama jajaran manajemen pada bursa transfer musim dingin, harus mengatasi situasi yang, jika terus berlangsung seperti ini, akan membuat Juventus sangat sulit mencapai target musim ini.