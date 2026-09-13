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Bremer JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, Bremer: "Saya turut prihatin untuk Locatelli, tetapi Spalletti benar, kami berjumlah 25"

Juventus
Serie A
G. Bremer

Sang bek, yang kini menjadi kapten Juventus, berbicara sebelum laga melawan Sassuolo

Gleison Bremer, pemain bertahan Juventus, berbicara kepada mikrofon DAZN sebelum pertandingan malam ini melawan Sassuolo, yang merupakan pekan keempat Serie A: "Kami menjalani pekan yang bagus, kami berlatih dengan baik. Kami melakukan semua yang diminta pelatih selama sepekan. Soal pertandingan, kami tahu: Sassuolo adalah tim yang banyak bermain, para penyerang mereka punya potensi besar, mereka cepat, jadi kami harus waspada terhadap serangan balik, terutama itu."


Tentang cedera Spalletti dan kata-kata Spalletti: "Saya turut prihatin untuk Locatelli, dia anak yang baik, sangat peduli pada Juve, saya mendoakan yang terbaik untuknya - tulis TuttoJuve.com -. Namun apa yang dikatakan pelatih itu benar, tanggung jawab tidak bisa dibebankan hanya kepada satu pemain, kami adalah Juventus dan 20-25 pemain harus merasakan tanggung jawab itu, tetapi terutama kami yang berada di dalam lapangan."

  • Terakhir, soal rekan-rekan setim yang sampai beberapa pekan lalu hampir pergi, tetapi sekarang justru menjadi starter: "Saya sudah berbicara dengan mereka, terutama dengan Nico dan juga dengan Douglas, mereka adalah pemain penting, punya karakter, punya kekuatan, dan akan membantu kami melakukan apa yang harus kami lakukan tahun ini".

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