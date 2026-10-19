Beberapa menit kemudian, Spalletti juga berbicara kepada Sky. Ia diberi tahu tentang pernyataan keras mantan pemain Torino itu. Begini tanggapannya: "Bremer bilang ada yang bersembunyi dari siulan ejekan? Bremer harus menjawabnya dan sebaiknya ia juga melakukan evaluasi. Namun, ia terlibat dalam pertandingan malam ini, sama seperti saya, meski hari ini saya berada di tribune. Ia terlibat. Sebelum membicarakan tim, masing-masing harus lebih dulu berbicara tentang dirinya sendiri. Dalam evaluasi saya, terkait cara kami menjalani pertandingan malam ini, saya harus lebih dulu mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri dan mencari jawabannya. Terlalu mudah jika menyalahkan hal-hal lain. Apakah perkataan Bremer bisa menggugah tim? Tentu saja, ya, tetapi kalau begitu saya juga bisa mengatakannya. Namun, Bremer tidak terlepas dari penampilan ini. Ia juga terlibat sepenuhnya."





Dalam konferensi pers, ia kemudian menambahkan:





"Tidak ada yang berhasil menyelamatkan muka dan berhak membicarakan orang lain. Saya senang kapten datang untuk berbicara dan menunjukkan tanggung jawabnya, tetapi melakukan evaluasi yang tepat itu sangat penting. Kekalahan tidak membebaskan siapa pun, semua orang ikut menanggungnya. Semua orang tampak muram, dengan rasa sesak di dada yang kemudian harus mereka singkirkan dengan susah payah. Kita semua terlibat dalam kekalahan, tidak ada yang luput."