Suasana memanas di kubu Juventus. Setelah terpuruk di kandang melawan Lazio, persoalan internal diumbar di depan kamera ketika salah satu pemimpin tim, Gleison Bremer, melontarkan kritik kepada rekan-rekannya. Pernyataan pemain Brasil itu juga kurang berkenan bagi Luciano Spalletti yang kemudian menanggapinya, juga di depan para wartawan. Begini kejadiannya.
Juventus, Bremer dan Spalletti bersitegang: "Orang-orang bersembunyi," kritik sang bek. Pelatih: "Dia terlibat sampai leher, sebaiknya bicara baik-baik."
Salah satu pemain dengan penampilan terburuk di lapangan, tetapi juga salah satu sosok penting di ruang ganti, bek asal Brasil itu mengatakan kepada Sky Sport: "Kalau pelatih tidak bisa menjangkau semuanya dan kami para pemain tidak memberikan kontribusi apa-apa? Kamu benar soal hal pertama yang kamu katakan, pelatih memberi arahan, tetapi pada akhirnya kamilah yang turun ke lapangan. Namun, ada 11 pemain dan lima pergantian pemain. Saya tidak bisa menopang semuanya. Saya bisa berbicara dan membantu, tetapi setiap orang punya karakter masing-masing. Ada batas sejauh mana saya bisa membantu. Ada yang karakternya lebih kuat, ada yang kurang kuat. Ada yang mendengar cemoohan lalu mungkin merasa takut. Jika dibandingkan dengan Juventus beberapa tahun lalu, situasinya berbeda. Itu berpengaruh. Apakah maksud saya ada orang di dekat saya yang kurang punya kepribadian? Ya, ya, itu yang saya katakan, tetapi saya tidak sedang menyalahkan para pemain. Setiap orang punya karakter masing-masing. Ada juga banyak pemain baru. Ada yang sedikit bersembunyi ketika keadaan memburuk".
Beberapa menit kemudian, Spalletti juga berbicara kepada Sky. Ia diberi tahu tentang pernyataan keras mantan pemain Torino itu. Begini tanggapannya: "Bremer bilang ada yang bersembunyi dari siulan ejekan? Bremer harus menjawabnya dan sebaiknya ia juga melakukan evaluasi. Namun, ia terlibat dalam pertandingan malam ini, sama seperti saya, meski hari ini saya berada di tribune. Ia terlibat. Sebelum membicarakan tim, masing-masing harus lebih dulu berbicara tentang dirinya sendiri. Dalam evaluasi saya, terkait cara kami menjalani pertandingan malam ini, saya harus lebih dulu mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri dan mencari jawabannya. Terlalu mudah jika menyalahkan hal-hal lain. Apakah perkataan Bremer bisa menggugah tim? Tentu saja, ya, tetapi kalau begitu saya juga bisa mengatakannya. Namun, Bremer tidak terlepas dari penampilan ini. Ia juga terlibat sepenuhnya."
Dalam konferensi pers, ia kemudian menambahkan:
"Tidak ada yang berhasil menyelamatkan muka dan berhak membicarakan orang lain. Saya senang kapten datang untuk berbicara dan menunjukkan tanggung jawabnya, tetapi melakukan evaluasi yang tepat itu sangat penting. Kekalahan tidak membebaskan siapa pun, semua orang ikut menanggungnya. Semua orang tampak muram, dengan rasa sesak di dada yang kemudian harus mereka singkirkan dengan susah payah. Kita semua terlibat dalam kekalahan, tidak ada yang luput."
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami