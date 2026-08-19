Mulai sekarang, lembaran baru dibuka. Selain tidak adanya konfirmasi untuk Vlahovic dan gagalnya kedatangan seorang kiper berpengalaman (Alisson atau Dibu Martinez), Spalletti mendapatkan penguatan yang diminta dari bursa transfer: Vicario, Celik, Lucumì, Alajbegovic, Ekhator, dan kepastian bertahannya Boga. Dan masih bisa ada pemain lain yang datang dari sekarang hingga 1 September, antara lini tengah dan lini depan. Selain itu, klub juga sedang berupaya memenuhi keinginan Spalletti di bursa transfer keluar, dengan kepergian Openda dan Adzic (menariknya keduanya sama-sama mencetak gol dalam laga resmi pertama musim ini bersama tim baru masing-masing, Lyon dan Sassuolo), selain Rouhi, serta dengan negosiasi yang tidak mudah untuk melepas Di Gregorio, satu bek di antara Rugani dan Cabal, satu gelandang di antara Miretti dan Koopmeiners (selain pencoretan Arthur), dan setidaknya dua di antara Nico Gonzalez, David, Milik, dan Zhegrova. Selain itu, manajemen juga mengikuti keinginan Spalletti dalam upaya memberi kepercayaan kepada Douglas Luiz yang telah menemukan kembali performanya.





Mulai pukul 18.30 pada hari Minggu, di Frosinone, Juve pertama yang benar-benar 100% milik Spalletti akan mulai bermain, dan ia tak lagi punya margin untuk berbuat salah. Jika start-nya buruk, bisa dipastikan bahwa bayang-bayang Antonio Conte tak akan butuh waktu lama untuk mulai menyelimuti kursi pelatih Juventus.







