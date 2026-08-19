"Saat ini kami sedang dalam fase membangun, tetapi ambisi Juventus selalu untuk menang". John Elkann, setelah menyaksikan laga uji coba yang dimenangi tim utama atas Next Gen dengan skor 2-0 dalam 45 menit, duduk di bangku cadangan di samping Luciano Spalletti, menunjukkan target musim ini. Juventus pada liga musim lalu finis di peringkat keenam dan belum memenangkan Scudetto sejak 2020, tetapi target klub ini dan tim ini harus selalu untuk menang. Pesannya adalah bahwa mereka tidak boleh puas dengan posisi keempat, yang bisa menjadi target minimal bagi kas klub tetapi bukan bagi ambisi Juventus (manajemen-pelatih-tim) dan para suporternya. Jika diterjemahkan lagi: tanggung jawab besar terutama bagi Spalletti, karena para petinggi baru, yang baru saja datang, harus membangun, sementara sang pelatih musim ini dituntut untuk menang.
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Juventus, bonus untuk Spalletti habis: dia harus menang. Gol-gol Openda dan Adzic serta bayang-bayang Conte
Dengan kata lain, terlepas dari kata-kata Elkann, jelas bahwa bagi Spalletti, bonus untuk musim pertama yang dimulai di tengah jalan sudah habis.Hasil akhir yang sangat buruk pada musim lalu tidak dibebankan kepadanya karena Juventus asuhannya, jika hanya menghitung poin yang diraih sejak kedatangannya menggantikan Tudor dan seterusnya, akan lolos ke Liga Champions. Tanggung jawab atas musim 2025-26 yang gagal total dibebankan sepenuhnya kepada Comolli dan beberapa pemain. Bukan kepada pelatih asal Toscana itu, meski dengan cara Juventus menyia-nyiakan sedikit keunggulan yang dimilikinya di zona Liga Champions atas para pesaing hingga beberapa pekan sebelum akhir musim.
Mulai sekarang, lembaran baru dibuka. Selain tidak adanya konfirmasi untuk Vlahovic dan gagalnya kedatangan seorang kiper berpengalaman (Alisson atau Dibu Martinez), Spalletti mendapatkan penguatan yang diminta dari bursa transfer: Vicario, Celik, Lucumì, Alajbegovic, Ekhator, dan kepastian bertahannya Boga. Dan masih bisa ada pemain lain yang datang dari sekarang hingga 1 September, antara lini tengah dan lini depan. Selain itu, klub juga sedang berupaya memenuhi keinginan Spalletti di bursa transfer keluar, dengan kepergian Openda dan Adzic (menariknya keduanya sama-sama mencetak gol dalam laga resmi pertama musim ini bersama tim baru masing-masing, Lyon dan Sassuolo), selain Rouhi, serta dengan negosiasi yang tidak mudah untuk melepas Di Gregorio, satu bek di antara Rugani dan Cabal, satu gelandang di antara Miretti dan Koopmeiners (selain pencoretan Arthur), dan setidaknya dua di antara Nico Gonzalez, David, Milik, dan Zhegrova. Selain itu, manajemen juga mengikuti keinginan Spalletti dalam upaya memberi kepercayaan kepada Douglas Luiz yang telah menemukan kembali performanya.
Mulai pukul 18.30 pada hari Minggu, di Frosinone, Juve pertama yang benar-benar 100% milik Spalletti akan mulai bermain, dan ia tak lagi punya margin untuk berbuat salah. Jika start-nya buruk, bisa dipastikan bahwa bayang-bayang Antonio Conte tak akan butuh waktu lama untuk mulai menyelimuti kursi pelatih Juventus.
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