"Saat ini kami sedang dalam tahap membangun, tetapi ambisi Juventus selalu untuk menang". John Elkann, setelah menyaksikan laga uji coba yang dimenangi tim utama melawan Next Gen dengan skor 2-0 dalam 45 menit, duduk di bangku cadangan di samping Luciano Spalletti, menunjukkan target musim ini. Juventus pada liga musim lalu finis di peringkat keenam dan tidak menjuarai Scudetto sejak 2020, tetapi target klub ini dan tim ini harus selalu menang. Pesannya adalah tidak boleh puas dengan posisi keempat, yang bisa menjadi target minimum bagi kas klub tetapi bukan bagi ambisi Juventus (manajemen-pelatih-tim) dan para suporternya. Diterjemahkan lebih lanjut: ini tanggung jawab besar terutama bagi Spalletti, karena para petinggi baru yang baru saja datang harus membangun, sementara pelatih tahun ini dituntut untuk menang.
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Juventus, bonus Spalletti habis: wajib menang. Gol-gol Openda dan Adzic serta bayang-bayang Conte
Dengan kata lain, di luar perkataan Elkann, jelas bahwa bagi Spalletti, bonus musim pertama yang dimulai saat kompetisi sudah berjalan telah habis.Hasil akhir yang sangat buruk pada musim lalu tidak dibebankan kepadanya karena Juventus-nya, jika hanya menghitung poin yang diraih sejak kedatangannya menggantikan Tudor dan seterusnya, akan lolos ke Liga Champions. Tanggung jawab atas musim 2025-26 yang gagal total sepenuhnya dibebankan kepada Comolli dan beberapa pemain. Bukan kepada pelatih asal Toscana itu, meski melihat cara keunggulan kecil yang dimiliki Juventus di zona Liga Champions atas para pesaingnya hingga beberapa pekan sebelum akhir liga justru disia-siakan.
Mulai sekarang, lembaran baru dibuka. Terlepas dari tidak adanya konfirmasi untuk Vlahovic dan tidak datangnya kiper berpengalaman (Alisson atau Dibu Martinez), Spalletti mendapatkan penguatan yang diminta dari bursa transfer: Vicario, Celik, Lucumì, Alajbegovic, Ekhator, dan kepastian bertahannya Boga. Dan masih ada pemain lain yang bisa datang hingga 1 September, antara lini tengah dan lini serang. Klub juga sedang berupaya memenuhi keinginan Spalletti di bursa transfer keluar, dengan kepergian Openda dan Adzic (uniknya keduanya sama-sama mencetak gol dalam laga resmi pertama musim ini bersama tim baru masing-masing, Lyon dan Sassuolo), selain Rouhi, serta dengan negosiasi yang tidak mudah untuk melepas Di Gregorio, satu bek antara Rugani dan Cabal, satu gelandang antara Miretti dan Koopmeiners (selain pencoretan Arthur), dan setidaknya dua di antara Nico Gonzalez, David, Milik, dan Zhegrova. Selain itu, manajemen sedang mengikuti keinginan Spalletti untuk mencoba memberi kepercayaan kepada Douglas Luiz yang telah menemukan lagi performanya.
Mulai pukul 18.30 pada Minggu, di Frosinone, Juve pertama yang benar-benar 100% milik Spalletti akan mulai bermain, dan ia tak akan lagi punya ruang untuk kesalahan. Jika start-nya buruk, kita bertaruh bahwa bayang-bayang Antonio Conte tidak akan butuh waktu lama untuk mulai mengitari kursi pelatih Juventus.
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