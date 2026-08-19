Mulai sekarang, lembaran baru dibuka. Terlepas dari tidak adanya konfirmasi untuk Vlahovic dan tidak datangnya kiper berpengalaman (Alisson atau Dibu Martinez), Spalletti mendapatkan penguatan yang diminta dari bursa transfer: Vicario, Celik, Lucumì, Alajbegovic, Ekhator, dan kepastian bertahannya Boga. Dan masih ada pemain lain yang bisa datang hingga 1 September, antara lini tengah dan lini serang. Klub juga sedang berupaya memenuhi keinginan Spalletti di bursa transfer keluar, dengan kepergian Openda dan Adzic (uniknya keduanya sama-sama mencetak gol dalam laga resmi pertama musim ini bersama tim baru masing-masing, Lyon dan Sassuolo), selain Rouhi, serta dengan negosiasi yang tidak mudah untuk melepas Di Gregorio, satu bek antara Rugani dan Cabal, satu gelandang antara Miretti dan Koopmeiners (selain pencoretan Arthur), dan setidaknya dua di antara Nico Gonzalez, David, Milik, dan Zhegrova. Selain itu, manajemen sedang mengikuti keinginan Spalletti untuk mencoba memberi kepercayaan kepada Douglas Luiz yang telah menemukan lagi performanya.





Mulai pukul 18.30 pada Minggu, di Frosinone, Juve pertama yang benar-benar 100% milik Spalletti akan mulai bermain, dan ia tak akan lagi punya ruang untuk kesalahan. Jika start-nya buruk, kita bertaruh bahwa bayang-bayang Antonio Conte tidak akan butuh waktu lama untuk mulai mengitari kursi pelatih Juventus.







