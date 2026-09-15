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Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Juventus: bidik Madueke. Arsenal mempertimbangkan peminjaman pada Januari, ada satu rival

Juventus
N. Madueke
Arsenal
Atletico Madrid

Arsenal sedang mempertimbangkan untuk melepas sang winger Inggris agar ia tidak kehilangan menit bermain.

Pada bursa transfer musim dingin Januari mendatang, Juventus harus mencoba membenahi berbagai masalah yang masih belum terselesaikan dalam skuad yang dibangun pada musim panas untuk Luciano Spalletti, tetapi harus melakukannya dengan memaksimalkan apa yang ada dari sudut pandang ekonomi dan finansial.


Tanpa penjualan besar, Juventus perlu memanfaatkan peluang yang akan dihadirkan pasar di setiap lini dan untuk mencoba mengatasi masalah di lini serang yang sedang dihadapi pelatih asal Tuscany itu, Juventus sedang memantau seorang pemain top level Arsenal yang berpotensi menjadi surplus: Noni Madueke.


  • Bisa hengkang dengan status pinjaman

    Menurut laporan CaughtOffside di Inggris, Madueke kini dianggap sepenuhnya sebagai pemain cadangan dalam rotasi Mikel Arteta. Sejauh musim ini, ia baru mencatatkan 4 penampilan dari 6 pertandingan yang dimainkan Arsenal dengan total hanya 100 menit, termasuk satu penampilan selama satu menit saja dalam derby melawan Chelsea.

    Untuk menghindari penurunan nilainya secara berlebihan, mengingat kontraknya masih panjang hingga 30 Juni 2030, Arsenal sedang mempertimbangkan peminjaman yang akan diselesaikan pada Januari ke klub yang bisa memberinya kesinambungan bermain di level tinggi, juga di Eropa.

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  • Juventus tidak sendirian

    Madueke sejatinya adalah seorang winger murni, posisi yang di Juventus sudah sangat terisi dengan Conceiçao dan Zhegrova, tetapi dengan ide mengubah Nico Gonzalez menjadi false 9 dan dengan kemungkinan pemain Kosovo itu sendiri juga bisa pergi, gagasan menambah pemain sepenting itu dengan angka yang terjangkau tidak boleh diremehkan.

    Juventus sedang memantau situasinya, tetapi jelas bukan satu-satunya klub yang tertarik pada mantan pemain Chelsea itu. Atletico Madrid juga sangat tertarik pada kemungkinan peminjaman, terutama jika dari London benar-benar ada keterbukaan untuk memasukkan opsi hak tebus yang nilainya tidak "ala Premier League".

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