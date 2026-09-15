Pada bursa transfer musim dingin Januari mendatang, Juventus harus mencoba membenahi berbagai masalah yang masih belum terselesaikan dalam skuad yang dibangun pada musim panas untuk Luciano Spalletti, tetapi harus melakukannya dengan memaksimalkan apa yang ada dari sudut pandang ekonomi dan finansial.





Tanpa penjualan besar, Juventus perlu memanfaatkan peluang yang akan dihadirkan pasar di setiap lini dan untuk mencoba mengatasi masalah di lini serang yang sedang dihadapi pelatih asal Tuscany itu, Juventus sedang memantau seorang pemain top level Arsenal yang berpotensi menjadi surplus: Noni Madueke.



