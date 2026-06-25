AFP
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Juventus bersiap bersaing dengan Roma untuk merekrut Mason Greenwood, sementara Fenerbahçe mulai mengurangi minatnya terhadap penyerang Marseille tersebut
Juventus memantau kebuntuan tersebut untuk merancang tawaran balasan resmi
Menurut calciomercato, Juventus telah secara agresif terjun ke bursa transfer untuk merekrut sayap dinamis Greenwood, dengan tim perekrutan Bianconeri memantau ketat situasinya menjelang kemungkinan diajukannya tawaran resmi. Klub raksasa asal Turin ini telah menunjukkan ketertarikan yang kuat terhadap penyerang asal Inggris tersebut sejak musim lalu dan siap bertindak jika jendela transfer terbuka.
Intervensi mendadak dari Allianz Stadium ini menimbulkan masalah logistik yang sangat besar bagi rival domestik mereka, Roma, yang negosiasi jangka panjangnya dengan Marseille telah benar-benar mandek. Pembicaraan di tingkat direksi antara pihak Prancis dan Giallorossi telah terhenti selama berminggu-minggu karena harga yang diminta Marseille sebesar €50 juta ditambah bonus tidak mau diturunkan.
- AFP
Roma bersiap mengajukan tawaran besar-besaran untuk menangkis minat dari pihak lain
Roma tidak mau membiarkan target utama mereka lepas dan sudah menyusun strategi balasan untuk mengalahkan Juventus dalam perburuan ini. Klub ibu kota tersebut telah mencapai kesepakatan lisan dengan pihak Greenwood terkait persyaratan kontrak, namun negosiasi dengan Marseille menemui jalan buntu akibat perbedaan penilaian nilai transfer yang diajukan klub Prancis tersebut.
Menanggapi tekanan yang semakin besar dari Turin, Giallorossi dilaporkan sedang mempersiapkan tawaran komprehensif yang melebihi total paket €50 juta. Langkah ini dirancang untuk memenuhi tuntutan manajer Gian Piero Gasperini, yang telah mengidentifikasi mantan pemain Manchester United tersebut sebagai bagian penting dalam skema taktisnya musim depan.
Efek domino Kone mempersulit upaya Roma
Upaya Roma untuk mendatangkan Greenwood terjerat dalam saga transfer terpisah yang pada akhirnya bisa menentukan hasilnya. Giallorossi bersedia mengorbankan gelandang Manu Kone untuk membantu menutupi kesenjangan finansial yang diperlukan guna membiayai transfer penyerang Marseille tersebut, yang saat ini menjadi incaran utama baik Arsenal maupun Chelsea. Yang semakin memperumit situasi, Kone dikabarkan secara pribadi lebih memilih pindah ke Paris Saint-Germain—yang menjadi impiannya—daripada bergabung dengan klub di Liga Premier.
- AFP
Minat Fenerbahçe mereda setelah terjadi perubahan pasca-pemilu
Persaingan untuk mendapatkan Greenwood sebelumnya merupakan pertarungan tiga pihak, namun minat klub raksasa Turki, Fenerbahçe, kini telah meredup secara signifikan. Klub tersebut awalnya telah merundingkan kesepakatan menggiurkan yang akan membuat sang penyerang meraih gaji sebesar €12 juta per musim. Namun, kesepakatan itu bergantung pada keberhasilan calon presiden Hakan Safi, yang pada akhirnya kalah dalam pemilihan kepemimpinan klub baru-baru ini.
Presiden baru Aziz Yildirim tetap mengagumi bakat sang pemain, tetapi tidak bersedia memenuhi persyaratan finansial yang sangat tinggi tersebut. Dengan mundurnya klub Turki tersebut dari meja perundingan, perebutan Greenwood kini menyempit menjadi pertarungan langsung antara dua raksasa Serie A.