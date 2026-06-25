Juventus bersiap bersaing dengan Roma untuk merekrut Mason Greenwood, sementara Fenerbahçe mulai mengurangi minatnya terhadap penyerang Marseille tersebut

Menurut calciomercato, Juventus telah secara agresif terjun ke bursa transfer untuk merekrut sayap dinamis Greenwood, dengan tim perekrutan Bianconeri memantau ketat situasinya menjelang kemungkinan diajukannya tawaran resmi. Klub raksasa asal Turin ini telah menunjukkan ketertarikan yang kuat terhadap penyerang asal Inggris tersebut sejak musim lalu dan siap bertindak jika jendela transfer terbuka.

Intervensi mendadak dari Allianz Stadium ini menimbulkan masalah logistik yang sangat besar bagi rival domestik mereka, Roma, yang negosiasi jangka panjangnya dengan Marseille telah benar-benar mandek. Pembicaraan di tingkat direksi antara pihak Prancis dan Giallorossi telah terhenti selama berminggu-minggu karena harga yang diminta Marseille sebesar €50 juta ditambah bonus tidak mau diturunkan.



