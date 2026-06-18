Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Grafica Miretti ComoCalciomercato
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, berlomba-lomba merealisasikan keuntungan modal sebelum 30 Juni: Miretti menjadi korban pertama

Juventus
F. Miretti
Transfers

Klub Bianconeri perlu menjualnya secepat mungkin

Juventus dituntut untuk meraup keuntungan modal sekitar 12-13 juta euro hingga 30 Juni guna memenuhi target anggaran dan parameter yang ditetapkan oleh Fair Play Keuangan UEFA. Ini merupakan tugas yang rumit bagi jajaran manajemen Bianconeri, yang mungkin harus dilakukan melalui penjualan salah satu talenta yang dibesarkan di akademi klub.


Nama yang berada di urutan teratas daftar tersebut adalah Fabio Miretti. Gelandang kelahiran 2003 ini, yang telah mencatatkan 106 penampilan dan 3 gol bersama tim utama, memang merupakan salah satu solusi paling cepat untuk menghasilkan keuntungan penjualan yang signifikan. Sebagai produk akademi, pendapatan yang diperoleh dari penjualannya akan hampir seluruhnya masuk sebagai keuntungan dalam neraca keuangan. Laporan keuangan tersebut, perlu diingat, dalam waktu satu tahun—artinya paling lambat 30 Juni 2027—akan membutuhkan penjualan pemain senilai 100 juta euro.

  • Bologna dan Fiorentina dilaporkan menunjukkan minat serius terhadap pemain tersebut. Menurut Il Corriere dello Sport, kedua klub tersebut dilaporkan telah menjalin kontak dengan Juventus untuk mengevaluasi transfer tersebut, sehingga memicu kemungkinan persaingan di bursa transfer.


    Sikap Juventus jelas: Miretti boleh hengkang, tetapi hanya dengan status transfer permanen. Si Bianconeri menilai nilai pasar gelandang tersebut tidak kurang dari 15 juta euro dan tampaknya tidak berminat mempertimbangkan opsi peminjaman, yang tidak akan menjamin keuntungan finansial yang diperlukan. Persaingan antara Fiorentina dan Bologna juga berpotensi mendorong kenaikan harga.


    Di antara kebutuhan anggaran dan strategi bursa transfer, masa depan Miretti tetap menjadi salah satu isu terpanas di Juventus.


    • Iklan