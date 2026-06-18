Juventus, berlomba-lomba merealisasikan keuntungan modal sebelum 30 Juni: Miretti menjadi korban pertama

Juventus dituntut untuk meraup keuntungan modal sekitar 12-13 juta euro hingga 30 Juni guna memenuhi target anggaran dan parameter yang ditetapkan oleh Fair Play Keuangan UEFA. Ini merupakan tugas yang rumit bagi jajaran manajemen Bianconeri, yang mungkin harus dilakukan melalui penjualan salah satu talenta yang dibesarkan di akademi klub.





Nama yang berada di urutan teratas daftar tersebut adalah Fabio Miretti. Gelandang kelahiran 2003 ini, yang telah mencatatkan 106 penampilan dan 3 gol bersama tim utama, memang merupakan salah satu solusi paling cepat untuk menghasilkan keuntungan penjualan yang signifikan. Sebagai produk akademi, pendapatan yang diperoleh dari penjualannya akan hampir seluruhnya masuk sebagai keuntungan dalam neraca keuangan. Laporan keuangan tersebut, perlu diingat, dalam waktu satu tahun—artinya paling lambat 30 Juni 2027—akan membutuhkan penjualan pemain senilai 100 juta euro.