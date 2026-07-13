Juventus, berikut 29 pemain yang dipanggil Spalletti untuk pemusatan latihan: jajaran manajemen hadir, banyak yang akan hengkang

Lima puluh hari setelah pertandingan resmi terakhir yang dilakoni, Juventus berkumpul kembali di Continassa untuk secara resmi menandai dimulainya musim 2026/27.





Hari para pemain Bianconeri dimulai pada pagi hari dengan pemeriksaan medis di J|medical, dan pada sore hari, sebelum turun ke lapangan, para pemain bertemu dengan Giovanni Carnevali, Direktur Utama dan Direktur Jenderal Juventus, serta Frederic Massara, Kepala Bidang Sepak Bola Klub, yang bersama pelatih Luciano Spalletti meresmikan dimulainya musim baru ini. Kedua petinggi tersebut kemudian bergabung dengan direktur olahraga Marco Ottolini.



