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cm grafica spalletti 2025 bianconero 16.9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, berikut 29 pemain yang dipanggil Spalletti untuk pemusatan latihan: jajaran manajemen hadir, banyak yang akan hengkang

Juventus
Serie A

Hari pertama latihan di Continassa bagi Bianconeri

Lima puluh hari setelah pertandingan resmi terakhir yang dilakoni, Juventus berkumpul kembali di Continassa untuk secara resmi menandai dimulainya musim 2026/27.


Hari para pemain Bianconeri dimulai pada pagi hari dengan pemeriksaan medis di J|medical, dan pada sore hari, sebelum turun ke lapangan, para pemain bertemu dengan Giovanni Carnevali, Direktur Utama dan Direktur Jenderal Juventus, serta Frederic Massara, Kepala Bidang Sepak Bola Klub, yang bersama pelatih Luciano Spalletti meresmikan dimulainya musim baru ini. Kedua petinggi tersebut kemudian bergabung dengan direktur olahraga Marco Ottolini.


  • 29 PEMAIN DI LAPANGAN

    Sesi latihan pertama musim ini, yang digelar pada sore hari dengan seluruh jajaran manajemen hadir di pinggir lapangan, diikuti oleh 29 pemain, terdiri dari 23 pemain tim utama—termasuk satu-satunya pemain baru, Jeff Ekhator—dan enam pemain dari Next Gen:


    Adzic, Arthur, Boga, Cabal, Cambiaso, Di Gregorio, Douglas Luiz, Durmisi, Ekhator, Gatti, Gil, Huli, Joao Mario, Kalulu, Kelly, Locatelli, Milik, Miretti, Oboavwoduo, Openda, Owusu, Pedro, Perin, Pinsoglio, Rouhi, Rugani, Thuram, Van Aarle, Zhegrova.


    Banyak dari pemain ini kemungkinan akan hengkang dan, bagaimanapun, tidak termasuk dalam rencana Spalletti maupun klub. Selain itu, tentu saja masih ada pemain yang sedang bertanding di Piala Dunia: Gleison Bremer, Jonathan David, Teun Koopmeiners, Francisco Conceicao, Kenan Yildiz, dan Weston McKennie.



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  • UJI COBA PERTAMA DI BASEL

    Dalam beberapa hari ke depan, Bianconeri akan melanjutkan latihan di Continassa, sebelum berangkat ke Basel. Pada Sabtu, 18 Juli, mereka akan kembali ke lapangan: Bianconeri akan melakoni pertandingan persahabatan pertama musim ini melawan tim yang dilatih oleh Stephan Lichtsteiner, yang menjadi laga pembuka dalam rangkaian persiapan menjelang dimulainya kompetisi resmi.


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