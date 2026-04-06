Juventus berhasil mengungguli Barcelona dan Benfica dalam perburuan untuk merekrut Bernardo Silva, seiring dengan dimulainya pembicaraan antara raksasa Serie A tersebut dengan bintang Manchester City yang akan hengkang

Menurut media Italia La Gazzetta dello Sport, Juventus telah mengambil langkah konkret pertama untuk merekrut Silva dengan menghubungi agennya, Jorge Mendes. Klub raksasa Serie A tersebut dilaporkan bersiap menawarkan kontrak tiga tahun kepada sang playmaker, yang mencakup opsi perpanjangan untuk musim keempat, dengan nilai antara €7 juta hingga €8 juta per tahun. Dengan kontraknya di City yang akan berakhir pada 30 Juni, Bianconeri yakin mereka dapat memberikan tantangan level tinggi yang ia inginkan. Dengan memulai negosiasi lebih awal, klub ini telah mengungguli pesaing-pesaingnya untuk mengamankan tanda tangan yang diidamkan.