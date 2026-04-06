Juventus berhasil mengungguli Barcelona dan Benfica dalam perburuan untuk merekrut Bernardo Silva, seiring dengan dimulainya pembicaraan antara raksasa Serie A tersebut dengan bintang Manchester City yang akan hengkang
Juventus memulai pembicaraan resmi
Menurut media Italia La Gazzetta dello Sport, Juventus telah mengambil langkah konkret pertama untuk merekrut Silva dengan menghubungi agennya, Jorge Mendes. Klub raksasa Serie A tersebut dilaporkan bersiap menawarkan kontrak tiga tahun kepada sang playmaker, yang mencakup opsi perpanjangan untuk musim keempat, dengan nilai antara €7 juta hingga €8 juta per tahun. Dengan kontraknya di City yang akan berakhir pada 30 Juni, Bianconeri yakin mereka dapat memberikan tantangan level tinggi yang ia inginkan. Dengan memulai negosiasi lebih awal, klub ini telah mengungguli pesaing-pesaingnya untuk mengamankan tanda tangan yang diidamkan.
Persaingan yang ketat untuk mendapatkan tanda tangan
Meskipun klub asal Turin itu telah unggul lebih dulu, perebutan pemain bebas transfer ini masih jauh dari kata selesai. Barcelona telah memantaunya selama beberapa musim, dan ia secara signifikan memperpanjang kontraknya pada Agustus 2023 untuk tetap membuka peluangnya di Spanyol. Selain itu, Benfica selalu bermimpi untuk membawa pulang lulusan akademi mereka, sementara Paris Saint-Germain tetap mengintai di belakang layar. Tawaran yang sangat menggiurkan dari klub-klub Arab Saudi dan tim-tim Major League Soccer — yang berpotensi mempertemukannya dengan Lionel Messi di Inter Miami — juga merupakan opsi yang layak. Namun, Juventus tetap percaya diri dengan reputasi Eropa mereka.
Menggantikan seorang maestro yang tak tergantikan
Mencari pengganti bagi seorang pemain berbakat yang telah mencatatkan 450 penampilan dan meraih enam gelar liga domestik selama sembilan tahun merupakan tugas yang mustahil. Usai kemenangan 4-0 atas Liverpool di Piala FA, asisten manajer Pep Lijnders mengonfirmasi kepergian sang kapten yang akan segera terjadi, dengan menyatakan: "Setiap kisah indah pasti akan berakhir. Saya harap dia menikmati enam minggu terakhir ini, dan mendapatkan akhir yang indah karena dia pantas mendapatkannya. Dan dia pantas mendapatkan semua perhatian yang layak."
Apa yang akan terjadi selanjutnya
Sebelum memulai petualangan baru, sang playmaker tetap sepenuhnya fokus untuk mengakhiri bab kariernya di Inggris dengan gemilang. Ia bertekad membantu klubnya saat ini membalikkan keadaan melawan Arsenal demi meraih gelar Liga Premier ketujuh, meski saat ini mereka tertinggal sembilan poin. Selain itu, mengangkat trofi Piala FA sekali lagi tetap menjadi prioritas sebelum ia mengucapkan selamat tinggal yang penuh emosi, setelah mereka mengalahkan Liverpool di perempat final dan akan berhadapan dengan Southampton di semifinal.