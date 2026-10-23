Hasil 2-2 melawan Rennes di Liga Europa tidak memperparah krisis Juventus, tetapi juga tidak menyelesaikannya. Terlepas dari gol yang bisa mengubah skor menjadi 3-2 dan dianulir secara kontroversial, serta respons positif setelah tertinggal, tim asuhan Luciano Spalletti juga memperlihatkan banyak kelemahan: dari segi mental, taktik, dan teknik. Posisi Juventus di klasemen Liga Europa masih cukup baik. Juve berada di delapan besar dalam upaya lolos langsung ke babak 16 besar tanpa melalui play-off. Situasi itu lebih baik dibandingkan di liga, tempat Juventus masih tertahan di posisi kedelapan.





Di luar perolehan poin dan posisi klasemen, laga Juventus melawan Rennes mengungkap banyak hal tentang tim, pelatih, dan para pemainnya. Luciano Spalletti telah mencoba berbagai pendekatan taktik, dengan sering mengubah formasi, bahkan saat pertandingan berlangsung, demi menemukan skema yang paling sesuai bagi pemain yang tersedia. Dari segi performa individu, pertandingan Kamis malam itu, ditambah kekalahan dari Lazio di liga, memberikan banyak petunjuk.



