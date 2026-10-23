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Cm grafica Alajbegovic Juventus Inside 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Juventus, begini caramu kehilangan Alajbegovic: ia masih bisa berkembang, sementara yang lain tidak lagi

Juventus
K. Alajbegovic
FEATURES
Opinion
Serie A

Di Juventus ada banyak pemain "tua" dengan keterbatasan yang sudah diketahui dan terus terlihat dari tahun ke tahun, meski pelatihnya berganti. Jangan sampai keputusan yang diambil menghambat perkembangan para pemain yang justru masih punya banyak ruang untuk berkembang.

Hasil 2-2 melawan Rennes di Liga Europa tidak memperparah krisis Juventus, tetapi juga tidak menyelesaikannya. Terlepas dari gol yang bisa mengubah skor menjadi 3-2 dan dianulir secara kontroversial, serta respons positif setelah tertinggal, tim asuhan Luciano Spalletti juga memperlihatkan banyak kelemahan: dari segi mental, taktik, dan teknik. Posisi Juventus di klasemen Liga Europa masih cukup baik. Juve berada di delapan besar dalam upaya lolos langsung ke babak 16 besar tanpa melalui play-off. Situasi itu lebih baik dibandingkan di liga, tempat Juventus masih tertahan di posisi kedelapan.


Di luar perolehan poin dan posisi klasemen, laga Juventus melawan Rennes mengungkap banyak hal tentang tim, pelatih, dan para pemainnya. Luciano Spalletti telah mencoba berbagai pendekatan taktik, dengan sering mengubah formasi, bahkan saat pertandingan berlangsung, demi menemukan skema yang paling sesuai bagi pemain yang tersedia. Dari segi performa individu, pertandingan Kamis malam itu, ditambah kekalahan dari Lazio di liga, memberikan banyak petunjuk.


  • Yang tidak punya ruang untuk berkembang

    Kesannya, ada banyak pemain dalam skuad Juventus yang tidak punya banyak ruang untuk berkembang. Meski performa mereka naik turun dalam kadar yang berbeda-beda, di Juventus ada pemain yang penampilannya pada dasarnya tidak berubah di bawah Thiago Motta, Igor Tudor, maupun Spalletti. Sebut saja Bremer, Gatti, Cambiaso, Douglas Luiz, McKennie, Kalulu, dan Nico Gonzalez, serta Locatelli dan Thuram yang cedera. Mereka sudah menjadi pemain yang matang, dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing: apakah mereka benar-benar bisa berkembang pesat bersama pelatih lain (Conte, Inzaghi)? Bisakah mereka mengubah keadaan? Wajar jika ada keraguan.


  • Mengandalkan Mereka yang Bisa Berkembang

    Sebaliknya, Juventus harus dan bisa mengembangkan pemain-pemain yang baru datang dan, terutama, mereka yang lebih muda. Merekalah yang bisa dan harus menemukan identitas serta tempat mereka. Merekalah yang punya ruang untuk berkembang, bahkan cukup besar dalam beberapa kasus. Woltemade termasuk di antaranya (meski statusnya sebagai pemain pinjaman murni menjadi kendala, sehingga sulit membayangkannya sebagai bagian dari sebuah proyek), tetapi terutama tentu saja Yildiz, ketika ia pulih dari cedera, dan, saat ini, Alajbegovic.

  • KASUS ALAJBEGOVIC

    Hari ini, kami ingin menyoroti khususnya pemain Bosnia kelahiran 2007 itu. Mantan pemain Salzburg tersebut mengawali musim dengan baik, memperlihatkan kualitas dan potensi besarnya, seperti yang juga terlihat saat ia membela tim nasionalnya, tetapi penampilan terakhirnya menunjukkan hal sebaliknya. Alajbegovic tentu juga punya andil dalam hal itu, tetapi ada kekhawatiran bahwa kondisi tim yang tidak stabil, perubahan formasi, keraguan mengenai masa depan pelatih, serta kesulitan para pemain yang lebih senior, yang secara teori seharusnya memimpin tim, kini berdampak negatif terhadap proses adaptasi pemain bernomor punggung 17 itu. Juventus harus berusaha menghindari kemungkinan tersebut dengan segala cara.


    Dengan kata lain, lebih baik memberi lebih banyak kesempatan kepada pemain berusia 19 tahun yang berpotensi menjadi juara, meski ada risiko ia melakukan kesalahan akibat kurang pengalaman, daripada kepada pemain yang keterbatasannya (banyak) dan kualitasnya (sedikit) sudah jelas dan terbukti.

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