Juventus, bagi Spalletti bonus sudah habis: harus menang. Gol-gol Openda dan Adzic serta bayang-bayang Conte

Mulai sekarang, lembaran baru dibuka. Terlepas dari tidak jadinya konfirmasi untuk Vlahovic dan tidak datangnya kiper berpengalaman (Alisson atau Dibu Martinez), dari bursa transfer Spalletti mendapatkan tambahan yang diminta: Vicario, Celik, Lucumì, Alajbegovic, Ekhator, dan kepastian Boga bertahan. Dan masih ada kemungkinan pemain lain datang hingga 1 September, di sektor lini tengah dan lini depan. Selain itu, klub juga sedang berupaya memenuhi keinginan Spalletti di bursa transfer keluar, dengan kepergian Openda dan Adzic (menariknya keduanya sama-sama mencetak gol dalam laga resmi pertama musim ini bersama tim baru masing-masing, Lyon dan Sassuolo), selain Rouhi, serta dengan negosiasi yang tidak mudah untuk melepas Di Gregorio, seorang bek di antara Rugani dan Cabal, seorang gelandang di antara Miretti dan Koopmeiners (selain pencoretan Arthur), dan setidaknya satu di antara David, Milik, dan Zhegrova. Selain itu, manajemen juga mengikuti keinginan Spalletti untuk mencoba memberi kepercayaan kepada Douglas Luiz yang kembali ditemukan performanya.





Mulai pukul 18.30 pada Minggu, di Frosinone, Juve pertama yang benar-benar 100% milik Spalletti akan mulai bermain, dan ia tak akan lagi punya ruang untuk melakukan kesalahan. Jika start-nya buruk, kita bertaruh bahwa bayang-bayang Antonio Conte tidak akan butuh waktu lama untuk mulai mengitari kursi pelatih Juventus.







