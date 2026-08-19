"Sekarang kami sedang dalam fase pembangunan, tetapi ambisi Juventus selalu untuk menang". John Elkann, setelah menyaksikan laga persahabatan yang dimenangkan tim utama atas Next Gen dengan skor 2-0 dalam 45 menit, duduk di bangku cadangan di samping Luciano Spalletti, menunjukkan target musim ini. Juventus pada liga musim lalu finis di peringkat keenam dan tidak menjuarai Scudetto sejak 2020, tetapi target klub ini dan tim ini harus selalu menang. Pesannya adalah bahwa mereka tidak boleh puas dengan peringkat keempat, yang bisa menjadi target minimum bagi kas klub tetapi bukan bagi ambisi Juventus (manajemen-pelatih-tim) dan para suporternya. Diterjemahkan lagi: tanggung jawab besar terutama bagi Spalletti, karena para direktur baru, yang baru saja datang, harus membangun, sementara pelatih tahun ini dituntut untuk menang.
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Juventus, bagi Spalletti bonus sudah habis: harus menang. Gol-gol Openda dan Adzic serta bayang-bayang Conte
Dengan kata lain, terlepas dari ucapan Elkann, jelas bahwa bonus bagi Spalletti pada musim pertamanya yang dimulai di tengah jalan sudah habis.Hasil akhir yang sangat buruk pada musim lalu tidak dibebankan kepadanya karena Juventus asuhannya, jika hanya menghitung poin yang diraih sejak kedatangannya menggantikan Tudor dan seterusnya, akan lolos ke Liga Champions. Tanggung jawab atas musim 2025-26 yang gagal total dibebankan sepenuhnya kepada Comolli dan beberapa pemain. Bukan kepada pelatih asal Toscana itu, meski melihat cara keunggulan kecil yang dimiliki Juventus di zona Liga Champions atas para pesaingnya hingga beberapa pekan sebelum akhir kompetisi justru disia-siakan.
Mulai sekarang, lembaran baru dibuka. Terlepas dari tidak jadinya konfirmasi untuk Vlahovic dan tidak datangnya kiper berpengalaman (Alisson atau Dibu Martinez), dari bursa transfer Spalletti mendapatkan tambahan yang diminta: Vicario, Celik, Lucumì, Alajbegovic, Ekhator, dan kepastian Boga bertahan. Dan masih ada kemungkinan pemain lain datang hingga 1 September, di sektor lini tengah dan lini depan. Selain itu, klub juga sedang berupaya memenuhi keinginan Spalletti di bursa transfer keluar, dengan kepergian Openda dan Adzic (menariknya keduanya sama-sama mencetak gol dalam laga resmi pertama musim ini bersama tim baru masing-masing, Lyon dan Sassuolo), selain Rouhi, serta dengan negosiasi yang tidak mudah untuk melepas Di Gregorio, seorang bek di antara Rugani dan Cabal, seorang gelandang di antara Miretti dan Koopmeiners (selain pencoretan Arthur), dan setidaknya satu di antara David, Milik, dan Zhegrova. Selain itu, manajemen juga mengikuti keinginan Spalletti untuk mencoba memberi kepercayaan kepada Douglas Luiz yang kembali ditemukan performanya.
Mulai pukul 18.30 pada Minggu, di Frosinone, Juve pertama yang benar-benar 100% milik Spalletti akan mulai bermain, dan ia tak akan lagi punya ruang untuk melakukan kesalahan. Jika start-nya buruk, kita bertaruh bahwa bayang-bayang Antonio Conte tidak akan butuh waktu lama untuk mulai mengitari kursi pelatih Juventus.
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