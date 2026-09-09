Juventus, bagaimana kondisi McKennie, Cambiaso, dan Sarr: kabar terbaru dari sesi latihan

Tidak ada kabar positif yang muncul dari sesi latihan Juventus hari ini di Continassa, menjelang laga Minggu malam di markas Sassuolo: tiga pemain yang sedang memulihkan diri dari cedera masing-masing, Andrea Cambiaso, Weston McKennie e Pape Sarr, kembali berlatih terpisah.





Seperti dilaporkan Sky Sport, harapannya adalah ketiga pemain itu mulai hari ini bisa kembali berlatih setidaknya sebagian bersama tim, tetapi hal itu tidak terjadi. Cambiaso, McKennie e Sarr sama-sama menjalani program latihan terpisah dan akan terus dipantau dari hari ke hari menjelang laga tunda pada Minggu malam.



