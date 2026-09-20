Vicario 6: Atalanta hampir tak pernah benar-benar mengancam dan bagi dia ini adalah hari kerja yang normal. Bagus saat menghadapi tembakan kaki kanan Rowe di babak kedua, mengontrol apa pun yang masuk ke area penalti, keluar menyambut bola-bola atas, dan memberi instruksi yang tepat kepada para beknya.





Kalulu 5,5: Rowe adalah pemain paling aktif dari Inter di antara lini dan pergerakan serta tusukannya memaksanya bekerja ekstra. Dan pada menit ke-31 dia lolos berkat Zufferli yang tidak menghukum tarikan yang jelas di area penalti.





Bremer 7: mematikan Krstovic yang tak pernah mampu tampil menonjol. Dia memimpin lini yang pada praktiknya sangat minim kebobolan peluang. Dia mengambil risiko di akhir babak pertama lewat tekel keras terhadap Rowe yang layak diganjar kartu kuning, tetapi Zufferli memaafkannya. Gol untuk 2-0 adalah spesialisasi andalannya.





Lucumí 6: Atalanta bekerja dengan baik lewat overlap di sisi kanan dan dia dituntut bekerja ekstra. Dia banyak salah dalam fase membangun serangan, tetapi dalam penjagaan terhadap De Ketelaere pada akhirnya dia selalu mampu unggul.





Celik 6,5: Joker favorit Spalletti kali ini terbukti menentukan dalam fase ofensif. Dalam salah satu dari beberapa serangan cepat, dia berhasil mencuri waktu dari Bellanova dan mengirim bola ke tengah area yang kemudian diubah Conceicao menjadi gol.





McKennie 6,5: ada di mana-mana dan benar-benar menjadi penyeimbang tim ini. Menjahit dan memotong permainan, naik membantu serangan dan menutup ruang. Locatelli bahkan bisa absen lama, asalkan dia ada di lapangan

(dari menit ke-86 Woltemade tanpa nilai)





Douglas Luiz 5,5: Samardzic cenderung menutup jalurnya dan dia kerap kesulitan dalam mencari vertikalitas, lebih memilih peredaran bola yang terlalu datar. Dia berkembang di babak kedua, tetapi dia juga telah membiasakan kita dengan dampak yang lebih penting dalam "kehidupan kedua"-nya bersama Juventus.





Conceiçao 7: dikritik bahkan setelah menang 5-0 atas NEC karena dianggap terlalu kabur dan kurang terlibat, kali ini Chico menampilkan performa yang semua orang harapkan darinya. Dia selalu mencoba melakukan aksi, mencari terobosan dan, kali ini ya, juga menemukan gol lewat tembakan pertamanya yang benar-benar mengarah ke gawang, dari assist Celik.

(dari menit ke-72 Zhegrova 6,5: menegaskan momen performa apiknya dan sekali lagi mencatatkan pengaruh di papan skor, kali ini dengan assist dari bola mati).





Alajbegović 5,5: Dia tak pernah benar-benar bisa menyala dan bahkan beberapa tembakan dari luar kotak penalti semuanya terlalu standar dan mudah diblok para bek. Bagi para pencinta statistik, dia memiliki nilai xG 0,02, terlalu sedikit untuk pemain sepertinya

(dari menit ke-45 Sarr 6: melihat cara dia bergerak di lapangan, rasanya seperti melihat lagi Matuidi yang dulu di Turin. Dia berlari sangat banyak dan ketika punya kesempatan mencoba menembak, tetapi Carnesecchi menolaknya).





Nico González 5,5: selangkah mundur dibanding penampilan cemerlang melawan Nec, tetapi harus dikatakan bahwa Spalletti sekali lagi mengubah perannya dengan melebar-kannya ke seluruh sisi lapangan dan memberinya tugas-tugas bertahan yang besar

(dari menit ke-72 Koopmeiners 6: menempati ruang regista di samping Douglas Luiz dan, kali ini, menjadi bantuan berharga untuk mengalirkan bola keluar dari pertahanan dengan lebih lancar)





Kolo Muani 6,5: memulai dengan sangat kuat dan tembakan pertama laga setelah hanya beberapa menit adalah miliknya (meski kemudian dianulir karena offside). Namun, dua sorotan utama dari pertandingannya bukan yang terbaik baginya: yang pertama bersifat defensif, ketika dia menggantikan peran Vicario dan menyelamatkan sundulan Kristensen di garis gawang, yang kedua adalah kesalahan saat satu lawan satu dengan Carnesecchi yang berhasil menghipnotisnya). Dia jelas sedang meningkat dan Stadium mengakuinya saat dia diganti

(dari menit ke-89 Kelly tanpa nilai)





Pelatih: Luciano Spalletti 6,5: membaca pertandingan dengan sangat baik dan berkat banyaknya joker yang ada dalam susunan pemain, dia mampu beradaptasi bahkan saat laga berjalan terhadap langkah-langkah Atalanta. Baik juga dalam pengelolaan pergantian pemain untuk sebuah pertandingan di mana timnya, pada praktiknya, nyaris tak mempertaruhkan apa pun.



