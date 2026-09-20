Juventus-Atalanta 2-0





PENCETAK GOL - Conceicao, Bremer





GOL DAN AKSI-AKSI PENTING -





88' - Kombinasi Woltemade-Kolo Muani dan hanya Carnesecchi yang menggagalkan gol pemain Prancis yang hari ini sangat lincah





77' - Bremer menuntaskannya! Sepak pojok dari kanan dan sundulan bek Brasil itu: 2-0





75' - Zhegrova untuk Sarr yang melepaskan tembakan first time, Carnesecchi harus terbang ke pojok gawang





70' - Pergerakan eksplosif Nico Gonzalez, tetapi ia terpeleset pada saat menembak





64' - Sundulan keras Kristensen, Kolo Muani menyelamatkan di garis gawang!





59' - Umpan silang Nico Gonzalez dan sundulan McKennie, ditepis Carnesecchi





55' - Aksi bagus Juventus: Kolo Muani mengoper kepada Conceicao tetapi Bellanova lebih dulu menyambar bola dari pemain Portugal itu





50' - Vicario menyelamatkan tembakan diagonal Rowe, itu menjadi peluang terbaik Atalanta sejauh ini





47' - Peluang pertama babak kedua: sundulan Nico Gonzalez dari sepak pojok, bola melenceng tipis





30' - Protes besar dari tim tamu atas tarikan di area penalti yang dilakukan Kalulu terhadap Rowe. Jersey pemain Inter itu terlihat jelas ditarik, tetapi menurut wasit dan VAR tidak ada cukup alasan untuk memberikan penalti.





28' - Celik lagi dari sisi kiri, umpan tarik sempurna untuk Conceicao yang menaklukkan Carnesecchi dan membuat skor jadi 1-0!





14' - Umpan silang Celik, Kolo Muani gagal menjangkau bola





4' - Conceicao untuk Gonzalez, Scalvini menyelamatkan semuanya





2' - Aksi individu Kolo Muani dan sepakan kaki kanan yang terukur: penyelamatan pertama Carnesecchi