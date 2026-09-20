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Juventus v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Simone Gervasio
Diterjemahkan oleh

Juventus-Atalanta 2-0: Conceicao dan Bremer, Spalletti kembali meraih kemenangan juga di Serie A. Tiga kekalahan beruntun untuk tim asuhan Sarri

Juventus vs Atalanta
Juventus
Atalanta
Serie A

Juventus tampil meyakinkan saat mengalahkan Atalanta 2-0 pada pekan kelima Serie A. Lewat tendangan kaki kiri Conceicao dan sundulan Bremer, Juventus meraih dua kemenangan beruntun, setelah sebelumnya menang dengan mudah di Liga Europa melawan NEC. Spalletti menemukan kembali konsistensi setelah kejatuhan di markas Sassuolo dan juga mendapat sinyal positif dari Kolo Muani, yang terlibat sepanjang pertandingan.


Laga mengecewakan lainnya bagi pasukan Sarri yang, setelah kalah di Roma dan di kandang melawan Cagliari, juga takluk di Turin, dan hanya mampu mengancam dalam satu-dua kesempatan. Jeda internasional harus dimanfaatkan Dea untuk membalikkan tren dan memberi perubahan pada musim yang dimulai dengan gigi rendah.

  • Gol dan momen-momen penting

    Juventus-Atalanta 2-0


    PENCETAK GOL - Conceicao, Bremer


    GOL DAN AKSI-AKSI PENTING -


    88' - Kombinasi Woltemade-Kolo Muani dan hanya Carnesecchi yang menggagalkan gol pemain Prancis yang hari ini sangat lincah


    77' - Bremer menuntaskannya! Sepak pojok dari kanan dan sundulan bek Brasil itu: 2-0


    75' - Zhegrova untuk Sarr yang melepaskan tembakan first time, Carnesecchi harus terbang ke pojok gawang


    70' - Pergerakan eksplosif Nico Gonzalez, tetapi ia terpeleset pada saat menembak


    64' - Sundulan keras Kristensen, Kolo Muani menyelamatkan di garis gawang!


    59' - Umpan silang Nico Gonzalez dan sundulan McKennie, ditepis Carnesecchi


    55' - Aksi bagus Juventus: Kolo Muani mengoper kepada Conceicao tetapi Bellanova lebih dulu menyambar bola dari pemain Portugal itu


    50' - Vicario menyelamatkan tembakan diagonal Rowe, itu menjadi peluang terbaik Atalanta sejauh ini


    47' - Peluang pertama babak kedua: sundulan Nico Gonzalez dari sepak pojok, bola melenceng tipis


    30' - Protes besar dari tim tamu atas tarikan di area penalti yang dilakukan Kalulu terhadap Rowe. Jersey pemain Inter itu terlihat jelas ditarik, tetapi menurut wasit dan VAR tidak ada cukup alasan untuk memberikan penalti.


    28' - Celik lagi dari sisi kiri, umpan tarik sempurna untuk Conceicao yang menaklukkan Carnesecchi dan membuat skor jadi 1-0!


    14' - Umpan silang Celik, Kolo Muani gagal menjangkau bola


    4' - Conceicao untuk Gonzalez, Scalvini menyelamatkan semuanya


    2' - Aksi individu Kolo Muani dan sepakan kaki kanan yang terukur: penyelamatan pertama Carnesecchi

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  • Laporan pertandingan


    JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Celik; McKennie, Douglas Luiz; Conceiçao (72' Zhegrova), Alajbegović (46' Sarr), Nico González (72' Koopmeiners); Kolo Muani (88' Kelly). Pelatih: Luciano Spalletti


    ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Kristensen, Bernasconi; Samardzić (64' Raspadori), Kessié (72' Gaetano), Ederson; De Ketelaere, Krstović (72' Scamacca), Rowe (84' Elmas). Pelatih: Maurizio Sarri


    KARTU KUNING - Kristensen, Conceicao, Kessie


    KARTU MERAH -

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