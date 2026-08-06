Juventus, apa yang masih kurang di bursa transfer? Antara Suzuki, Lucumì, dan pengganti Vlahovic: analisis per lini

Tiga setengah pekan sebelum bursa transfer ditutup, kami menganalisis skuad Juventus lini demi lini, untuk mencoba memahami di mana kekurangan terbesar berada, baik dari segi jumlah maupun kualitas.





Sebagai pengantar, mari kita ingat kembali pergerakan bursa transfer Juventus sejauh ini, baik pemain masuk maupun keluar.





PEMBELIAN: Ekhator (a, Genoa), Celik (d, Roma), Alajbegovic (a, Bayer Leverkusen), Kolo Muani (a, Paris Saint-Germain).





PENJUALAN: Vlahovic (a, tanpa klub), Kostic (c, tanpa klub), Openda (a, Lyon), Rouhi (d, Carrarese), Pedro Felipe (d, Racing Santander), Adzic (c, Sassuolo), Joao Mario (d, Fiorentina)







