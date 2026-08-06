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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, apa yang masih kurang di bursa transfer? Antara Suzuki, Lucumì, dan pengganti Vlahovic: analisis per lini

Juventus
Transfers
Z. Suzuki
J. Lucumi

Juventus saat ini memiliki skuad yang panjang, berisi 28 pemain, tetapi dengan kekurangan yang jelas di beberapa posisi

Tiga setengah pekan sebelum bursa transfer ditutup, kami menganalisis skuad Juventus lini demi lini, untuk mencoba memahami di mana kekurangan terbesar berada, baik dari segi jumlah maupun kualitas.


Sebagai pengantar, mari kita ingat kembali pergerakan bursa transfer Juventus sejauh ini, baik pemain masuk maupun keluar.


PEMBELIAN: Ekhator (a, Genoa), Celik (d, Roma), Alajbegovic (a, Bayer Leverkusen), Kolo Muani (a, Paris Saint-Germain).


PENJUALAN: Vlahovic (a, tanpa klub), Kostic (c, tanpa klub), Openda (a, Lyon), Rouhi (d, Carrarese), Pedro Felipe (d, Racing Santander), Adzic (c, Sassuolo), Joao Mario (d, Fiorentina)



  • Kiper gawang

    Secara jumlah, Juventus punya tiga kiper: Di Gregorio, Perin, dan Pinsoglio. Masalahnya, kiper kedua dan ketiga (Perin dan Pinsoglio) akan habis kontrak dalam setahun, sementara kiper utama, Di Gregorio, yang kontraknya berakhir pada 2029, tidak memuaskan Spalletti dan klub, dan nyaris terasing di dalam tim, juga mengingat kasus besar yang pada bulan Juli melibatkan agennya. Sejauh ini, Juventus belum berhasil menemukan klub baru untuk Di Gregorio maupun kiper utama baru. Target-target utama, Alisson dan Dibu Martinez, sudah lepas, solusi lain (seperti Vicario) juga belum sepenuhnya meyakinkan. Ide terbaru adalah merekrut Suzuki dengan status pinjaman dari Paris Saint Germain, jika klub Prancis itu membeli pemain Jepang tersebut dari Parma.



    • Iklan

  • BEK

    Di sini juga, dari sisi jumlah, slot-slot itu sudah terisi. Pasangan untuk lini belakang berempat, dari kanan ke kiri, adalah: Kalulu dan Celik, Bremer dan Gatti, Kelly dan Rugani, Cambiaso dan Cabal. Namun di sini juga, seperti halnya untuk para kiper, kualitas beberapa pemain tidak meyakinkan bagi Spalletti. Untuk jenis permainan yang dibayangkan pelatih asal Toscana itu bagi timnya, misalnya, pemain seperti Lucumì akan lebih fungsional dibandingkan Gatti: bek Bologna itu terbiasa bermain sekitar sepuluh meter lebih maju dibandingkan mantan pemain Frosinone tersebut, dan lebih piawai dalam fase membangun permainan, sedangkan Gatti menampilkan permainan terbaiknya dalam blok rendah dan duel satu lawan satu.


  • Gelandang

    Dengan menjadikan formasi dasar 4-2-3-1 sebagai acuan, Juventus saat ini memiliki terlalu banyak gelandang tengah dalam skuad, total tujuh: Locatelli, McKennie, Thuram, Kooopmeiners, Miretti, Douglas Luiz, dan Arthur. Tiga nama pertama nyaris tak tersentuh, sementara untuk Koopmeiners dan Miretti, Juventus siap mendengarkan tawaran. Terakhir, dua pemain Brasil itu menjadi tanda tanya: secara teori, mereka akan menjadi dua nama terdepan untuk pergi, tetapi secara mengejutkan salah satu dari keduanya pada akhirnya juga bisa bertahan. Namun, setelah bertahun-tahun, masih belum ada seorang regista yang bisa mencoba mengulangi jejak Pirlo lebih dulu dan kemudian Pjanic. Di sini juga, seperti untuk lini-lini sebelumnya, refrain yang sama bisa diulang: pemainnya banyak, tetapi kualitasnya tidak terlalu tinggi.



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  • Penyerang

    Bahkan di sektor serang, ada kelimpahan besar dari segi jumlah: untuk empat slot lini depan dalam 4-2-3-1, pemain yang tersedia saat ini berjumlah 10 orang: Alajbegovic, Kolo Muani, Ekhator, Nico Gonzalez, Boga, Conceicao, David, Milik, Yildiz, dan Zhegrova. Namun di sini juga, maaf atas pengulangannya, tanda tanyanya sangat banyak: Nico Gonzalez akan dijual, tinggal ditentukan tujuan dan harganya, begitu pula David, Milik, dan Zhegrova juga masuk daftar jual, meski mencetak gol melawan Chelsea. Lalu ada masalah lama di posisi penyerang tengah: Kolo Muani adalah opsi kembalinya yang bagus, tetapi dia adalah penyerang yang mobile dan bukan penyerang tengah murni dengan fisik kuat yang ingin dimiliki Spalletti. Intinya, meski memiliki sepuluh penyerang dalam skuad, pengganti Vlajovic masih belum ada.


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