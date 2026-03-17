Juventus, apa kabar Adzic: kini sudah tidak masuk dalam rotasi tim, ada kemungkinan ia akan dilepas, namun tanpa risiko seperti kasus Huijsen

Spalletti menghargai kemampuan teknis Adzic dan pada Januari lalu ia secara terbuka menyatakan bahwa pemain itu tidak akan dijual, dengan kata-kata tegas: "Adzic tidak boleh disentuh, dia punya tendangan yang luar biasa dan kemampuan teknis yang langka, dia adalah harta karun tersembunyi". Yang kurang disukai Spalletti adalah kelupaan pemain Montenegro ini dari segi taktik dan kecerobohan dalam mengelola (dan kehilangan) bola di area-area krusial lapangan. Hal ini akibat kurangnya konsentrasi dan, tentu saja, kurangnya pengalaman, karena jangan lupa bahwa Adzic belum genap berusia 20 tahun (pada 12 Mei).

Karena alasan-alasan ini, tidak dapat dikesampingkan bahwa Juventus mungkin memutuskan untuk meminjamkan pemain tersebut pada musim depan, agar ia dapat berkembang dan bermain secara konsisten. Hal ini, antara lain, telah disarankan kepadanya sejak tahun ini oleh sesama warga negaranya yang terkenal, sekaligus presiden Asosiasi Sepak Bola Montenegro, Dejan Savicevic. Sebaliknya, penjualan permanen harus dikesampingkan, kecuali jika Adzic sendiri yang bersikeras (dan saat ini tidak ada tanda-tanda itu). Juve ingin menghindari kasus Huijsen baru dengan segala cara: Adzic adalah aset teknis yang dipercaya oleh klub dan pelatih, ia hanya perlu berkembang.

