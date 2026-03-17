Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, apa kabar Adzic: kini sudah tidak masuk dalam rotasi tim, ada kemungkinan ia akan dilepas, namun tanpa risiko seperti kasus Huijsen

Pemain berbakat asal Montenegro ini disukai Spalletti, namun kini terlupakan: bagaimana masa depannya?

Ini seharusnya menjadi musimnya, namun sejauh ini belum terwujud. Bagi Vasilije Adzic yang lahir pada tahun 2006, setelah musim 2024-25 dengan 9 penampilan di tim utama Juventus serta 10 pertandingan dan 4 gol bersama Next Gen, musim 2025-26 seharusnya menjadi tahun yang menjanjikan. Untuk mendapatkan tempat reguler di tim utama dan menunjukkan kualitas teknisnya yang tak diragukan lagi. 

Namun, karena berbagai alasan, baik yang bersifat pribadi maupun terkait dengan musim yang penuh gejolak bagi Juventus, hal itu belum terwujud. Dan di masa depan, mungkin saja terjadi perpisahan antara talenta asal Montenegro ini dan klub Bianconeri, meskipun belum secara permanen.

  • ILUSI BERSAMA TUDOR

    Namun mari kita bahas satu per satu, karena awal musim memang terlihat menjanjikan, dengan gol di menit-menit akhir yang memungkinkan Juve mengalahkan Inter 4-3 dalam derby Italia pada putaran pertama. Di bawah asuhan Igor Tudor pada fase musim tersebut, Adzic mendapat kesempatan bermain dan menit bermain yang cukup, baik melawan Verona dan Atalanta di liga, maupun Dortmund dan Villarreal di Liga Champions. Namun, seiring dengan krisis hasil, pelatih asal Kroasia itu mencoretnya dari empat pertandingan terakhir di Turin. Begitu pula yang dilakukan Brambilla selama masa jabatannya yang singkat, yang bertepatan dengan pertandingan melawan Udinese.

    

  • AWAL BERSAMA SPALLETTI

    Di era Luciano Spalletti, Adzic mengalami pasang surut. Setelah fase awal dengan menit bermain yang terbatas namun cukup konsisten (Cremonese dan Torino di liga, Sporting, Bodo, dan Pafos di Liga Champions), pemain bernomor punggung 17 ini harus duduk di bangku cadangan dalam enam pertandingan Serie A berturut-turut tanpa bermain sama sekali (Fiorentina, Cagliari, Napoli, Bologna, Roma, dan Pisa), serta bergantian antara bermain dan duduk di bangku cadangan di Liga Champions (Benfica dan leg pertama melawan Galatasaray di bangku cadangan, Monaco dan leg kedua melawan tim Turki tersebut di lapangan).

    Fase berikutnya kemudian melihat peningkatan sedikit dalam penggunaannya, dengan menit bermain melawan Lecce, Sassuolo, Cremonese, dan Cagliari di liga, sebelum akhirnya terlupakan. 

  • DI LUAR ROTASI

    Dalam delapan pertandingan liga terakhir, Adzic hanya bermain selama 7 menit, yaitu saat kekalahan telak di kandang melawan Como, dan duduk di bangku cadangan selama 90 menit saat melawan Napoli, Parma, Lazio, Inter, Roma, Pisa, dan Udinese. Fase ini bertepatan dengan saat Spalletti, setelah fase awal percobaan dan rotasi, telah memilih para pemainnya, para pemain inti. Dan para pemain cadangan utama, di antaranya kini yang paling menonjol adalah Jeremie Boga, diikuti oleh Teun Koopmeiners dan Fabio Miretti. Dalam konteks ini, Adzic (total 17 penampilan musim ini, 348 menit di lapangan, dan 1 gol) benar-benar menghilang dari rotasi tim.

  • MASA DEPAN JAUH DARI JUVE?

    Spalletti menghargai kemampuan teknis Adzic dan pada Januari lalu ia secara terbuka menyatakan bahwa pemain itu tidak akan dijual, dengan kata-kata tegas: "Adzic tidak boleh disentuh, dia punya tendangan yang luar biasa dan kemampuan teknis yang langka, dia adalah harta karun tersembunyi". Yang kurang disukai Spalletti adalah kelupaan pemain Montenegro ini dari segi taktik dan kecerobohan dalam mengelola (dan kehilangan) bola di area-area krusial lapangan. Hal ini akibat kurangnya konsentrasi dan, tentu saja, kurangnya pengalaman, karena jangan lupa bahwa Adzic belum genap berusia 20 tahun (pada 12 Mei).

    Karena alasan-alasan ini, tidak dapat dikesampingkan bahwa Juventus mungkin memutuskan untuk meminjamkan pemain tersebut pada musim depan, agar ia dapat berkembang dan bermain secara konsisten. Hal ini, antara lain, telah disarankan kepadanya sejak tahun ini oleh sesama warga negaranya yang terkenal, sekaligus presiden Asosiasi Sepak Bola Montenegro, Dejan Savicevic. Sebaliknya, penjualan permanen harus dikesampingkan, kecuali jika Adzic sendiri yang bersikeras (dan saat ini tidak ada tanda-tanda itu). Juve ingin menghindari kasus Huijsen baru dengan segala cara: Adzic adalah aset teknis yang dipercaya oleh klub dan pelatih, ia hanya perlu berkembang

    WHATSAPP: Semua PEMBARUAN secara REAL-TIME! Bergabunglah dengan saluran WHATSAPP CALCIOMERCATO.COM: klik di sini 

