Di antara kekalahan telak di liga dari Lazio dan hasil imbang 2-2 melawan Rennes di Liga Europa, Giovanni Carnevali angkat bicara mengenai Luciano Spalletti: "Pelatih tetap seperti biasanya. Ia tahu harus bekerja. Kursi pelatih sedang panas, tetapi itu bagian dari berada di klub seperti Juventus, tempat dua pertandingan yang tidak berjalan baik saja sudah memunculkan pembicaraan soal perubahan. Namun, kami tahu apa yang harus kami lakukan. Ia sedang menangani berbagai persoalan yang ada."





Ucapan direktur utama Juventus itu sebagian merupakan pembelaan atas nama klub dan sebagian lagi peringatan. Di baliknya tersirat pandangan, dan dengan demikian strategi, para petinggi Juventus terkait sosok pelatih. Satu kata yang terus diulang selama berbulan-bulan di Continassa, nyaris seperti mantra, adalah kesinambungan. Instruksi tegas itu datang langsung dari John Elkann, yang kapok dengan banyaknya, bahkan terlalu banyaknya, perubahan dalam beberapa tahun terakhir, baik di jajaran manajemen maupun di posisi pelatih. Kedatangan Carnevali dan Massara direncanakan dan dirancang untuk tujuan itu: memberikan kesinambungan bagi klub dalam beberapa tahun mendatang. Hal yang sama berlaku untuk perpanjangan kontrak Spalletti selama dua tahun, yang diinginkan Elkann sendiri bahkan sebelum kedatangan Carnevali.



