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Carnevali Juventus 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Juventus, apa di balik pernyataan Carnevali soal posisi Spalletti sebagai pelatih

Juventus
L. Spalletti
Transfers
Serie A

Pandangan klub soal posisi pelatih Juventus

Di antara kekalahan telak di liga dari Lazio dan hasil imbang 2-2 melawan Rennes di Liga Europa, Giovanni Carnevali angkat bicara mengenai Luciano Spalletti: "Pelatih tetap seperti biasanya. Ia tahu harus bekerja. Kursi pelatih sedang panas, tetapi itu bagian dari berada di klub seperti Juventus, tempat dua pertandingan yang tidak berjalan baik saja sudah memunculkan pembicaraan soal perubahan. Namun, kami tahu apa yang harus kami lakukan. Ia sedang menangani berbagai persoalan yang ada."


Ucapan direktur utama Juventus itu sebagian merupakan pembelaan atas nama klub dan sebagian lagi peringatan. Di baliknya tersirat pandangan, dan dengan demikian strategi, para petinggi Juventus terkait sosok pelatih. Satu kata yang terus diulang selama berbulan-bulan di Continassa, nyaris seperti mantra, adalah kesinambungan. Instruksi tegas itu datang langsung dari John Elkann, yang kapok dengan banyaknya, bahkan terlalu banyaknya, perubahan dalam beberapa tahun terakhir, baik di jajaran manajemen maupun di posisi pelatih. Kedatangan Carnevali dan Massara direncanakan dan dirancang untuk tujuan itu: memberikan kesinambungan bagi klub dalam beberapa tahun mendatang. Hal yang sama berlaku untuk perpanjangan kontrak Spalletti selama dua tahun, yang diinginkan Elkann sendiri bahkan sebelum kedatangan Carnevali.


  • KEPERCAYAAN

    Juventus ingin terus bersama Spalletti, meski awal musim ini mungkin jauh lebih sulit dan rumit daripada yang diperkirakan siapa pun, termasuk di Continassa, dengan kekalahan, jumlah cedera yang luar biasa banyak, serta berbagai polemik, termasuk di internal klub. Juventus, Elkann, dan Carnevali berniat untuk tetap memberikan dukungan dan kepercayaan kepada Spalletti. Setidaknya hingga akhir musim ini, sebelum mempertimbangkan langkah berikutnya dengan lebih tenang setelah musim berakhir, mungkin dengan tiket ke Liga Champions musim depan sudah di tangan. Dalam hal ini, bukan rahasia bahwa bagi Carnevali, Spalletti kemungkinan bukan pelatih yang ideal. Untuk masa depan Juventus, sang CEO kabarnya tengah mempertimbangkan kandidat lain, dengan Simone Inzaghi berada di urutan teratas daftar tersebut.


  • PENGUMUMAN

    Namun, untuk saat ini Spalletti tetap dipertahankan, dengan satu peringatan: "kursi pelatih Juventus panas". Artinya, jika kembali terpeleset, kepastian yang bertumpu pada semboyan "kesinambungan" pun bisa dipertanyakan. Lecce, Genoa, Napoli, AZ Alkmaar, dan Fiorentina menunjukkan paradoks Juventus saat ini: masa depan Spalletti untuk sementara terjamin berkat kepercayaan klub dan kontraknya, tetapi jika lima pertandingan sebelum jeda berjalan buruk, semuanya bisa kembali dipertanyakan. Dan itu bisa terjadi dengan cepat.


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