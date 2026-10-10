Cagliari sepenuhnya sadar bahwa aset berharganya sedang mendominasi pemberitaan setelah aksi terbarunya bersama timnas Italia. Romano, yang belum lama ini menuntaskan kepindahan ke Sardinia dari Roma dengan status pinjaman awal disertai kewajiban membeli, melihat nilainya melonjak setelah mencatatkan tiga penampilan untuk Italia, termasuk debut bergengsi melawan Belgia pada jeda internasional terbaru. Meski rumor dari Turin dan Milan kian santer, direktur Cagliari Pietro Accardi menegaskan bahwa kepergian di tengah musim tidak masuk dalam rencana.

Accardi menekankan bahwa klub memiliki kewajiban kepada para pendukungnya untuk menjaga skuad tetap kuat dan kompetitif sepanjang sisa musim ini. "Kami sangat tahu bahwa dia mulai menarik banyak minat, seperti yang bisa Anda harapkan dari pemain kelahiran 2006 dengan kualitasnya dan ruang yang sangat besar untuk berkembang. Mewakili orang-orang ini juga berarti tidak merasa seperti singgah sementara. Tak satu pun dari kami berpikir untuk kehilangan pemain yang sangat berharga seperti itu pada Januari. Kami adalah tim terbesar ketujuh di Italia dari sisi basis suporter, jadi kami semua tahu tanggung jawab kami kepada masyarakat kami," kata Accardi kepada Tuttosport.