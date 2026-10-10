Getty Images Sport
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Juventus & Inter Milan diberi tahu bahwa wonderkid Cagliari Alessandro Romano tidak akan pergi ke mana pun pada Januari
Sikap Cagliari terkait minat Romano
Cagliari sepenuhnya sadar bahwa aset berharganya sedang mendominasi pemberitaan setelah aksi terbarunya bersama timnas Italia. Romano, yang belum lama ini menuntaskan kepindahan ke Sardinia dari Roma dengan status pinjaman awal disertai kewajiban membeli, melihat nilainya melonjak setelah mencatatkan tiga penampilan untuk Italia, termasuk debut bergengsi melawan Belgia pada jeda internasional terbaru. Meski rumor dari Turin dan Milan kian santer, direktur Cagliari Pietro Accardi menegaskan bahwa kepergian di tengah musim tidak masuk dalam rencana.
Accardi menekankan bahwa klub memiliki kewajiban kepada para pendukungnya untuk menjaga skuad tetap kuat dan kompetitif sepanjang sisa musim ini. "Kami sangat tahu bahwa dia mulai menarik banyak minat, seperti yang bisa Anda harapkan dari pemain kelahiran 2006 dengan kualitasnya dan ruang yang sangat besar untuk berkembang. Mewakili orang-orang ini juga berarti tidak merasa seperti singgah sementara. Tak satu pun dari kami berpikir untuk kehilangan pemain yang sangat berharga seperti itu pada Januari. Kami adalah tim terbesar ketujuh di Italia dari sisi basis suporter, jadi kami semua tahu tanggung jawab kami kepada masyarakat kami," kata Accardi kepada Tuttosport.
- Getty Images Sport
Mengincar masa depan
Terkait keputusannya mengenakan seragam Italia, Accardi menyoroti bahwa Romano mendekati pilihan-pilihan penting dengan keseimbangan antara keterbukaan dan karakter yang mandiri. Meski ia mendengarkan nasihat dengan saksama, pada akhirnya ia membuat pilihan itu sendiri, mengikuti kata hatinya untuk mengambil keputusan yang bermanfaat bagi kariernya saat ini dan ambisinya di masa depan.
"Dia membuat keputusannya sendiri karena dia adalah sosok yang mau mendengarkan, tetapi pada saat yang sama, dia punya kepribadiannya sendiri, karakternya sendiri. Karena itu, seperti yang dia jelaskan, dia merasa harus membuat pilihan ini dengan hatinya, untuk masa kini, tetapi juga untuk masa depan," jelas Accardi.
Perkembangan dan kekuatan mental
Keyakinan Accardi terhadap Romano berakar pada ketangguhan sang pemain yang sudah terbukti selama waktunya di divisi bawah sebelum mencapai kasta tertinggi. Direktur itu mencatat bahwa periode Romano di Spezia menjadi pemicu keyakinannya terhadap potensi jangka panjang pemain tersebut. Gelandang muda itu bermain di setiap pertandingan selama periode yang penuh ujian bagi klub asal Liguria tersebut, menunjukkan kedewasaan yang jarang dimiliki pemain seusianya.
"Dia membuat saya terkesan musim lalu dengan seberapa cepat dia beradaptasi dengan situasi sulit di Spezia. Seorang pemain muda yang, dalam pengalaman pertamanya di level senior, mampu memantapkan dirinya dan bermain dalam seluruh 19 pertandingan meski di tengah kesulitan, menunjukkan seperti apa mentalitas yang dia miliki. Dia tentu sangat diminati pada musim panas ini. Tim-tim lain tertarik, tetapi saya percaya proyek Cagliari, dan di atas segalanya pelatih, menjadi pembeda," kata Accardi.
- Getty Images Sport
Tetap rendah hati meski tengah menanjak
Accardi menyoroti bahwa terlepas dari perkembangan pesatnya, Romano tetap membumi seperti pada hari pertamanya di Cagliari. Meski mendapat tempat di tim nasional jelas membantu perkembangannya, sang direktur mencatat bahwa talenta muda itu memahami perjalanan dan perkembangannya saat ini tetap berakar kuat di klub.
"Sama seperti pada hari pertama. Dia tahu bahwa tim nasional tentu telah memberinya sesuatu, tetapi pada saat yang sama dia tahu bahwa jalannya ada di sini, di Cagliari," kata Accardi.
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