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imago-sport-10599180.jpgUlmer/Lingria
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Juventus amankan masa depan Davide Marchisio saat putra legenda klub itu menandatangani kontrak profesional pertamanya

Juventus
Serie A
C. Marchisio

Juventus telah mengambil langkah penting untuk menjaga salah satu warisan paling ikonik klub dengan mengamankan masa depan jangka panjang Davide Marchisio. Gelandang remaja itu, yang mewarisi lebih dari sekadar nama besar, secara resmi telah mengikat masa depannya dengan Juventus.

  • Remaja menandatangani kontrak profesional

    Akademi Juventus secara resmi telah mengikat prospek berbakat Davide Marchisio dengan kontrak profesional pertamanya, yang berlaku hingga 2028. Lahir pada 31 Agustus 2009, gelandang itu menikmati perkembangan yang stabil berkat etos kerja luar biasa di level junior Juventus. Meraih status profesional menjadi bukti konkret atas kerja keras pribadinya di Turin, alih-alih sekadar mengandalkan nama keluarga sang ayah yang termasyhur.

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  • Juventus v N.E.C. Nijmegen - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Gelandang berjanji memberikan komitmen penuh

    Ikatan mendalam seumur hidup dengan Juventus membuat penandatanganan kontrak itu menjadi momen yang sangat emosional bagi pemain muda tersebut. Davide tetap bertekad membuktikan kualitasnya di atas lapangan sambil membalas kepercayaan penuh dari jajaran petinggi klub dengan kerja keras tanpa henti.

    Membagikan kebahagiaannya di media sosial setelah meresmikan kesepakatan tersebut, Davide mengatakan: "Bangga telah menandatangani kontrak profesional pertama saya dengan tim yang saya impikan dan cintai sejak kecil. Saya akan terus bekerja dengan ambisi besar dan keinginan untuk berkembang, memberikan segalanya untuk warna-warna ini. Fino alla fine."

  • Dinasti keluarga terus berkembang pesat

    Kiprah cepat Davide di lini tengah dibina dengan cermat oleh ayahnya, Claudio, yang bimbingannya yang terukur melindunginya dari perbandingan yang membebani. Sebelum memantapkan diri sebagai pemain reguler di level U-18, ia tampil 23 kali dan mencetak tiga gol di level U-17, termasuk satu gol menonjol dalam Derby della Mole. Paparan krusial di level senior datang pada akhir musim lalu ketika Luciano Spalletti memasukkan remaja itu ke sesi latihan tim utama di Continassa.

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    Lompatan Next Gen menanti

    Davide diproyeksikan memainkan peran penting untuk tim U-18 setelah mencetak gol bersejarah pertama tim yang baru dibentuk itu pada awal musim ini. Menampilkan performa yang konsisten sepanjang kampanye domestik yang berat akan menjadi faktor vital untuk mempercepat jalannya menuju skuad Juventus Next Gen. Staf tim utama akan memantau secara ketat kematangan fisik dan teknis remaja itu sepanjang musim gugur untuk mempermudah transisinya ke sepak bola senior.

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