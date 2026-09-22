Ikatan mendalam seumur hidup dengan Juventus membuat penandatanganan kontrak itu menjadi momen yang sangat emosional bagi pemain muda tersebut. Davide tetap bertekad membuktikan kualitasnya di atas lapangan sambil membalas kepercayaan penuh dari jajaran petinggi klub dengan kerja keras tanpa henti.

Membagikan kebahagiaannya di media sosial setelah meresmikan kesepakatan tersebut, Davide mengatakan: "Bangga telah menandatangani kontrak profesional pertama saya dengan tim yang saya impikan dan cintai sejak kecil. Saya akan terus bekerja dengan ambisi besar dan keinginan untuk berkembang, memberikan segalanya untuk warna-warna ini. Fino alla fine."