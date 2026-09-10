Juventus, Alajbegović dan 10 lainnya: pemain Bosnia itu satu-satunya pemain Juventus dengan prospek internasional

Di antara 30 kandidat Ballon d'Or dan para kandidat penghargaan lain yang akan diberikan oleh France Football di sela-sela penghargaan utama, hanya ada dua pesepakbola yang bermain di Serie A: Lautaro Martinez, kapten Inter (masuk 30 besar), dan Kerim Alajbegović (masuk nominasi untuk penghargaan pemain muda terbaik). Di satu sisi ada pemain Argentina kelahiran 1997, pemenang Scudetto, Piala Dunia, dan top skor, di sisi lain ada talenta muda Juventus, yang sejauh ini baru meletakkan fondasi bagi karier yang berpotensi besar. Di Juventus tidak ada pemain lain yang, dari segi performa, bahkan hanya mendekati untuk dipertimbangkan.





Pengakuan ini, dan kredensial yang dibawa pemain kelahiran 2007 itu saat datang ke Turin, termasuk penampilan apiknya di Piala Dunia bersama timnas Bosnia, seharusnya cukup untuk membuat Juventus, dan Luciano Spalletti, berpikir untuk bertaruh sepenuhnya pada Alajbegović. Bukan berarti di Turin mereka tidak yakin akan hal itu, dimulai dari Frederic Massara, direktur olahraga Juventus.



