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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, Alajbegović dan 10 lainnya: pemain Bosnia itu satu-satunya pemain Juventus dengan prospek internasional

Juventus
K. Alajbegovic

Pemain Bosnia itu adalah satu-satunya pemain Juventus yang memiliki

Di antara 30 kandidat Ballon d'Or dan para kandidat penghargaan lain yang akan diberikan oleh France Football di sela-sela penghargaan utama, hanya ada dua pesepakbola yang bermain di Serie A: Lautaro Martinez, kapten Inter (masuk 30 besar), dan Kerim Alajbegović (masuk nominasi untuk penghargaan pemain muda terbaik). Di satu sisi ada pemain Argentina kelahiran 1997, pemenang Scudetto, Piala Dunia, dan top skor, di sisi lain ada talenta muda Juventus, yang sejauh ini baru meletakkan fondasi bagi karier yang berpotensi besar. Di Juventus tidak ada pemain lain yang, dari segi performa, bahkan hanya mendekati untuk dipertimbangkan.


Pengakuan ini, dan kredensial yang dibawa pemain kelahiran 2007 itu saat datang ke Turin, termasuk penampilan apiknya di Piala Dunia bersama timnas Bosnia, seharusnya cukup untuk membuat Juventus, dan Luciano Spalletti, berpikir untuk bertaruh sepenuhnya pada Alajbegović. Bukan berarti di Turin mereka tidak yakin akan hal itu, dimulai dari Frederic Massara, direktur olahraga Juventus.


  • Sejauh ini Alajbegović dimasukkan ke tim secara bertahap: duduk di bangku cadangan selama 90 menit melawan Frosinone, bermain selama 33 menit melawan Parma setelah masuk dari bangku cadangan, dan bermain selama 64 menit melawan AC Milan sebagai starter. Melawan AC Milan, Alajbegović memainkan setengah jam pertama dengan baik, berawal dari sisi kiri lalu bergerak ke tengah, sebelum kemudian menurun seiring laga berjalan, hingga akhirnya digantikan oleh Boga.


    Dengan mempertimbangkan juga cedera Yildiz, yang akan kembali pada November, serta Boga sendiri, yang absen sekitar sebulan, Juventus saat ini harus memberikan kepercayaan tanpa syarat kepada Alajbegović, karena dua alasan yang saling melengkapi: karena kebutuhan dan karena keyakinan, sebab akan terasa setidaknya aneh jika tidak memainkan salah satu dari hanya dua pemain Serie A yang dipertimbangkan oleh penghargaan dari France Football.


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  • Di tengah Juventus yang kesulitan menciptakan permainan, peluang, dan gol, Alajbegović harus mendapat ruang secara konsisten, baik untuk situasi saat ini maupun untuk masa depan. Berusia 18 tahun (ia akan genap 19 tahun pada 21 September), dengan 44 penampilan dan 13 gol bersama Salzburg musim lalu, ditambah 14 penampilan dan 2 gol bersama tim nasional, pemain Bosnia itu harus menjadi salah satu pilar untuk membangun kembali Juventus yang menang, baik saat Yildiz absen maupun ketika pemain Turki itu kembali tersedia, dan dalam kasus itu Spalletti yang harus menemukan cara dan solusi agar dua talenta tersebut bisa bermain berdampingan. Alajbegovic dan Yildiz adalah satu-satunya dua pemain Juventus dengan prospek internasional: saat ini, dengan pemain Turki itu absen, pemain Bosnia itu adalah satu-satunya.


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