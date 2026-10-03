Kerim Alajbegovic menjadi protagonis utama dalam laga Nations League yang berakhir imbang 1-1 bagi Bosnia melawan Swedia, pertandingan di mana tim nasional itu pada dasarnya berpamitan dengan idolanya, Edin Dzeko, di markas Zenica, dengan sang pemain siap pensiun dari sepak bola internasional.

Namun, bagi gelandang serang Juventus itu, bukan hanya gol penyeimbang di akhir laga yang terjadi, melainkan juga sedikit kekhawatiran bagi para tifosi Juventus, yang melihatnya terpaksa meninggalkan lapangan karena masalah otot pada menit ke-87, sesaat setelah mencetak gol.



