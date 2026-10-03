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Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Juventus: Alajbegovic cetak gol dan mengalami pergantian paksa dalam laga Bosnia-Swedia. Pelatih timnas Barbarez menenangkan: "Kram"

Juventus
Bosnia and Herzegovina vs Sweden
Bosnia and Herzegovina
Sweden
UEFA Nations League B
K. Alajbegovic

Kerim Alajbegovic menjadi protagonis utama dalam laga Nations League yang berakhir imbang 1-1 bagi Bosnia melawan Swedia, pertandingan di mana tim nasional itu pada dasarnya berpamitan dengan idolanya, Edin Dzeko, di markas Zenica, dengan sang pemain siap pensiun dari sepak bola internasional.

Namun, bagi gelandang serang Juventus itu, bukan hanya gol penyeimbang di akhir laga yang terjadi, melainkan juga sedikit kekhawatiran bagi para tifosi Juventus, yang melihatnya terpaksa meninggalkan lapangan karena masalah otot pada menit ke-87, sesaat setelah mencetak gol.


  • motor penggerak

    Alajbegovic menjadi salah satu protagonis utama pada malam Bosnia. Pemain kelahiran 2007 milik Juventus itu memiliki peluang bagus pada babak pertama, dengan tembakan tepat sasaran pada menit ke-11 yang ditepis dengan baik oleh kiper Swedia, sebelum tampil menentukan pada akhir laga dengan mencetak gol penyeimbang, meski berbau keberuntungan, pada babak kedua. Swedia sempat unggul pada menit ke-61 melalui Viktor Gyökeres, tetapi respons Bosnia datang sepuluh menit sebelum laga usai.

    Pada menit ke-80, Alajbegović memungut bola kedua setelah tendangan bebas dari sisi lapangan dan mencoba mengirim bola ke tengah: umpannya melengkung dengan trajektori yang mengecoh, tak ada seorang pun yang menyentuh bola yang, setelah memantul ke arah tiang jauh, melewati kiper Viktor Johansson yang gagal menyelamatkan hasil pertandingan.

  • Terpaksa diganti

    Namun, yang membuat para suporter Juventus cemas adalah pergantian paksa Alajbegovic pada menit ke-87. CT Barbarez memang memutuskan untuk menariknya ke bangku cadangan pada momen positif bagi tim nasional Bosnia, memberi ruang bagi Zinedin Smajlović.

    Keputusan yang sejak awal tampak berkaitan dengan kondisi fisik gelandang serang Juventus itu yang mengalami masalah otot. Sebelum pergantian, pemain tersebut memang meminta intervensi staf medis untuk memijat otot adduktor paha kanannya.

  • "Hanya kram"

    Namun setelah pertandingan, saat berbicara dalam konferensi pers, pelatih tim nasional Bosnia itu menenangkan semua pihak terkait kondisi Alajbegović: "Kerim tidak ingin keluar, dia mengalami kram dan karena itu kami menariknya keluar. Banyak yang mengalami hal yang sama, 4 pertandingan dalam waktu sesingkat itu menyulitkan".

    Dengan demikian, Barbarez pada dasarnya menepis adanya masalah otot yang berkaitan dengan cedera, dengan menjelaskan bahwa pergantian itu semata-mata disebabkan oleh kram. Jadi, tampaknya tidak ada yang serius, tetapi staf medis Bosnia akan terus memantau kondisinya menjelang laga-laga berikutnya bersama tim nasional dan kepulangannya ke Turin.

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