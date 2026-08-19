Masa kebersamaan Arthur selama enam tahun dengan Juventus mendekati akhir yang mendadak. Alih-alih mencari tujuan sementara lain untuk sang gelandang, Juventus kini aktif mengupayakan pemutusan kontrak. Mantan pemain Barcelona dan Liverpool itu saat ini masih terikat di Allianz Stadium hingga Juni 2027, tetapi kedua pihak dilaporkan sama-sama ingin mengakhiri sisa tahun dalam kesepakatan tersebut demi memberi jalan bagi awal baru di tempat lain.

Menurut Sky Sport Italia, kedua pihak sedang berupaya menemukan kesepakatan yang akan membuat pemain Brasil itu pergi sebelum kontraknya berakhir secara alami. Langkah ini menandai akhir dari fase yang sulit bagi sang pemain di Italia, karena Juventus memprioritaskan melepas para pemain bergaji tinggi yang tidak masuk dalam rencana jangka panjang manajer untuk skuad.