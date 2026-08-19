Getty Images Sport
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Juventus akan mengakhiri kontrak Arthur Melo saat masa tinggal pemain Brasil itu yang mengecewakan di Turin mendekati akhir
Pembicaraan pemutusan kontrak sedang berlangsung
Masa kebersamaan Arthur selama enam tahun dengan Juventus mendekati akhir yang mendadak. Alih-alih mencari tujuan sementara lain untuk sang gelandang, Juventus kini aktif mengupayakan pemutusan kontrak. Mantan pemain Barcelona dan Liverpool itu saat ini masih terikat di Allianz Stadium hingga Juni 2027, tetapi kedua pihak dilaporkan sama-sama ingin mengakhiri sisa tahun dalam kesepakatan tersebut demi memberi jalan bagi awal baru di tempat lain.
Menurut Sky Sport Italia, kedua pihak sedang berupaya menemukan kesepakatan yang akan membuat pemain Brasil itu pergi sebelum kontraknya berakhir secara alami. Langkah ini menandai akhir dari fase yang sulit bagi sang pemain di Italia, karena Juventus memprioritaskan melepas para pemain bergaji tinggi yang tidak masuk dalam rencana jangka panjang manajer untuk skuad.
- Getty Images Sport
Kedatangan yang memecahkan rekor gagal memenuhi harapan
Kedatangan Arthur di Turin pada 2020 tetap menjadi salah satu transfer yang paling banyak dibicarakan dalam sejarah Serie A belakangan ini, terutama karena sifat finansial transaksi yang kompleks. Ia datang dari Barcelona dengan biaya yang mencengangkan, sekitar €80 juta, sebagai bagian dari kesepakatan yang membuat Miralem Pjanic pindah ke arah sebaliknya ke Catalonia dengan nilai €60 juta.
Pertukaran itu saat itu dipandang sebagai cara bagi kedua klub untuk menyeimbangkan pembukuan mereka, tetapi di atas lapangan hasilnya jauh dari yang diharapkan. Secara statistik, dampaknya tetap terbatas sepanjang tahun-tahun awalnya di klub. Ia hanya mencatatkan 22 penampilan liga pada musim debutnya, lalu 20 lagi pada tahun keduanya.
Empat musim peminjaman keliling klub
Karier gelandang itu ditandai oleh serangkaian masa singgah sementara di Eropa dan Amerika Selatan. Sejak tidak lagi menjadi pilihan di Juve, Arthur sempat membela Liverpool, Fiorentina, Girona, dan yang terbaru menjalani masa peminjaman kembali di negara asalnya bersama Gremio.
Kepulangan terbarunya ke Gremio terbukti menjadi periode paling suksesnya dalam beberapa tahun terakhir, memberikan menit bermain reguler yang dibutuhkan sang gelandang untuk menghidupkan kembali kariernya. Namun, kepindahan kembali ke Brasil itu terhenti lebih cepat karena situasi finansial Gremio membuat mereka tidak mampu memenuhi valuasi yang dipatok Juventus. Hal ini membuat sang pemain kembali ke Continassa tanpa jalur yang jelas untuk kembali masuk ke skuad tim utama.
- Getty Images
Tidak ada tawaran peminjaman yang konkret
Konfirmasi final mengenai status Arthur di klub datang dalam persiapan pramusim saat ini. Pemain asal Brasil itu menjadi salah satu nama yang absen mencolok dari skuad pertandingan untuk laga uji coba terbaru melawan tim Next Gen, sebuah indikasi jelas bahwa ia tidak menjadi bagian dari proyek teknis ke depan. Tanpa ada tawaran peminjaman konkret di atas meja dan tuntutan gajinya terbukti menjadi kendala bagi banyak pihak yang berminat, pemutusan kontrak secara mutual tampak sebagai solusi yang paling logis.
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