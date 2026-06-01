Juventus, AC Milan, dan Roma ikut bergabung dengan Napoli dalam perburuan Alejandro Garnacho setelah musim debutnya yang kurang memuaskan di Chelsea

Meskipun mengalami kesulitan di Inggris, nilai pasar Garnacho tetap tinggi di Italia, di mana potensinya masih dianggap sebagai pemain kelas atas. Napoli telah lama mengagumi pemain muda ini; Antonio Conte sebelumnya mengidentifikasinya sebagai penerus ideal Khvicha Kvaratskhelia ketika Partenopei ditawari harga yang mengejutkan sebesar €65-70 juta oleh United. Meskipun angka-angka tersebut membuat Napoli ragu pada saat itu, situasinya kini telah berubah secara signifikan, dan pintu telah terbuka lebar untuk kemungkinan kepindahannya ke Stadion Diego Armando Maradona.

Napoli tidak sendirian dalam minatnya, karena sejumlah raksasa Italia kini ikut bersaing, menurut ASRomaLive. Juventus, AC Milan, dan Roma dilaporkan telah menerima berkas-berkas mengenai sang winger melalui perantara. Ketiga klub tersebut secara resmi sedang mencari pemain baru untuk posisi penyerang sayap dan tertarik dengan prospek untuk menghidupkan kembali pemain yang pernah dianggap sebagai salah satu talenta paling cemerlang di dunia sepak bola. Daya tarik Serie A, liga yang sering menjadi tempat berlindung bagi para pemain yang tersingkir dari Liga Premier, mungkin adalah hal yang dibutuhkan Garnacho untuk menghidupkan kembali kariernya yang mandek.