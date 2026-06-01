Juventus, AC Milan, dan Roma ikut bergabung dengan Napoli dalam perburuan Alejandro Garnacho setelah musim debutnya yang kurang memuaskan di Chelsea
Chelsea siap melepas Garnacho
Setelah tiba di London dengan beban ekspektasi yang besar, pemain sayap kelahiran Madrid ini kesulitan beradaptasi dengan kehidupan di bawah sorotan Stamford Bridge, sehingga membuat petinggi klub mempertimbangkan strategi keluar yang cepat. Berbagai laporan menyebutkan bahwa Chelsea memasang Alejandro Garnacho di bursa transfer setelah musim yang gagal membuktikan nilai transfernya yang fantastis.
Garnacho pindah ke Chelsea musim panas lalu dengan nilai transfer sekitar €47 juta, yang mencakup klausul 10% dari hasil penjualan di masa depan untuk United. Namun, pengembalian investasi tersebut sangat minim. Pemain sayap ini hanya mencetak delapan gol di semua kompetisi, dengan satu gol di Liga Premier dan satu gol di Liga Champions. Bukan hanya kurangnya gol yang membuat pimpinan The Blues frustrasi, tetapi juga inkonsistensi performa secara umum yang membuatnya turun peringkat.
Empat klub Serie A memantau perkembangan situasi
Meskipun mengalami kesulitan di Inggris, nilai pasar Garnacho tetap tinggi di Italia, di mana potensinya masih dianggap sebagai pemain kelas atas. Napoli telah lama mengagumi pemain muda ini; Antonio Conte sebelumnya mengidentifikasinya sebagai penerus ideal Khvicha Kvaratskhelia ketika Partenopei ditawari harga yang mengejutkan sebesar €65-70 juta oleh United. Meskipun angka-angka tersebut membuat Napoli ragu pada saat itu, situasinya kini telah berubah secara signifikan, dan pintu telah terbuka lebar untuk kemungkinan kepindahannya ke Stadion Diego Armando Maradona.
Napoli tidak sendirian dalam minatnya, karena sejumlah raksasa Italia kini ikut bersaing, menurut ASRomaLive. Juventus, AC Milan, dan Roma dilaporkan telah menerima berkas-berkas mengenai sang winger melalui perantara. Ketiga klub tersebut secara resmi sedang mencari pemain baru untuk posisi penyerang sayap dan tertarik dengan prospek untuk menghidupkan kembali pemain yang pernah dianggap sebagai salah satu talenta paling cemerlang di dunia sepak bola. Daya tarik Serie A, liga yang sering menjadi tempat berlindung bagi para pemain yang tersingkir dari Liga Premier, mungkin adalah hal yang dibutuhkan Garnacho untuk menghidupkan kembali kariernya yang mandek.
Kendala keuangan dalam kesepakatan yang mungkin terjalin
Meskipun minat dari Italia sudah nyata, kesepakatan potensial apa pun sepenuhnya bergantung pada penilaian Chelsea terhadap sang pemain. Jika The Blues bertekad untuk mendapatkan kembali seluruh biaya transfer sebesar €47 juta yang mereka bayarkan setahun lalu, kemungkinan kepindahan ke Italia menjadi jauh lebih kecil. Kendala finansial di kalangan klub-klub papan atas Serie A membuat klub seperti Roma dan AC Milan enggan membayar terlalu mahal untuk seorang pemain yang baru saja menjalani musim individu yang mengecewakan; mereka lebih memilih untuk menegosiasikan persyaratan yang lebih menguntungkan.
Situasi ini masih belum pasti menjelang jendela transfer musim panas. Kesediaan Chelsea untuk mendengarkan tawaran menandai penurunan status yang signifikan bagi Garnacho, yang meninggalkan United dengan harapan menjadi pilar utama era baru di London Barat. Sebaliknya, ia kini berada di persimpangan jalan. Baik ia berlabuh di Turin, Milan, atau Naples, bulan-bulan mendatang akan menjadi krusial bagi pemain internasional Argentina ini yang masih memiliki usia di pihaknya namun tidak bisa membiarkan dirinya terombang-ambing selama setahun lagi.
Kesempatan untuk membuktikan diri di Italia
Meskipun baru-baru ini mengalami kesulitan di Liga Premier, kualitas Garnacho tetap tak terbantahkan, dan tempo permainan yang lebih lambat di Serie A bisa menjadi lingkungan yang ideal baginya untuk kembali menemukan performa terbaiknya. Baik itu pindah ke Turin, Milan, atau Roma, persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya semakin memanas seiring upaya Chelsea untuk merombak skuad mereka menjelang musim depan.