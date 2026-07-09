Juventus, 29 pemain dalam skuad: siapa yang dipastikan bertahan, berapa banyak masalah yang harus diselesaikan

Di posisi kiper, Perin dan Pinsoglio diperkirakan akan tetap bertahan, sementara Di Gregorio akan hengkang. Di lini belakang, hanya Kalulu yang dipastikan bertahan, sedangkan hal yang sama tidak berlaku untuk Bremer, yang memiliki klausul pelepasan sebesar 58 juta euro dengan batas waktu 10 Agustus. Masa depan Cambiaso, Gatti, Kelly, dan Cabal juga masih belum pasti, selain para pemain yang kembali dari masa peminjaman: Joao Mario, Rouhi, dan Rugani.





Beralih ke lini tengah, Locatelli dan McKennie dipastikan bertahan, sedangkan Thuram masih diragukan (jika ada tawaran setidaknya 40 juta), Koopmeiners dan Miretti sedang diincar untuk dijual secara permanen, sementara untuk Adzic sedang dicari solusi peminjaman. Arthur dan Douglas Luiz yang kembali dari masa peminjaman juga kembali ditawarkan ke pasar transfer.





Terakhir, lini serang: selain Yildiz, di lini serang akan ada Boga (yang kontraknya telah ditebus) dan Ekhator (rekrutan baru). Kecuali jika ada tawaran yang tidak bisa ditolak, Conceicao juga diperkirakan akan tetap bertahan, sementara David, Openda, dan Zhegrova berada di bursa transfer. Kasus Milik juga masih harus diselesaikan, sementara Nico Gonzalez, yang masa peminjamannya di Atletico Madrid telah berakhir, kini tersedia di bursa transfer namun sangat disukai oleh Spalletti; jika harus memilih antara pemain asal Argentina itu di satu sisi, dan David, Openda, serta Zhegrova di sisi lain, ia tidak akan ragu-ragu.



