Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Carnevali Grafica Juve
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, 29 pemain dalam skuad: siapa yang dipastikan bertahan, berapa banyak kasus yang masih harus diselesaikan

Juventus
Transfers
L. Spalletti
Serie A

Banyak pemain yang kembali dari masa peminjaman dan kini harus ditempatkan kembali

Skuad Juventus asuhan Luciano Spalletti (kontrak berakhir pada 2028) saat ini terdiri dari 29 pemain, termasuk para pemain yang telah kembali dari masa peminjaman, dan yang hampir semuanya sedang menunggu penempatan baru, baik secara permanen maupun kembali dipinjamkan.


Dengan catatan bahwa tidak ada pemain Juventus yang tidak bisa dilepas, kecuali mungkin hanya Kenan Yildiz, jika kita menelusuri daftar pemain Bianconeri sebagaimana tercatat pada 9 Juli, harus diakui bahwa sangat sedikit pemain yang dipastikan, atau hampir dipastikan, akan menjadi bagian dari musim 2026-27 “La Vecchia Signora”.


  • SEKTOR DEMI SEKTOR

    Di posisi kiper, Perin dan Pinsoglio diperkirakan akan tetap bertahan, sementara Di Gregorio akan hengkang. Di lini belakang, hanya Kalulu yang dipastikan bertahan, sedangkan hal yang sama tidak berlaku untuk Bremer, yang memiliki klausul pelepasan sebesar 58 juta euro dengan batas waktu 10 Agustus. Masa depan Cambiaso, Gatti, Kelly, dan Cabal juga masih belum pasti, selain para pemain yang kembali dari masa peminjaman: Joao Mario, Rouhi, dan Rugani.


    Beralih ke lini tengah, Locatelli dan McKennie dipastikan bertahan, sedangkan Thuram masih diragukan (jika ada tawaran setidaknya 40 juta), Koopmeiners dan Miretti sedang diincar untuk dijual secara permanen, sementara untuk Adzic sedang dicari solusi peminjaman. Arthur dan Douglas Luiz yang kembali dari masa peminjaman juga kembali ditawarkan ke pasar transfer.


    Terakhir, lini serang: selain Yildiz, di lini serang akan ada Boga (yang kontraknya telah ditebus) dan Ekhator (rekrutan baru). Kecuali jika ada tawaran yang tidak bisa ditolak, Conceicao juga diperkirakan akan tetap bertahan, sementara David, Openda, dan Zhegrova berada di bursa transfer. Kasus Milik juga masih harus diselesaikan, sementara Nico Gonzalez, yang masa peminjamannya di Atletico Madrid telah berakhir, kini tersedia di bursa transfer namun sangat disukai oleh Spalletti; jika harus memilih antara pemain asal Argentina itu di satu sisi, dan David, Openda, serta Zhegrova di sisi lain, ia tidak akan ragu-ragu.


    • Iklan

  • SKUAD JUVENTUS PADA 9 JULI 2026

    Penjaga gawang (3): Di Gregorio (kontrak berakhir pada 2029), Perin (2027), Pinsoglio (2027)


    Bek (9): Joao Mario 2030, Rouhi 2028, Rugani 2028, Bremer 2029, Cabal 2029, Cambiaso 2029, Gatti 2030, Kalulu 2029, Kelly 2029


    Gelandang (8): Arthur 2027, Douglas Luiz 2029, Adzic 2029, Koopmeiners 2029, Locatelli 2030, McKennie 2030, Miretti 2028, Thuram 2029


    Penyerang (9): Ekhator 2031, Nico Gonzalez 2029, Boga 2029, Conceiçao 2030, David 2030, Milik 2027, Openda 2030, Yildiz 2030, Zhegrova 2030

  • KONDISI PASAR HARI INI

    Pemain baru: Ekhator (penyerang, Genoa), Rouhi (bek, Carrarese), Joao Mario (bek, Bologna), Arthur (gelandang, Gremio), Nico Gonzalez (penyerang, Atletico Madrid), Douglas Luiz (gelandang, Aston Villa), Rugani (bek, Fiorentina)


    Pemain yang hengkang: Holm (bek, Bologna), Kostic (gelandang, kontrak habis), Vlahovic (penyerang, kontrak habis)



    WHATSAPP: Semua PEMBARUAN secara REAL-TIME! Bergabunglah dengan saluran WHATSAPP CALCIOMERCATO.COM: klik di sini




    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Club Friendlies
Basel crest
Basel
BAS
Juventus crest
Juventus
JUV