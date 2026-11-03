Pengesahan laporan keuangan, penunjukan dua anggota dewan direksi, dan pelimpahan wewenang kepada dewan direksi untuk penambahan modal. Itulah agenda Rapat Umum Pemegang Saham Juventus hari ini. Laporan keuangan per 30 Juni 2026 mencatat kerugian sebesar 66 juta, sementara nilai penambahan modal mencapai 250 juta, "untuk mendukung penguatan struktur permodalan dan daya saing olahraga, potensi peningkatan aset properti strategis (terutama Allianz Stadium), peningkatan nilai merek, serta keberlanjutan ekonomi dan keuangan". Pemegang saham mayoritas Exor, perusahaan induk keluarga Elkann-Agnelli, menjamin pemenuhan porsi sahamnya (65,4%) serta saham yang mungkin tidak diambil oleh pemegang saham lain.
Penambahan modal sebesar 250 juta itu pada akhirnya dapat menyediakan dana sekitar 100 juta untuk dibelanjakan di bursa transfer antara Januari dan musim panas mendatang. Jumlah yang besar untuk mendatangkan pemain yang terbukti bisa diandalkan. Seperti terlihat jelas dan juga ditegaskan dalam berbagai pernyataan selama rapat, khususnya oleh Stefano Cerrato, Chief Financial Officer Juventus, lolos ke Liga Champions musim depan sangat penting bagi keuangan Juventus dan, pada gilirannya, perkembangan mereka di lapangan. Karena itu, mengingat kesulitan yang dialami tim Luciano Spalletti pada awal musim, manajemen mungkin akan menginvestasikan sebagian dana dari penambahan modal tersebut pada Januari.