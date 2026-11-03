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Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Juventus, 100 juta dari penambahan modal untuk bursa transfer: lima penyerang incaran Juventus, nama-namanya

Juventus
B. Sesko
Transfers
F. Balogun
A. Raimondo

Kesulitan terkait Kolo Muani dan Woltemade, serta penambahan modal, membuat Juventus mulai menatap bursa transfer Januari.

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05 Nov 2026

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JUV

Pengesahan laporan keuangan, penunjukan dua anggota dewan direksi, dan pelimpahan wewenang kepada dewan direksi untuk penambahan modal. Itulah agenda Rapat Umum Pemegang Saham Juventus hari ini. Laporan keuangan per 30 Juni 2026 mencatat kerugian sebesar 66 juta, sementara nilai penambahan modal mencapai 250 juta, "untuk mendukung penguatan struktur permodalan dan daya saing olahraga, potensi peningkatan aset properti strategis (terutama Allianz Stadium), peningkatan nilai merek, serta keberlanjutan ekonomi dan keuangan". Pemegang saham mayoritas Exor, perusahaan induk keluarga Elkann-Agnelli, menjamin pemenuhan porsi sahamnya (65,4%) serta saham yang mungkin tidak diambil oleh pemegang saham lain.

Penambahan modal sebesar 250 juta itu pada akhirnya dapat menyediakan dana sekitar 100 juta untuk dibelanjakan di bursa transfer antara Januari dan musim panas mendatang. Jumlah yang besar untuk mendatangkan pemain yang terbukti bisa diandalkan. Seperti terlihat jelas dan juga ditegaskan dalam berbagai pernyataan selama rapat, khususnya oleh Stefano Cerrato, Chief Financial Officer Juventus, lolos ke Liga Champions musim depan sangat penting bagi keuangan Juventus dan, pada gilirannya, perkembangan mereka di lapangan. Karena itu, mengingat kesulitan yang dialami tim Luciano Spalletti pada awal musim, manajemen mungkin akan menginvestasikan sebagian dana dari penambahan modal tersebut pada Januari.

  • PENYERANG TENGAH

    Krisis terbesar ada di posisi penyerang tengah. Produktivitas gol Randal Kolo Muani dan Nick Woltemade di liga sangat buruk: keduanya hanya mencetak satu gol (oleh Kolo Muani) dalam 10 pekan Serie A (catatan mereka lebih baik di Liga Europa, dengan tiga gol dari pemain asal Jerman itu dan dua gol dari pemain asal Prancis). Jelas bahwa dengan produktivitas gol seperti ini dari kedua penyerang tengahnya, Juventus akan sulit berharap finis di empat besar klasemen. Sebelum bursa transfer Januari, Spalletti mau tidak mau harus mengandalkan keduanya. Lalu, pada Januari, jika keduanya belum juga menunjukkan perkembangan dan produktivitas gol mereka tidak membaik, Juventus praktis harus kembali ke bursa transfer untuk mencari penyerang tengah yang lebih sesuai dengan karakteristik yang diinginkan Spalletti (pemain seperti Vlahovic, tepatnya), dan yang terutama lebih tajam di depan gawang dibandingkan Kolo Muani dan Woltemade, terlepas dari kontribusi yang bisa diberikan mulai sekarang oleh pemain kelahiran 2006, Jeff Ekhator, yang kembali setelah awal musimnya diwarnai cedera.

    Dalam beberapa bulan ke depan, Juventus akan memantau situasi Benjamin Sesko di Manchester United dan Florian Balogun di Monaco: baik penyerang nomor sembilan asal Slovenia itu maupun pemain asal Amerika Serikat tersebut memiliki karakteristik yang tidak dimiliki dua penyerang tengah Juventus saat ini. Brian Brobbey juga masuk daftar, penyerang Sunderland asal Belanda kelahiran 2002. Di antara target Juventus ada pula Antonio Raimondo, pemain Frosinone kelahiran 2004 yang mencetak delapan gol dalam sembilan pertandingan liga. Namun, cedera yang dialami penyerang muda itu pada Minggu saat melawan Torino, yang mengenai ligamen pergelangan kakinya dan membuatnya harus menepi sekitar dua bulan, bisa membuat kemungkinan transfernya mundur ke musim panas mendatang, bukan pada bursa transfer musim dingin. Terakhir, Younes Ebnoutalib juga masuk daftar, pemain Eintracht Frankfurt asal Jerman kelahiran 2003 yang mencetak delapan gol dalam sepuluh pertandingan musim ini di Bundesliga dan Piala Jerman.

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05 Nov 2026

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