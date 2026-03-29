Juve, Zhegrova gagal di lapangan dan dalam laporan keuangan: angka yang harus dibayar untuk melepasnya

Angka-angka yang mengkhawatirkan dan manajemen yang berorientasi pasar yang tidak akan mudah. Bagaimana masa depan Zhegrova?

Juventus sedang bersiap menghadapi akhir musim yang akan berlangsung sengit dan, tak terelakkan, selain berjuang merebut posisi ke-4 di mana mereka harus bersaing dengan Roma dan Como, klub ini juga sudah mulai memikirkan masa depan serta bursa transfer musim panas mendatang, di mana banyak keputusan harus diambil—baik terkait pemain baru maupun, terutama, pemain yang akan dilepas.


Luciano Spalletti, setelah menandatangani perpanjangan kontrak, harus mengambil keputusan akhir mengenai banyak pemain yang saat ini berada dalam posisi tidak pasti, dan di antaranya ada Edon Zhegrova. Namun, berdasarkan data statistik, gelandang serang asal Kosovo ini hingga saat ini dianggap sebagai kegagalan baik di lapangan maupun dari segi keuangan.


  • ANGKA-ANGKA YANG MENGKHATIRKAN

    Musim mantan pemain Lille ini memang mengecewakan, tetapi yang paling menjadi perbincangan adalah keputusan yang diambil oleh Luciano Spalletti pada bulan Maret ini, di mana Zhegrova hanya bermain selama total 20 menit.


    Kondisi fisiknya yang kurang prima bahkan membuatnya harus duduk di bangku cadangan saat membela Kosovo sepanjang pertandingan Playoff kualifikasi Piala Dunia, di mana Kosovo tersingkir dengan skor 4-3 dari Slovakia.


    Sepanjang musim, catatannya bahkan lebih mengkhawatirkan:

    - 21 penampilan total

    - hanya 1 kali menjadi starter

    - total 447 menit

    - 0 gol dan 0 assist


    Dalam persentase, ia hanya bermain selama 11% dari total menit yang tersedia di Serie A dan 15% di Liga Champions.

  • RUANG YANG SEMAKIN SEMPIT

    Di Juventus dan di bawah asuhan Luciano Spalletti, peluang bermain bagi "Zeppetta" (julukan yang diberikan karena tendangan volinya yang terkenal) diprediksi akan semakin berkurang seiring kembalinya penyerang seperti Milik dan Vlahovic serta perkembangan performa Boga dan Conceicao. Selain itu, masalah pubalgia yang dialaminya terus menghalangi konsistensinya untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya.

  • KEGAGALAN DALAM LAPORAN KEUANGAN

    Namun, hingga saat ini, Zhegrova bukan hanya gagal di lapangan, tetapi juga dalam hal keuangan. Gajinya sebesar 4,6 juta euro bruto per musim, dengan kontrak yang akan berakhir pada 30 Juni 2030 (total 18,4 juta euro).


    Datang ke Torino dengan biaya 14,3 juta euro ditambah 3 juta euro bonus dan 1,2 juta euro komisi, ia memiliki biaya amortisasi sebesar 2,88 juta euro (yang bisa naik jika ada bonus kualifikasi Liga Champions) dan nilai sisa di neraca yang pada 30 Juni 2026 akan mencapai tidak kurang dari sekitar 12 juta euro, angka yang harus dijadikan patokan agar tidak mengalami kerugian.

  • HARGA PENJUALANNYA

    Juventus harus berhasil menjual pemainnya dengan harga bagus pada musim panas ini agar bisa bermimpi besar dalam merekrut pemain baru, dan karenanya, mereka tidak bisa membiarkan transfer yang tidak memberikan nilai tambah secara finansial. Zhegrova diminati oleh klub-klub di Liga Premier dan Ligue 1, namun klub-klub tersebut berada di luar lingkaran kompetisi Eropa atau klub-klub yang kemungkinan besar tidak mampu menanggung biaya gajinya. Selain itu, karena alasan strategis, saat ini Juventus tidak bisa meminta kurang dari 20 juta euro untuk melepasnya secara permanen agar dapat membiayai transfer pemain penggantinya.

  • PINJAMAN DENGAN KEWAJIBAN?

    Semua kondisi tersebut membuat perpisahan musim panas dengan seragam hitam-putih menjadi rumit. Pada titik ini, akan lebih mudah dan menguntungkan jika transfer keluar tersebut disusun dalam bentuk pinjaman dengan opsi pembelian wajib bersyarat, yang akan menunda penerimaan dana lebih lanjut, sekaligus menurunkan beban biaya dalam neraca keuangan dan meningkatkan ambang batas keuntungan modal.



