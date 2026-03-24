Sejak Antonio Rüdiger kembali dari cedera lutut terakhirnya, Real Madrid telah mengumpulkan 8 kemenangan dan hanya 1 kekalahan dalam 9 pertandingan, sekaligus berhasil menyingkirkan Manchester City secara mengejutkan dalam dua leg babak 16 besar Liga Champions dan pada dasarnya menetralisir, atau hampir menetralisir, ancaman serangan sebesar Erling Haaland.





Sering dikritik secara berlebihan karena cara ia memainkan perannya, bek tengah asal Jerman ini belakangan ini menjadi sorotan bukan hanya karena gaya bermain agresifnya di lapangan, tetapi juga dan terutama karena isu terkait masa depannya dan kontraknya yang akan berakhir pada 30 Juni 2026, yang membuatnya berpotensi hengkang secara gratis.





Dalam kekosongan kontrak ini, Juventus mencoba masuk dengan Rudiger, yang justru menegaskan dalam wawancara dengan Frankfurter Allgemeine Zeitung bahwa ia akhirnya kembali ke performa 100%.