Emanuele Tramacere

Juve soal Rudiger: "Perawatan sudah selesai, saya sudah 100% fit. Gaya bermain saya memang keras, tapi saya bukan pemain yang berisiko." Pembicaraan soal transfer gratis, langkah Real Madrid

Masa depan pemain tengah asal Jerman itu masih belum pasti, namun kini masalah cedera telah teratasi dan ia ingin menutup musim ini, termasuk Piala Dunia, dengan performa terbaik.

Sejak Antonio Rüdiger kembali dari cedera lutut terakhirnya, Real Madrid telah mengumpulkan 8 kemenangan dan hanya 1 kekalahan dalam 9 pertandingan, sekaligus berhasil menyingkirkan Manchester City secara mengejutkan dalam dua leg babak 16 besar Liga Champions dan pada dasarnya menetralisir, atau hampir menetralisir, ancaman serangan sebesar Erling Haaland.


Sering dikritik secara berlebihan karena cara ia memainkan perannya, bek tengah asal Jerman ini belakangan ini menjadi sorotan bukan hanya karena gaya bermainnya yang agresif di lapangan, tetapi juga dan terutama karena isu terkait masa depannya dan kontraknya yang akan berakhir pada 30 Juni 2026, yang membuatnya berpotensi hengkang secara gratis.


Dalam kekosongan kontrak ini, Juventus mencoba masuk dengan Rudiger, yang justru menegaskan dalam wawancara dengan Frankfurter Allgemeine Zeitung bahwa ia akhirnya kembali ke performa 100%.

  • "CURE FINITE"

    "Saya merasa sangat baik dan lega karena perawatan saya sudah selesai. Sejak Agustus-September 2024, selalu ada yang tidak beres, tapi sekarang saya bisa bermain penuh tanpa masalah. Tahun lalu, saya sering berlatih dan bermain hanya dengan mengonsumsi obat penghilang rasa sakit, lalu pada Januari situasinya memburuk dan saya menyadari bahwa saya harus berhenti, terutama karena ada Piala Dunia di musim panas. Dulu saya mengesampingkan kesehatan saya karena ingin tampil 100% untuk tim. Tidak ada yang lebih saya benci daripada mengecewakan rekan-rekan saya. Setelah operasi lutut, saya belajar memahami lebih baik kapan saatnya untuk berhenti.”

  • "Saya punya gaya bertarung yang keras, saya tahu siapa yang harus diserang dengan keras"

    "Menjadi bek yang tangguh sudah menjadi bagian dari diri saya. Jika ingin unggul dalam duel satu lawan satu di level ini, Anda tidak boleh bersikap pasif dan lembut. Anda harus membuat penyerang menyadari bahwa hari ini akan menjadi hari yang berat baginya. Ini soal mentalitas. Jika lawan mudah marah, saya akan memanfaatkannya. Saya menganalisis para pemain secara mendalam sebelumnya, terkadang bahkan menyiapkan analisis video. Saya sudah tahu sejak awal siapa yang harus saya hadapi dengan kekuatan fisik"

  • "SAYA BUKAN ANCAMAN"

    "Saya sama sekali tidak menimbulkan risiko bagi tim-tim saya. (...) Sembilan tahun tanpa kartu merah di lapangan bukanlah kebetulan. Jumlah kartu kuning yang saya terima pun jauh lebih sedikit daripada yang dibayangkan banyak orang. Justru gaya bermain inilah yang memungkinkan saya bergabung dengan Real Madrid. Mereka menghargai saya karena hal itu."

  • KONTRAK DAN PERPANJANGAN

    Real Madrid menghargai Rudiger, namun sejauh ini, mengingat kondisi fisiknya, perpanjangan kontrak dengan klub Spanyol tersebut tetap menjadi pembicaraan yang tertutup dan tersimpan rapi di laci meja Florentino Perez. Rencana klub jelas adalah untuk semakin meremajakan skuad, dan pemain asal Jerman kelahiran 1993 yang baru saja genap berusia 33 tahun itu tidak termasuk dalam rencana manajemen. Musim yang naik-turun dan peningkatan hasil yang bertepatan dengan kembalinya dia ke lapangan, bagaimanapun, telah membuka peluang bagi dia untuk tetap bertahan, meskipun negosiasi yang sesungguhnya belum dimulai.

  • JUVE MENCOBA: KONTAK

    Luciano Spalletti dan Juventus, kecuali ada kejutan, akan tetap bersama pada musim depan (perpanjangan kontrak hanya tinggal ditandatangani) dan pelatih asal Tuscany itu memasukkan permintaan akan seorang bek tengah yang bertubuh kokoh dan berpengalaman untuk mendampingi Bremer guna memperkuat lini pertahanan.


    Rudiger bisa jadi merupakan kesempatan gratis yang tidak boleh dilewatkan, dengan kontak awal dengan tim manajemennya yang, menurut laporan Tuttosport, telah dimulai. Spalletti, di antara hal lain, pernah bekerja sama dengan Rudiger saat masih di Roma dan menganggapnya sebagai bek tengah yang, jika memungkinkan, nilainya bahkan lebih tinggi daripada bek asal Brasil tersebut.

  • PENAWARAN DAN PERJANJIAN

    Di Madrid, Rudiger mendapatkan gaji bersih sebesar 9 juta euro per musim ditambah bonus, namun angka-angka tersebut tampaknya akan turun secara tak terhindarkan, bahkan jika ia memperpanjang kontraknya dengan Los Merengues. Rencana Juventus adalah menawarkan kontrak dua tahun kepada sang pemain dengan opsi perpanjangan satu tahun lagi, dengan gaji sebesar 5 hingga 6 juta euro per musim; oleh karena itu, negosiasi terpenting akan berfokus pada bonus penandatanganan dan komisi untuk agen.



