Juve mengincar Tonali, Riso menyoroti Liga Premier: "Setelah Piala Dunia, City atau Arsenal mungkin akan memburunya"

Giuseppe Riso, pengacara dan agen terkenal, berbagi kisahnya kepada Calcio&Finanza dan membahas masa depan kliennya, Tonali

Giuseppe Riso, agen terkenal dan pendiri agensi GR Sports, berbagi kisahnya dalam wawancara panjang dengan Calcio&Finanza dan membahas berbagai topik, terutama yang berkaitan dengan para kliennya. Di antaranya adalah Sandro Tonali, gelandang Italia yang saat ini bermain untuk Newcastle dan menjadi incaran beberapa klub papan atas, seperti Juventus di Italia.


Menanggapi pertanyaan: "Newcastle sudah menjadi klub Liga Champions, namun kini dikabarkan bahwa Tonali menjadi incaran klub-klub papan atas yang justru berambisi memenangkan Liga Premier, seperti Arsenal atau Manchester City", Riso menjawab: "Benar, itulah tujuannya sejak ia pindah ke Inggris: berusaha menjadikannya pemain bintang. Saya pikir ia adalah pemain Italia dengan nilai pasar tertinggi di dunia." 

Dan lagi: "Jika ia bersinar di Piala Dunia, apakah City atau Arsenal akan mengikutinya? Saya tidak tahu (tertawa, red.), tapi kemungkinan besar. Semua orang menanti Piala Dunia, lalu akan muncul banyak situasi, tapi semuanya dimulai setelah Piala Dunia." Berikut pernyataan lainnya:

  • PENJUALAN TONALI

    "Transaksi ini terwujud karena klub seperti Newcastle (yang dimiliki oleh PIF, dana kekayaan negara Arab Saudi, red.) dengan dana yang tak terbatas telah memutuskan untuk berinvestasi pada Sandro. Kami mempertimbangkan ide untuk membiarkan sang pemain berkompetisi di liga yang lebih tinggi. Apakah kami tahu soal taruhan? Tidak, sama sekali tidak, apalagi jika kami tahu pasti kami akan bertindak. Saya harus katakan bahwa pada akhirnya transfer ini juga terbukti menjadi pilihan yang tepat dari sudut pandang ini. Karena baik Newcastle maupun para penggemarnya memperlakukan Sandro dengan luar biasa dan selalu mendukungnya. Di Italia, dia mendapat perlakuan yang berbeda. Tidak dari para penggemar Milan yang selalu melindunginya."

  • KEHIDUPAN SEORANG JAKSA

    "Hubungan dalam sepak bola adalah segalanya. Semakin dalam hubungan yang terjalin, semakin besar peluang untuk membangun koneksi yang sukses. Saya berusaha semaksimal mungkin (tertawa, red.), tapi saya setuju bahwa tidak selalu mudah untuk mendamaikan kepribadian-kepribadian yang begitu kuat. Bagaimana cara menjadi agen? Tidak ada aturan baku. Ada peluang-peluang yang harus segera dimanfaatkan dan dipercaya, dan tentu saja, bekerja keras."


  • AWAL KARIR BERSAMA GALLIANI

    "Dari bekerja di staf Giannino hingga pertemuan dengan Galliani? Ya, saat itu Giannino (restoran terkenal di Milan, red.) mungkin menjadi pusat aktivitas transfer dan tempat berkumpulnya banyak presiden klub. Itu tahun 2006 dan dari situlah semuanya dimulai. Di sana ada Galliani, para petinggi klub, dan pemain-pemain top dari seluruh dunia. Sebagian besar urusan bisnis lewat sana. Kami menghabiskan malam-malam panjang dengan ngobrol dan membahas sepak bola, dan saya beruntung bisa mendengarkan dan belajar sambil melayani di meja-meja. Dia (Galliani, red) memperhatikan saya dan memberi saya kesempatan untuk menghabiskan waktu bersamanya sambil mengurus beberapa tugas, dan itu memungkinkan saya untuk berada di dekatnya. Bersamanya, kami pergi ke berbagai lokasi di seluruh Italia, dan saya bertugas menjaga trofi Liga Champions: kami meletakkannya di restoran yang sedang kami kunjungi dan saya memastikan tidak ada yang terjadi pada trofi tersebut. Di luar anekdot itu, kenyataannya saya berusaha mengikuti Galliani sebanyak mungkin untuk belajar. Setiap pagi, sekitar pukul sembilan, saat dia berlibur di Forte Dei Marmi, dia membaca koran dan minum kopi di alun-alun. Tujuan saya adalah mendahuluinya agar sudah ada di sana. Saat itu, hari dan panggilan telepon pun dimulai. Saya mencoba memahami bagaimana dia menangani masalah dan beberapa dinamika baru saya pahami beberapa hari kemudian. Itu benar-benar seperti universitas dan masih begitu sampai sekarang, karena begitu saya punya masalah, saya langsung mencarinya. Setiap kali Anda makan siang atau makan malam dengannya, Anda keluar sebagai orang yang berbeda karena dia memberi saran yang tepat sasaran."

  • LAHIRNYA AGENSI

    "Di sana pun atas saran Galliani. Saat itu saya sudah mulai bekerja sebagai perantara bersama seorang agen. Pada suatu saat, dia mengajak anaknya untuk bekerja sama dengannya, dan Galliani berkata kepadaku: “Ketika anak-anak ikut terlibat, semuanya jadi lebih rumit. Saat itu aku berusia 27 tahun dan mulai berpikir untuk mandiri. Jadi, aku memulai dengan berinvestasi pada sebuah kantor kecil yang kubagi dengan orang lain. Sejujurnya, awalnya kantorku adalah mobilku."

  • MINO RAIOLA

    "Pada masa itu, Giannino juga sering ditemani oleh Mino Raiola yang sangat terkenal (manajer Italia-Belanda yang wafat pada tahun 2022 dan mantan agen, antara lain, Zlatan Ibrahimovic dan Mario Balotelli, red.). Saya sering mengamatinya, mengaguminya, dan mendengarkan ceritanya, dan dia memberi saya nasihat yang mengubah hidup saya... Suatu hari saat saya sedang melayani meja, dia berkata kepada saya: “Saya dengar kamu ingin menjadi agen,” sambil memperhatikan bahwa saat saya mengurus tugas-tugas kerja, saya berusaha sebisa mungkin berada di dekat Galliani. Dan Mino berkata kepada saya: “Jika kamu ingin menjadi agen, kamu harus bertengkar dengan Galliani.” Saat itu saya tidak mengerti apa yang dia maksud. Baru beberapa bulan kemudian, saat merenungkan kalimat itu, saya memahami maknanya: dia sedang mengatakan bahwa untuk menjalankan profesi ini, kamu harus berani berdebat bahkan dengan orang-orang paling berkuasa di industri ini, termasuk Galliani. Ini soal peran, soal memotong tali pusar, jika tidak, kamu tidak akan diakui."

  • PEMAIN PERTAMA

    "Kita sedang membicarakan 13 tahun yang lalu. Saat itu, saya sudah mengontrak Bryan Cristante, Andrea Petagna, dan Antonio Caracciolo. Mereka adalah pemain pertama yang saya rekrut, dan saya bangga mengatakan bahwa hingga hari ini mereka masih bersama saya. Caracciolo bermain di Pavia, sedangkan Cristante dan Petagna bermain di tim Primavera Milan. Awalnya, tidak ada penghasilan sama sekali, karena kontrak resmi pertama bagi para pemain baru akan datang pada tahap selanjutnya.

  • KEKURANGAN TENAGA KERJA BERKUALIFIKASI DI ITALIA

    "Saat ini di Italia terdapat masalah kekurangan talenta, dan hal ini membuat seorang pemain sepak bola mudah dipuji berlebihan dalam situasi yang sebenarnya mungkin masih memerlukan waktu lebih lama. Saya selalu mengatakan satu hal: dalam setiap perjalanan, dalam setiap profesi, pada akhirnya pasti ada pasang surut. Justru di saat-saat sulit itulah kita dapat menilai sejauh mana kualitas seseorang."

  • BAGAIMANA PERUBAHAN DI PASAR TRANSFER

    "Semuanya telah berubah. Dulu ada para pengusaha besar yang berinvestasi karena passion dan melakukannya dengan penuh semangat. Kini, soal dana tentu saja berbeda. Mereka tidak lagi terbawa emosi dan harus mempertimbangkan hasil akhir neraca keuangan. Jadi, seringkali pekerjaan ini lebih mirip urusan keuangan daripada sepak bola."

