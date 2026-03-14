"Dari bekerja di staf Giannino hingga pertemuan dengan Galliani? Ya, saat itu Giannino (restoran terkenal di Milan, red.) mungkin menjadi pusat aktivitas transfer dan tempat berkumpulnya banyak presiden klub. Itu tahun 2006 dan dari situlah semuanya dimulai. Di sana ada Galliani, para petinggi klub, dan pemain-pemain top dari seluruh dunia. Sebagian besar urusan bisnis lewat sana. Kami menghabiskan malam-malam panjang dengan ngobrol dan membahas sepak bola, dan saya beruntung bisa mendengarkan dan belajar sambil melayani di meja-meja. Dia (Galliani, red) memperhatikan saya dan memberi saya kesempatan untuk menghabiskan waktu bersamanya sambil mengurus beberapa tugas, dan itu memungkinkan saya untuk berada di dekatnya. Bersamanya, kami pergi ke berbagai lokasi di seluruh Italia, dan saya bertugas menjaga trofi Liga Champions: kami meletakkannya di restoran yang sedang kami kunjungi dan saya memastikan tidak ada yang terjadi pada trofi tersebut. Di luar anekdot itu, kenyataannya saya berusaha mengikuti Galliani sebanyak mungkin untuk belajar. Setiap pagi, sekitar pukul sembilan, saat dia berlibur di Forte Dei Marmi, dia membaca koran dan minum kopi di alun-alun. Tujuan saya adalah mendahuluinya agar sudah ada di sana. Saat itu, hari dan panggilan telepon pun dimulai. Saya mencoba memahami bagaimana dia menangani masalah dan beberapa dinamika baru saya pahami beberapa hari kemudian. Itu benar-benar seperti universitas dan masih begitu sampai sekarang, karena begitu saya punya masalah, saya langsung mencarinya. Setiap kali Anda makan siang atau makan malam dengannya, Anda keluar sebagai orang yang berbeda karena dia memberi saran yang tepat sasaran."