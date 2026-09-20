Juventus menang 2-0 dalam pertandingan yang nyaris tanpa cerita melawan Atalanta, tetapi hasil akhir laga dibayangi oleh penalti yang tidak diberikan kepada tim Bergamo pada babak pertama akibat tarikan jelas Pierre Kalulu di kotak penalti terhadap Rowe.

Wasit Zufferli tidak meniup peluit di lapangan dan VAR tidak turun tangan, membiarkan keputusan di lapangan tetap berlaku. Namun, menurut pengamat wasit Dazn, Luca Marelli, itu merupakan kesalahan besar. Kontak tersebut, memang, seharusnya dihukum penalti dan kartu.



