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FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-ATALANTAAFP
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Juve-Atalanta, Marelli soal penalti yang tidak diberikan kepada Rowe: "VAR seharusnya turun tangan. Membiarkan permainan berlanjut boleh saja, tetapi tidak bisa melampaui regulasi"

Juventus
Atalanta
Serie A
J. Rowe
P. Kalulu
Juventus vs Atalanta

Insiden tarikan Kalulu terhadap Rowe di kotak penalti Juventus seharusnya dihukum.

Juventus menang 2-0 dalam pertandingan yang nyaris tanpa cerita melawan Atalanta, tetapi hasil akhir laga dibayangi oleh penalti yang tidak diberikan kepada tim Bergamo pada babak pertama akibat tarikan jelas Pierre Kalulu di kotak penalti terhadap Rowe.

Wasit Zufferli tidak meniup peluit di lapangan dan VAR tidak turun tangan, membiarkan keputusan di lapangan tetap berlaku. Namun, menurut pengamat wasit Dazn, Luca Marelli, itu merupakan kesalahan besar. Kontak tersebut, memang, seharusnya dihukum penalti dan kartu.


  • Keluhan yang sah

    "Keluhan Atalanta memang sah. Bola mengarah ke tengah kotak penalti, Kalulu yang jelas-jelas dilewati Rowe menarik jersey lawannya. Bola mengarah ke Rowe dan Kalulu jelas terlambat. Jersey itu tertarik cukup lama dan sangat terlihat jelas"

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  • "Tidak bisa melampaui regulasi"

    "Tidak masalah menetapkan standar tinggi dalam duel kontak dan membiarkan permainan lebih mengalir, tetapi tidak bisa melampaui peraturan. Tarikan, jika saling dilakukan, masih bisa dipahami, tetapi dalam situasi ini hanya ada tarikan dari Kalulu"

  • "VAR tidak mungkin tidak turun tangan"

    "Dalam situasi seperti ini wasit mungkin saja tidak melihat di lapangan, tetapi VAR tidak boleh tidak turun tangan. Ini penalti yang jelas yang terlewat, dengan kartu kuning dan bukan kartu merah karena tidak ada satu parameter mendasar dari DOGSO, yaitu penguasaan bola".

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