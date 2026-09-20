Juventus menang 2-0 dalam laga yang nyaris tanpa cerita melawan Atalanta, tetapi hasil akhir pertandingan dibayangi oleh penalti yang tidak diberikan kepada tim Bergamo pada babak pertama akibat tarikan jelas Pierre Kalulu di area penalti terhadap Rowe.

Wasit Zufferli tidak meniup peluit di lapangan dan VAR tidak turun tangan, sehingga keputusan di lapangan tetap berlaku. Namun, seperti juga dilaporkan pengamat wasit Dazn, Luca Marelli, itu merupakan kesalahan serius. Kontak tersebut memang seharusnya dihukum penalti dan kartu.



