Juventus menang 2-0 dalam laga yang nyaris tanpa cerita melawan Atalanta, tetapi hasil akhir pertandingan dibayangi oleh penalti yang tidak diberikan kepada tim asal Bergamo pada babak pertama menyusul tarikan jelas Pierre Kalulu di kotak penalti terhadap Rowe.

Wasit Zufferli tidak meniup peluit di lapangan dan VAR tidak melakukan intervensi, membiarkan keputusan di lapangan tetap berlaku, yang bagaimanapun juga, menurut pengamat wasit Dazn, Luca Marelli, merupakan kesalahan besar. Kontak itu memang seharusnya dihukum dengan penalti dan kartu.



