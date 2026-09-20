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FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-ATALANTAAFP
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Juve-Atalanta, Marelli soal penalti yang tidak diberikan kepada Rowe: "VAR seharusnya turun tangan. Membiarkan laga berlanjut tidak masalah, tetapi tidak bisa melampaui regulasi"

Juventus
Atalanta
Serie A
J. Rowe
P. Kalulu
Juventus vs Atalanta

Insiden tarikan Kalulu terhadap Rowe di kotak penalti Juventus seharusnya dihukum.

Juventus menang 2-0 dalam laga yang nyaris tanpa cerita melawan Atalanta, tetapi hasil akhir pertandingan dibayangi oleh penalti yang tidak diberikan kepada tim asal Bergamo pada babak pertama menyusul tarikan jelas Pierre Kalulu di kotak penalti terhadap Rowe.

Wasit Zufferli tidak meniup peluit di lapangan dan VAR tidak melakukan intervensi, membiarkan keputusan di lapangan tetap berlaku, yang bagaimanapun juga, menurut pengamat wasit Dazn, Luca Marelli, merupakan kesalahan besar. Kontak itu memang seharusnya dihukum dengan penalti dan kartu.


  • Keluhan yang sah

    "Keluhan Atalanta memang beralasan. Bola melintas ke tengah kotak penalti, Kalulu yang jelas kalah langkah dari Rowe menarik kausnya. Bola mengarah ke Rowe dan Kalulu jelas terlambat. Kaus itu tertarik cukup lama dan dengan sangat jelas"

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  • "Tak bisa melampaui peraturan"

    "Tidak masalah menjaga ambang toleransi kontak tetap tinggi dan membiarkan permainan lebih mengalir, tetapi tidak bisa melampaui peraturan. Tarikan, jika saling dilakukan, masih bisa dipahami, tetapi dalam situasi ini hanya ada tarikan dari Kalulu"

  • "VAR tak mungkin tidak turun tangan"

    "Dalam situasi seperti ini wasit mungkin saja tidak melihat di lapangan, tetapi VAR tidak boleh tidak turun tangan. Ini penalti yang jelas terlewat, dengan kartu kuning dan bukan kartu merah karena satu parameter fundamental DOGSO tidak terpenuhi, yaitu penguasaan bola".

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